Гид по AWAZ: кого слушать на музыкальном фестивале в Казани

Белорусский лаундж, марийский шугейз, черкесский метал

Сегодня в Казани начнется основная программа фестиваля AWAZ — одного из крупнейших в России музыкальных событий лета. В татартанской столице выступят более 100 артистов из нашей страны и зарубежья — практически все главные музыкальные точки города заполнятся разнообразной публикой (по слухам, только из Москвы к нам едет 3000 человек). Билеты продаются и на весь фестиваль, и на отдельные дни. «Реальное время» предлагает свои рекомендации по посещению площадки.

21 мая

Йошкар-олинская группа, играющая инструментальный шугейз — в гитарных переборах слышится магия марийский урочищ. Иногда возникает вокал, как водится в шугейзе, обернутый в ревер и глубоко утопленный в миксе.

Бар «Соль», ул. Профсоюзная, 22, 21:10–21:40

Lovovero. Источник: vk.com/lvzr1

Музыку Анастасии Толчневой называют «электрическими хороводами», когда саунд-дизайн соединяется с русским фолком, а обрядовость также важна, как частоты баса.

Особняк Демидова, ул. М. Джалиля, 7, 20:30–21:15

Один из трех сетов, которые представляет лейбл Ored Recordings. Нальчикский проект занимается изданием полевых записей музыки Кавказа и не только, называя свою музыку «пост-традицией» — это когда народную музыку не улучшают современными методами, а играют, что называется, от сердца. Zafaq в этом плане — самый кардинальный опыт: один из идеологов лейбла, Тимур Кодзоков, возвращается к юношеской любви к блэк-металу, исполняя в этом стиле черкесские народные мелодии.

«Нора», ул. Кремлевская, 21, 21:00–21:40

Zafaq. Источник: vk.com/ored_recordings

22 мая

Прошлогодний альбом проекта Чудья Жени (который играет на скрипке-кубызе) называется «удмурт рейв». К скрипичным переливам добавляются голоса Лилии Леонтьевой и Татьяны Тихоновой и электронные биты, переходящие то в эмбиент, то в трип-хоп, то в транс.

Соль, 20:30–21:10

post-dukes. Источник: vk.com/postdukes

Russian Improv Group — московский инди-джазовый квинтет, на концерт залетающий то в область панка, то эмбиента. The RIG выступали половинчатым составом на презентации фестиваля в «Норе» в начале года — и уже тогда свели с ума казанскую публику.

Соль, 19:00–19:40

Московский дуэт, в котором Павел Еремеев отвечает за гитару (зачастую с четвертитоновыми ладами, так что ее не отличишь от саза или уда), а Сергей Болотин на барабанах выдает все ближневосточную перкуссию. Невероятная с точки зрения происхождения музыка — восточный нойз-рок из столицы.

Werk, ул. Габдуллы Тукая, 115 корпус 6, 18:20–19:00

USSSY. Источник: vk.com/usssymusic

Фарди Самедов, этнический азербайджанец, родился на Байкале, пять лет живет в Москве и читает о том, с чем постоянно сталкиваются мигранты в России — расизм, ксенофобия, стереотипы. В прошлом году выпустил вторую часть альбома «Черный сад». Его клипы также эффектны, как его лирика.

Werk, 19:20–19:55

Fardi. Источник: vk.com/fardisamedov

Представители world music-лейбла Glitterbeat — трио из Словении, смешавшие южноевропейскую этнику с джазовым авангардом и восточной медитативностью. Среди инструментов — банджо, балафон (аналог маримбы), ребаб (арабская скрипка), флейта мизмар и другие.

Особняк Демидова, 20:30–21:10

Вечеринка на Черном озере

Музыка от петербургского онлайн-радио TEST FM (Stevie Whisper, Yan Dusk, кӣr, Andria, Matej Rusmir, Dj XNX — начало в 19:00), а также ярмарка (включая мерч артистов) и и фудкорт.

Kate NV. Источник: vk.com/nv4real

23 мая

Условно казанский (хотя давным давно уже московский) феномен — Катя Шилоносова, в нулевые игравшие здесь инди-рок, в столице заявила о себе как вокалистка группы «ГШ», а теперь активно гастролирует по миру с собственными электронным проектом, для которого одинаково важны японский поп и музыка из детских советских фильмов 80-х. Альбом Room For the Moon отметили ведущие западные музыкальные СМИ: Pitchfork, PopMatters, Guardian, Loud and Quiet.

MOÑ, ул. Пушкина, 86, Национальная библиотека, 19:00–19:45

Белорусское трио вдохновляется, как минимум, бразильской музыкой начала 70-х и советским лаунджем, на этом месте, впрочем, можно поставить любую музыку, которую вы меньше всего ожидаете сейчас из Минска — подлинные певцы мультикультурности.

Соль, 21:15–22:00

СОЮЗ. Источник: vk.com/gruppasoyuz

В квартете на барабанах, кстати, играет программный директор AWAZ Надежда Самодурова. Ломаный краутпанк с распевным вокалом в этот вечер объединится с казанской перформативной группой Onikolotut под руководством режиссера Жени Гаташ.

Werk, 21:00–21:40

Еще два проекта лейбла Ored Recordings. Нагоев — майкопский журналист, исполнитель адыгейских песен. JRPJEJ — нальчикское трио, акустическими силами исполняющее военные, похоронные, свадебные песни, добиваясь того же эффекта, что их предки сотни лет назад — от восторга до умиротворения.

Особняк Демидова, 18:30–19:10 и 22:10–22:50