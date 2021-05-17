В Казани заработал самый большой фонтан города

Фото: Илья Репин (архив)

Сегодня в Казани на озере Нижний Кабан у театра имени Галиаскара Камала заработал самый большой фонтан города. Струи воды в нем поднимаются на 32 метра.

Вечером у фонтана включат разноцветную подсветку, сообщается в instagram-аккаунте озера Кабан.

Напомним, в начале мая фонтаны включили в парке имени Горького, Горкинско-Ометьевском лесу, в парке «Крылья Советов», на бульваре «Ак чэчэклэр», в Лядском саду, в парке имени Тинчурина.

Первые три фонтана запустили в Казани в середине апреля. Сезон начали «Голуби» и «Русалка» на улице Баумана и фонтан на площади перед ДК железнодорожников в Юдино. Всего в городе на балансе Комитета внешнего благоустройства 29 фонтанов, 24 из которых будут работать летом.

В этом году в Казани на содержание фонтанов потратят 19,1 млн рублей. В частности, на фонтан у театра им. Камала выделено 2,2 млн рублей.

Татьяна Демина