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Baza: Следком отрабатывает версию вербовки устроившего стрельбу в казанской гимназии

15:28, 17.05.2021 3
Baza: Следком отрабатывает версию вербовки устроившего стрельбу в казанской гимназии
Фото: Максим Платонов

В центральном аппарате Следственного комитета РФ отрабатывают версию вербовки Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Об этом сообщается в telegram-канале Baza.

Следователи пытаются установить, мог ли молодой человек стать жертвой «вербовки». По одной из версий следствия, Галявиев мог не осознавать, что им манипулируют, «и быть уверенным, что состоит в интересном дружеском общении».

Сообщается, что Следком изучает его аккаунты в соцсетях и на игровой платформе Steam, где он проводил значительное количество времени.

Фото: Максим Платонов

Напомним, староста группы в колледже ТИСБИ, где учился Галявиев, предполагает, что на него кто-то оказал сильное влияние: юноша предлагал одному из одногруппников вступить в секту.

Председатель СКР Александр Бастрыкин заверил, что его ведомство детально установит причины стрельбы в казанской гимназии.

Также «Реальному времени» стало известно, что Следком рассматривает возможность возбуждения новых уголовных дел по следам расстрела школьников в Казани — пока в отношении неустановленных должностных лиц. Признаки преступной халатности усмотрели в действиях представителей лицензионно-разрешительной службы подразделения Росгвардии в Татарстане и чиновников от образования. Подробнее — в материале.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 май
    Вывод простой - завербованный психопат с болезнью мозга легко может получить справку и оружие. Любой закон не имеет смысла,пока его легко можно обойти.
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  • Анонимно 17 май
    Ему промыли мозги и действовал он не один, органам следствия необходимо тщательно провести расследование
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  • Анонимно 17 май
    40 тыс. стоит оружие + патроны + вещества для взрывов!!!??? Где он работал и сколько зарабатывал?! В 19 лет владеют такими средствами?! Конечно же нет. Только я уверенна, что его посадят и на этом всё закончится. Глубоко рыть никто не будет!!!! В нашей стране никто не защитит детей.
    Когда касается вопрос чиновников и Путина, то быстро всех находят......
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