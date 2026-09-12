Средний чек россиян в онлайн-магазинах вырос на 40% за год

Спрос сместился в сторону более крупных плановых покупок

Фото: Артем Дергунов

За первое полугодие 2026 года средний чек онлайн-покупок увеличился на 40%, а количество транзакций выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным «Почты Mail», чаще всего россияне покупали цифровые товары и подписки (35%), одежду и обувь (20%), детские товары (16%), книги и канцтовары (16%).

Спрос сместился в сторону более крупных плановых покупок: доля детских товаров в общей структуре расходов выросла с 40% до 45%. Пользователи стали активнее совершать заказы из контента — ежедневное число покупок через шопсы во «ВКонтакте» увеличилось в 25 раз.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Логистический оператор СДЭК подтверждает тренд, зафиксировав рост числа доставок из интернет-магазинов на 12%. Наиболее востребованной категорией стала доставка продуктов питания, которая прибавила 23% за год.

Среди регионов-лидеров по числу покупок аналитики выделили Ленинградскую область (58%), Краснодарский край (22%) и Свердловскую область (20%).

Ранее стало известно, что на фоне участившихся атак беспилотников крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon не фиксируют массового ухода селлеров на другие площадки.

Зульфат Шафигуллин