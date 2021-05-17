Baza: Следком отрабатывает версию вербовки устроившего стрельбу в казанской гимназии

Фото: Максим Платонов

В центральном аппарате Следственного комитета РФ отрабатывают версию вербовки Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Об этом сообщается в telegram-канале Baza.

Следователи пытаются установить, мог ли молодой человек стать жертвой «вербовки». По одной из версий следствия, Галявиев мог не осознавать, что им манипулируют, «и быть уверенным, что состоит в интересном дружеском общении».

Сообщается, что Следком изучает его аккаунты в соцсетях и на игровой платформе Steam, где он проводил значительное количество времени.

Фото: Максим Платонов

Напомним, староста группы в колледже ТИСБИ, где учился Галявиев, предполагает, что на него кто-то оказал сильное влияние: юноша предлагал одному из одногруппников вступить в секту.

Председатель СКР Александр Бастрыкин заверил, что его ведомство детально установит причины стрельбы в казанской гимназии.



Также «Реальному времени» стало известно, что Следком рассматривает возможность возбуждения новых уголовных дел по следам расстрела школьников в Казани — пока в отношении неустановленных должностных лиц. Признаки преступной халатности усмотрели в действиях представителей лицензионно-разрешительной службы подразделения Росгвардии в Татарстане и чиновников от образования. Подробнее — в материале.



Татьяна Демина