Искусственный интеллект назвал районы Казани с «раздутыми» ценами на квартиры

Эксперты назвали «раздутыми» цены на недвижимость в районе Парка молодоженов и возле Казанского кремля. Такое исследование провел искусственный интеллект компании Realiste.

Система определила локации в нескольких городах России, в которых стоимость на недвижимость завышена на 10-15% на фоне резкого снижения предложения от девелоперов, пишут «Известия».

Эксперты считают, что для исключения спекуляций на рынке недвижимости необходимо создать правила для застройщиков, в частности, создать правила, по которым застройщики не смогут скрывать имеющееся у них предложение и создавать дефицит.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что национальную цель по вводу 120 млн кв. метров жилья в год возможно достичь раньше 2029 года, если в стране сложится благоприятная экономическая обстановка, при которой будут расти экономика и доходы граждан.

Ольга Плешкова