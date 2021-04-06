Обвиняемого в краже бриллиантов колумбийца привезли в Казань

Фото: Генпрокуратура РФ

Уроженец Колумбии Валеро Эдгар Алехандро, которого обвиняют в краже чемодана алмазов, доставлен из Москвы в Казань. Информацию подтвердили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Ранее его под конвоем экстрадировали в Москву. Три недели он провел в следственном изоляторе на карантине.

«Вчера вечером в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РОССИИ по Республике Татарстан прибыл гражданин Колумбии Валеро Эдгар Алехандро, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ. Он размещен в 2-местной камере», — сказал представитель прокуратуры РТ Руслан Гусамов.

Напомним, что преступление было совершено в ночь на 16 июля 2018 года в помещении торгового павильона, расположенного на территории «Казанской ярмарки». Тогда менеджер компании Seven Diamonds привез бриллианты на мероприятие на «Казанскую ярмарку». Валеро с сообщниками (по сообщениям СМИ, предполагаемых подельников было двое: еще один уроженец Колумбии и один — из Гватемалы) украли у менеджера дорожный чемодан, куда тот упаковал бриллианты. Ущерб, причиненный компании-владельцу превысил 160 млн рублей.



Колумбиец был объявлен в федеральный розыск. В сентябре 2019 года фигуранта задержали на территории Аргентины. 9 марта 2021 года его доставили в Москву.



Ольга Плешкова