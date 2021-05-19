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«Синтез» стал чемпионом России по водному поло в сезоне-2020/21

12:35, 19.05.2021
«Синтез» стал чемпионом России по водному поло в сезоне-2020/21
Фото: vk.com/wpdynamo

«Синтез» в гостях обыграл московское «Динамо» (10:8) во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России по водному поло.

Казанцы проиграли первую четверть со счетом 1:2, но в дальнейшем смогли переломить ход встречи. Решающей стала вторая четверть, в которой «Синтез» обыграл соперника — 5:2.

Второй период матча закончился ничьей 4:4, благодаря чему казанцы добились итоговой победы, ставшей уже второй в финальной серии.

Фото: realnoevremya.ru

Таким образом, «Синтез» официально защитил титул чемпиона страны и вновь завоевал чемпионство по итогам сезона-2020/21.

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Напомним, первая встреча команд в Казани завершилась убедительной победой казанского коллектива.

29 мая соперники встретятся вновь: «Синтез» и московское «Динамо» проведут очный поединок в рамках полуфинала Кубка России.

Фото: скриншот
Фото: скриншот
СпортВодные виды спортаОбщество
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