Гид по AWAZ: кого слушать на музыкальном фестивале в Казани
Белорусский лаундж, марийский шугейз, черкесский метал
Сегодня в Казани начнется основная программа фестиваля AWAZ — одного из крупнейших в России музыкальных событий лета. В татартанской столице выступят более 100 артистов из нашей страны и зарубежья — практически все главные музыкальные точки города заполнятся разнообразной публикой (по слухам, только из Москвы к нам едет 3000 человек). Билеты продаются и на весь фестиваль, и на отдельные дни. «Реальное время» предлагает свои рекомендации по посещению площадки.
21 мая
«Луговые мари»
Йошкар-олинская группа, играющая инструментальный шугейз — в гитарных переборах слышится магия марийский урочищ. Иногда возникает вокал, как водится в шугейзе, обернутый в ревер и глубоко утопленный в миксе.
Бар «Соль», ул. Профсоюзная, 22, 21:10–21:40
Lovozero
Музыку Анастасии Толчневой называют «электрическими хороводами», когда саунд-дизайн соединяется с русским фолком, а обрядовость также важна, как частоты баса.
Особняк Демидова, ул. М. Джалиля, 7, 20:30–21:15
Zafaq
Один из трех сетов, которые представляет лейбл Ored Recordings. Нальчикский проект занимается изданием полевых записей музыки Кавказа и не только, называя свою музыку «пост-традицией» — это когда народную музыку не улучшают современными методами, а играют, что называется, от сердца. Zafaq в этом плане — самый кардинальный опыт: один из идеологов лейбла, Тимур Кодзоков, возвращается к юношеской любви к блэк-металу, исполняя в этом стиле черкесские народные мелодии.
«Нора», ул. Кремлевская, 21, 21:00–21:40
22 мая
post-dukes
Прошлогодний альбом проекта Чудья Жени (который играет на скрипке-кубызе) называется «удмурт рейв». К скрипичным переливам добавляются голоса Лилии Леонтьевой и Татьяны Тихоновой и электронные биты, переходящие то в эмбиент, то в трип-хоп, то в транс.
Соль, 20:30–21:10
The RIG
Russian Improv Group — московский инди-джазовый квинтет, на концерт залетающий то в область панка, то эмбиента. The RIG выступали половинчатым составом на презентации фестиваля в «Норе» в начале года — и уже тогда свели с ума казанскую публику.
Соль, 19:00–19:40
USSSY
Московский дуэт, в котором Павел Еремеев отвечает за гитару (зачастую с четвертитоновыми ладами, так что ее не отличишь от саза или уда), а Сергей Болотин на барабанах выдает все ближневосточную перкуссию. Невероятная с точки зрения происхождения музыка — восточный нойз-рок из столицы.
Werk, ул. Габдуллы Тукая, 115 корпус 6, 18:20–19:00
Fardi
Фарди Самедов, этнический азербайджанец, родился на Байкале, пять лет живет в Москве и читает о том, с чем постоянно сталкиваются мигранты в России — расизм, ксенофобия, стереотипы. В прошлом году выпустил вторую часть альбома «Черный сад». Его клипы также эффектны, как его лирика.
Werk, 19:20–19:55
Širom
Представители world music-лейбла Glitterbeat — трио из Словении, смешавшие южноевропейскую этнику с джазовым авангардом и восточной медитативностью. Среди инструментов — банджо, балафон (аналог маримбы), ребаб (арабская скрипка), флейта мизмар и другие.
Особняк Демидова, 20:30–21:10
Вечеринка на Черном озере
Музыка от петербургского онлайн-радио TEST FM (Stevie Whisper, Yan Dusk, кӣr, Andria, Matej Rusmir, Dj XNX — начало в 19:00), а также ярмарка (включая мерч артистов) и и фудкорт.
23 мая
Kate NV
Условно казанский (хотя давным давно уже московский) феномен — Катя Шилоносова, в нулевые игравшие здесь инди-рок, в столице заявила о себе как вокалистка группы «ГШ», а теперь активно гастролирует по миру с собственными электронным проектом, для которого одинаково важны японский поп и музыка из детских советских фильмов 80-х. Альбом Room For the Moon отметили ведущие западные музыкальные СМИ: Pitchfork, PopMatters, Guardian, Loud and Quiet.
MOÑ, ул. Пушкина, 86, Национальная библиотека, 19:00–19:45
СОЮЗ
Белорусское трио вдохновляется, как минимум, бразильской музыкой начала 70-х и советским лаунджем, на этом месте, впрочем, можно поставить любую музыку, которую вы меньше всего ожидаете сейчас из Минска — подлинные певцы мультикультурности.
Соль, 21:15–22:00
Lucidvox
В квартете на барабанах, кстати, играет программный директор AWAZ Надежда Самодурова. Ломаный краутпанк с распевным вокалом в этот вечер объединится с казанской перформативной группой Onikolotut под руководством режиссера Жени Гаташ.
Werk, 21:00–21:40
Заур Нагоев и JRPJEJ
Еще два проекта лейбла Ored Recordings. Нагоев — майкопский журналист, исполнитель адыгейских песен. JRPJEJ — нальчикское трио, акустическими силами исполняющее военные, похоронные, свадебные песни, добиваясь того же эффекта, что их предки сотни лет назад — от восторга до умиротворения.
Особняк Демидова, 18:30–19:10 и 22:10–22:50
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