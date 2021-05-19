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Гимназию №40 в Казани эвакуировали из-за агрессивного ученика

13:12, 19.05.2021 1

Гимназию №40 в Казани эвакуировали. Как сообщает telegram-канал Mash Iptash, это произошло из-за агрессивного ученика.

На место приехала бригада психиатров. Подростка забрали со второго этажа, детей вывели из здания. Территорию школы проверяют полицейские и кинологи.

Сообщается, что один из учеников начал вести себя неадекватно, угрожал взорвать школу.

В Казани участились случаи эвакуации школ. Так, вчера в Казани произошла эвакуация школы №67 на улице Дежнева: школу эвакуировали в связи с сообщением о минировании. Вызов оказался ложным. После атаки на казанскую гимназию №175 в спецслужбы часто стали поступать сообщения о возможных угрозах. «Заминированными» оказались десятки школ столицы Татарстана.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан
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