Казанским врачам не удалось спасти ногу мужчине, который пострадал в ДТП с трамваями

Фото: Максим Платонов

Врачам не удалось спасти ногу пациента, который пострадал во вчерашнем ДТП с трамваями в Казани на Сибирском тракте. У мужчины не прижилась нога, начался абсцесс. «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, что в больнице информацию подтверждают.

Вчера сообщалось, что мужчину, который едва не лишился ног в ДТП с двумя трамваями, оперируют врачи.

В Казани в результате столкновения двух трамваев пострадали четыре человека — водители и кондукторы обоих маршрутов. В ГИБДД Казани сообщили, что причиной столкновения стало нарушение п. 9.10 ПДД: водитель трамвая, следуя по маршруту №5 со стороны улицы Журналистов в направлении улицы Ямашева, не выбрал безопасную дистанцию.

Алексей Нечаев