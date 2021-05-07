В Казани увеличилось количество предложений отправить ребенка в лагерь

В Казани восстанавливается предложение на детский отдых в лагерях. Количество предложений детского отдыха в лагерях различных форматов выросло за год на 17%.

В Казани половина детских лагерей начнет работу в период летних каникул. Но есть и те, кто готов принять детей в майские праздники. Помимо традиционных активностей есть лагеря, где дети смогут изучать иностранный язык, заниматься спортом, верховой ездой и даже программированием и робототехникой.

Фото: realnoevremya.ru

Также в Казани возрос спрос на услуги нянь. За год он увеличился на 278%, а количество объявлений от нянь выросло на 16% по сравнению с прошлым годом.



Ранее «Реальное время» сообщало, что на капремонт лагеря в Казани, в котором побывал Гагарин, выделили 200 миллионов.

Ольга Плешкова