Казанская «Йола», управляющая магазинами в Татарстане, сообщила о ликвидации

Прошлый год «Торговый дом Йола Казань» завершил с выручкой 1,5 млрд и чистой прибылью в 10 млн рублей

«Торговый дом Йола Казань», входящий в агрохолдинг «Йола», принял решение о прекращении деятельности и формировании ликвидационной комиссии. По данным ЕГРЮЛ, со вторника компания находится в стадии ликвидации.

Юрлицо управляет магазинами сети в Татарстане. Прошлый год «Торговый дом Йола Казань» завершил с выручкой 1,5 млрд (+6%) и чистой прибылью в 10 млн рублей. Из 474 магазинов «Йолы» 103 приходится на республику — это наибольшее количество торговых точек в регионах.



Агрохолдинг «Йола» — крупнейший в Марий Эл вертикально интегрированный холдинг. Входит в топ-30 предприятий России по выручке и объемам производства мясопродуктов в мясной отрасли. Суммарный годовой оборот превышает $100 млн, численность сотрудников — более 2500 человек. Бенефициар холдинга — экс-депутат Госсобрания Марий Эл Магометгаджи Цинпаев.

В холдинг входят АО племзавод «Шойбулакский», выпускающий 29 тыс. тонн мяса в год, и АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» с годовым объемом производства более 30 тыс. тонн мясопродуктов. Магазины сети также работают в Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Кировской и Нижегородской областях, Коми.



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Денис Петров