«Синтез» стал чемпионом России по водному поло в сезоне-2020/21
«Синтез» в гостях обыграл московское «Динамо» (10:8) во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России по водному поло.
Казанцы проиграли первую четверть со счетом 1:2, но в дальнейшем смогли переломить ход встречи. Решающей стала вторая четверть, в которой «Синтез» обыграл соперника — 5:2.
Второй период матча закончился ничьей 4:4, благодаря чему казанцы добились итоговой победы, ставшей уже второй в финальной серии.
Таким образом, «Синтез» официально защитил титул чемпиона страны и вновь завоевал чемпионство по итогам сезона-2020/21.
Напомним, первая встреча команд в Казани завершилась убедительной победой казанского коллектива.
29 мая соперники встретятся вновь: «Синтез» и московское «Динамо» проведут очный поединок в рамках полуфинала Кубка России.СпортВодные виды спортаОбщество
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