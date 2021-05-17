Прокуратура Казани проводит проверку после столкновения двух трамваев

Казанская прокуратура начала проверку после столкновения двух трамваев на Сибирском тракте около железнодорожной платформы «Компрессорный», сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Обстоятельства произошедшего выясняются, продолжается проверка факта отказа тормозов у трамвая. «По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказал Галиев.

В результате столкновения двух трамваев сегодня пострадали четыре человека — водители и кондукторы обоих маршрутов. В ГИБДД Казани сообщили, что причиной столкновения стало нарушение п.9.10 ПДД: водитель трамвая, следуя по маршруту №5 со стороны улицы Журналистов в направлении улицы Ямашева, не выбрал безопасную дистанцию. Так произошло столкновение с трамваем этого же маршрута.

Маргарита Головатенко