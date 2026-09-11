Путин отметил рост товарооборота России и Малайзии на 12,9%

Президент подчеркнул, что Москва придает большое значение контактам с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма

Фото: Динар Фатыхов

Товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС в Индии, передает ТАСС.

— По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Москва придает большое значение контактам с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма.

— В рамках сегодняшней беседы у нас есть возможность обсудить приоритетные вопросы нашего сотрудничества по всем этим направлениям, — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин назвал Египет давним и надежным другом России. Он отметил, что страна укрепляется под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Алсу Сабирзанова