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Общество

Искусственный интеллект назвал районы Казани с «раздутыми» ценами на квартиры

11:29, 18.05.2021 3
Искусственный интеллект назвал районы Казани с «раздутыми» ценами на квартиры
Фото: realnoevremya.ru

Эксперты назвали «раздутыми» цены на недвижимость в районе Парка молодоженов и возле Казанского кремля. Такое исследование провел искусственный интеллект компании Realiste.

Система определила локации в нескольких городах России, в которых стоимость на недвижимость завышена на 10-15% на фоне резкого снижения предложения от девелоперов, пишут «Известия».

Эксперты считают, что для исключения спекуляций на рынке недвижимости необходимо создать правила для застройщиков, в частности, создать правила, по которым застройщики не смогут скрывать имеющееся у них предложение и создавать дефицит.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что национальную цель по вводу 120 млн кв. метров жилья в год возможно достичь раньше 2029 года, если в стране сложится благоприятная экономическая обстановка, при которой будут расти экономика и доходы граждан.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 май
    Везде раздуто
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  • Анонимно 18 май
    А на фото - Арт сити, но в статье о нем ни слова, ох, ироничные редакторы.
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  • Анонимно 18 май
    вы с ценами на квадрат пишите, пожалуйста. конкретизируйте
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