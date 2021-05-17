Ильсур Метшин потерял лидерство в рейтинге медиаэффективности

Снега и расследования

Опубликованный сегодня рейтинг медиаэффективности татарстанских чиновников отразил ощутимые изменения в том, как деятельность этих чиновников представляется в публичном поле. Прежде всего, у рейтинга сменился лидер: мэр Казани Ильсур Метшин с первого места опустился на третье.

Сейчас тройка лидеров выглядит так: глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, прокурор республики Илдус Нафиков, мэр Казани Ильсур Метшин.

Авторы рейтинга связывают падение позиций мэра Казани в первую очередь с проблемами в сфере ЖКХ в начале года. «Всесторонняя критика уборки снега с улиц и состояния городского хозяйства пробила брешь в налаженной работе медиакомплекса», — говорится в исследовании. И хотя на обращения реагировали, удержаться на первом месте мэр не смог.

«Всесторонняя критика уборки снега с улиц и состояния городского хозяйства пробила брешь в налаженной работе медиакомплекса», — говорится в исследовании. Фото: Дмитрий Резнов

Всего поступило почти 5 тысяч жалоб на снег с начала зимы, и этот инфоповод регулярно всплывал в СМИ, в основном в негативном ключе. Впрочем, не снегом единым: мэрии припоминали и потопы, и трамваи. К негативным поводам добавилось и расследование оппозиционеров об особняке Метшина, которое осталось без комментариев.

Положительное новшество, которое выделяют авторы рейтинга, — мэр начал серию видеоотчетов, что пришлось по нраву СМИ. Но не следует забывать, что в видеоформат, да и в онлайны Метшин пришел далеко не первым: иные главы районов регулярно общаются со своими подписчиками в соцсетях, на онлайн-конференциях в 2020 году побывали почти половина глав министерств и ведомств, а наиболее прогрессивные чиновники в этом году осваивали уже не «Ютьюб», а «Клабхаус».

Среди других положительных и нейтральных инфоповодов — Казань вышла на первое место среди столиц регионов по количеству построенных детсадов, а также кадровые перестановки в мэрии.

— Внутри рейтинга есть система сдержек и противовесов. Медиаэффективность — это отношение полученного результата в медиа к условным затратам. Система работы в медиа вокруг мэра затратная, эффективная, постоянно усиливающаяся и обрастающая новыми направлениями работы. Это заметно! Но и общего негатива этой зимой было так много, что и ее удалось пошатнуть. Зима в России во всех отношениях не лучшее время для градоначальников. Увеличивается количество задействованных сложных систем, при этом инциденты в холод и снег заметны и чувствительны. Плюс к попеременным холоду и снегу важным фактором выступили коррупционные расследования, — комментирует изменение позиций мэра Казани руководитель «Промрейтинга» Антон Глухов.

По всему видно, что старая команда пиарщиков Метшина, которая ведет его с 2009 года, исчерпала свои ресурсы. На смену оставшимся в прошлом по мышлению медиаменеджерам пришли новые молодые профессионалы. Именно они вывели мэра Казани в соцсети, что определенно сделало его намного ближе для горожан.

Новые лидеры: Патяшина и Нафиков

Марина Патяшина и Илдус Нафиков и ранее находились на высоких позициях по медиаэффективности. Позиции Патяшиной способствуют успехи ее ведомства в борьбе с коронавирусом, за что ее отмечал лично президент России. Татарстанское управление Роспотребнадзора широко представлено в СМИ и в соцсетях, отмечают авторы исследования, разве что в мессенджерах его до сих пор нет.

Позиции Патяшиной способствуют успехи ее ведомства в борьбе с коронавирусом. Фото: Максим Платонов

Естественно, инфоповоды по большей части были связаны с коронавирусом — особенно запомнилось выступление Марины Патяшиной относительно депутата Госсовета Татарстана, который после возвращения из-за границы не заполнил форму на портале госуслуг, как того требуют антиковидные правила. В итоге депутат публично извинялся, Госсовет вынес ему официальное порицание.

Были и инфоповоды, не связанные с ковидом: так, широкую огласку получали проверки организации питания в школах и детсадах Роспотребнадзором (что, в свою очередь, играло и против мэрии Казани). Это же авторы исследования ставят в плюс и прокуратуре Татарстана.

Прокуратура оперативно реагирует на любое крупное происшествие, будь то ДТП, незаконная свалка или нападение собак. Фото: Максим Платонов

Также прокуратура запомнилась быстрой реакцией на жалобы жителей по поводу больших счетов ЖКХ — ведомство оперативно отреагировало на возмущение граждан в соцсетях и провело проверку, хотя значительных нарушений и не оказалось. Прокуратура оперативно реагирует на любое крупное происшествие, будь то ДТП, незаконная свалка или нападение собак.

Традиционно положительный инфоповод для прокуратуры — выплаты зарплат на предприятиях после вмешательства работников ведомства. Также с положительной стороны отмечали визит замгенпрокурора России Николая Шишкина в Челны — для прокуратуры Татарстана это событие принесло положительные отклики в СМИ.

Иногда Липский и сам появляется в публичном поле, как, например, на заседании антикоррупционной комиссии в казанском Кремле, либо же дав интервью нашему изданию. Фото: Максим Платонов

Кто поднялся быстрее всего: Липский, Афанасьев, Гумеров и другие

Сразу два высокопоставленных силовика резко нарастили присутствие в публичном поле. Глава Следкома по Татарстану Валерий Липский поднялся с 17-го на 6-е место рейтинга. Рост связан с резонансными делами, которые расследует ведомство, вот лишь некоторые: дело экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова, о поджоге памятника Воину-освободителю в Заинске, об отравлении детей в бассейне Мензелинска, о халатности в помощи многодетным семьям в Тукаевском районе («Подсолнухи»), дело против замглавы МЧС РТ Степущенко.

Дополнительные бонусы приносит и общий рост показателей — рост раскрываемости на 60%, раскрываются 97% убийств и 100% изнасилований. Иногда Липский и сам появляется в публичном поле, как, например, на заседании антикоррупционной комиссии в казанском Кремле, либо же дав интервью нашему изданию.

«Сам глава ведомства незаметен абсолютно, однако действия его подчиненных выправляют ситуацию», — пишут авторы исследования. Фото rosguard.gov.ru

Еще более резкий взлет — у главы Управления Росгвардии по Татарстану Рустема Гумерова. С 76-го места в рейтинге он поднялся на 30-е. «Здесь тот случай, когда пресс-служба решает все. Сам глава ведомства незаметен абсолютно, однако действия его подчиненных выправляют ситуацию», — пишут авторы исследования. В основном подъем произошел на регулярных инфоповодах о задержаниях и спецоперациях, а также о помощи людям в беде — замерзшим, потерявшимся, травмированным. Даже их работа на несогласованных акциях 23 и 31 января обошлась без особого негатива: «минусы определенные есть, но конкретно в адрес Росгвардии не направленные», пишут авторы исследования.

На 12 позиций вверх поднялся глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Во время взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске действия властей по ликвидации ЧП в СМИ оценили как четкие, несмотря на негативный инфоповод. В плюс сыграло и то, что льготы на проезд от Зеленодольска до Казани удалось сохранить, а также ряд других инфоповодов — от того, что Зеленодольск с 25-го места в рейтинге районов РТ поднялся на 9-е, до выпиливания деревянного медведя во время Масленицы.

Во время взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске действия властей по ликвидации ЧП в СМИ оценили как четкие. Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Еще заметнее перемещались в рейтинге несколько глав районов: Сергей Димитриев (Кукморский район, с 93-го на 29-е место), Дмитрий Иванов (Чистопольский, с 99-го на 36-е), Фаил Камаев (Тукаевский район, с 98-го на 51-е), Ильхам Кашапов (Пестречинский, с 77-го на 41-е). Во всех случаях отмечается открытость глав к диалогу: это, в частности, помогло Кашапову, на чей район в начале 2021 года пришлось сразу два крупных негативных инфоповода — с дорогой Куюки — Богородское и с ответом «возьми лопату и почисти» тем, кто жаловался на уборку снега.

Самые резкие падения произошли в финансовом секторе — у главы Минфина Татарстана Радика Гайзатуллина (-68 позиций, до 96-го места) и у главы УФНС по РТ Марата Сафиуллина (-61 позиция, до 87-го места). В первом случае сказалась негативная реакция предпринимателей в связи с переходом на ЕНВД. Во втором — налоговые претензии к многодетным матерям, которые подавались в федеральных СМИ с явным негативом в адрес ведомства и оставались без комментариев.

Александр Артемьев