Казанский «Синтез» во второй раз подряд стал чемпионом России

Ватерполисты передают победную эстафету пловцу Александру Красных

Сегодня «Синтез» второй раз подряд выиграл чемпионство в России. На этот раз «не на бумаге», претензии в этом мы слышали со стороны по ходу прошлого сезона. Два разных финала с московским «Динамо», несостоявшийся «боксерский поединок» и победные заплывы руководства казанской команды — все подробности победы в репортаже «Реального времени».

Противостояние Рустамова и Шепелева

Как и в казанском матче, в Москве сегодня первой отличилась команда хозяев, когда Кирилл Рустамов открыл счет. Ответ Романа Шепелева был хорош и своевременен, но Рустамов снова забил, выведя вперед и свою команду, и себя в противостоянии бомбардиров, — 2:1.



Исход матча, по существу, решило начало второго периода. Голы Сергея Лисунова, Аделя Латыпова и Романа Шепелева вывели «Синтез» вперед — 4:2. Причем Шепелев забил после потери мяча Рустамовым на каче и в момент, когда казанцы играли в меньшинстве. Противостояние Рустамова и Шепелева продолжалось, и в третьем периоде оно едва не переросло в нечто большее, чем водное поло…

Гол Николая Лазарева после броска с дальней дистанции был прекрасен, без претензий к голкиперу москвичей Николаю Максимову: девятка ворот — она и в Африке девятка, и ее тяжело прикрыть, что в футболе, что в водном поло. 5:2 — примерно при этом же счете «Динамо» «развалилось» в Казани, и произошло это как раз во втором периоде. Но в Москве была другая игра, другая мотивация, и москвичи забивают раз, второй, причем Рустамов делает хет-трик. На что Игорь Бычков забивает пенальти, и это радует: исполнения пенальти несколько раз становились нашим слабым местом и, увы, не дали выиграть олимпийскую путевку. Затем Шепелев забивает — 8:5, и оформляет уже собственный хет-трик.

Хук с левой

Затем был момент, который мог бы вывести сегодняшний матч в лидеры новостных лент. Во время атаки «Синтеза» казанцы потеряли мяч, Шепелев нарушил правила на Рустамове, но, будучи уже удаленным, не выключился из игры и не дал сопернику быстро ввести мяч в игру. Кирилл, развернувшись, нанес хук с левой в челюсть Шепелеву.

Скандалы — не украшение спорта. Про водное поло широкой публике в недавнем времени напоминали групповой дракой в матче «Синтеза» и волгоградского «Спартака», а затем потасовкой в матче любительских команд Казани и Москвы. Хоккей с мячом обсуждали все, когда две команды забивали голы в свои ворота… Международные шашки появились в новостях, когда во время игры нашей спортсменки Тамары Тансыккужиной унесли российский флаг, плюс двумя десятками лет ранее, когда молдавский шашист Ион Доска уронил соперника прямым в челюсть… Но, увы, водное поло не попадет на этот раз в поле зрения «Пусть говорят», поскольку Шепелев успел нырнуть, уйдя на секунду под воду.

Четвертый период казанцы начинали с максимально комфортного счета — 8:5. В следующие восемь минут самыми интересными были действия в обороне. Молодцом выглядел наш голкипер Евгений Костров, который только в одной атаке дважды парировал опасные броски Алексея Бугайчука. Пару раз «подчищал» Игорь Бычков, что не менее важно, чем его голы в ворота Максимова.

В итоге — 10:8, и в воде оказывается весь тренерский штаб в лице Марата Закирова и Артура Фатахутдинова, причем запрыгивают они туда самостоятельно. Согласно традиции, в воду тренеров должны бросать игроки, но как же давно случались победы «Синтеза», что мы уже подзабыли правильность исполнения этого ритуала! В 2010 году выиграли Кубок России в гостевом турнире, в прошлом году золото оформили «на суше», а вот так, с эмоциями, выигрывали в 2007-м, 14 лет назад, дуплетом побеждая в чемпионате страны и ЛЕН Трофи. В том знаменитом сочетании игроков, где были и Ирек Зиннуров (его сын Эмиль сейчас не играл, но первым пришел к скамейке, чтобы сделать селфи), Марат Закиров и Николай Максимов…

Максимова — в «Зал ватерпольной Славы»

Не только за этот сезон, но и в целом за спортивную карьеру кандидатуру Николая Максимова можно внести в сокровищницу мирового водного поло. Вместе с Джонни Вайсмюллером, который блестяще плавал, играл в водное поло, а затем стал всемирно известным актером. Вместе с Мэттом Бионди, который также играл в водное поло плюс стал восьмикратным олимпийским чемпионом по плаванию. Вместе с Мануэлем Эстиарте, который, кроме того что завоевал олимпийское золото, сделал блестящую карьеру в футбольном менеджменте.

Вместе с Фрэнком Кехоу, который водное поло совмещал с прыжками в воду, став бронзовым олимпийским призером в обеих спортивных дисциплинах. Вместе с Хансьоргом Рейхелем, сыгравшим на Олимпиаде 1952 года в водное поло, а четырьмя годами ранее дебютировавшим на Олимпиаде, только в хоккее с шайбой. Вместе с Жоао Авеланжем, который после карьеры ватерполиста стал президентом ФИФА. Своим спортивным долголетием Максимов опередил даже шведского ватерполиста и пловца Торстена Кумфельдта, участвовавшего в Олимпиадах 1912 и 1920 годов, разделенных Первой мировой войной.

Не следует забывать и заслуги «Динамо». Две победы в Лиге Европы по-хорошему отрезвили «Синтез», который в целом провел чемпионат в лучших традициях хоккейного ЦСКА времен СССР и Виктора Тихонова. Тогда у ЦСКА было 43 победы в 44 матчах и отрыв от серебряного призера, «Спартака», в 28 очков при двухочковой системе начисления баллов за победу. Сейчас у нас 32 победы в 32 матчах, и отрыв «Синтеза» от «Спартака», только волгоградского, составил в регулярном чемпионате 13 очков. Стоит поздравить верного болельщика «Синтеза» Владимира Леонова, воспитанника казанского ватерполо. Есть первое золото нынешнего года в командных игровых видах спорта.

Но сезон не закончился, поскольку уже 29 мая «Динамо» и «Синтез» сойдутся в первом полуфинале Кубка России, и тут уже динамовцы будут отстаивать свой прошлогодний титул. Помимо прочего, московские матчи приятно наблюдать из-за профессионального комментария знаменитого в прошлом ватерполиста Дмитрия Апанасенко.

Спортсмен СК ВВС «Синтез» во вторник стал бронзовым призером в смешанной эстафете 4 по 200 метров. Фото instagram.com/sintez_kazan

P. S. Этим вечером можно поболеть за татарстанского пловца Александра Красных. Спортсмен СК ВВС «Синтез» во вторник стал бронзовым призером в смешанной эстафете 4 по 200 метров. А сегодня в составе мужской эстафеты поборется за золото на этой же дистанции.