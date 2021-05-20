Похищенные во время чемпионата мира по футболу в Казани драгоценности полицейские нашли в лесополосе города

Фото: 16.мвд.рф

Татарстанские полицейские нашли драгоценности, которые похитил во время чемпионата мира по футболу в Казани злоумышленник. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.



В 2018 году был похищен чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 млн рублей — драгоценности принадлежали одной из российских ювелирных компаний.

Фото 16.мвд.рф

Предполагаемым злоумышленником оказался гражданин Колумбии Валеро Эдгар Алехандро. Его объявили в международный розыск. Мужчину задержали в Аргентине в 2019 году. В марте 2021 года он экстрадирован в Россию и в апреле доставлен из Москвы в Татарстан.

Он сообщил, что закопал драгоценности в лесополосе одного из районов Казани. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли четыре мешка бриллиантов и украшений.

Первоначально иностранец отказывался от дачи показаний. Потерпевшими по делу о краже признаны 11 компаний.

Фото: 16.мвд.рф

Фото: 16.мвд.рф

Фото: 16.мвд.рф

Напомним, что преступление было совершено в ночь на 16 июля 2018 года в помещении торгового павильона, расположенного на территории «Казанской ярмарки». Тогда менеджер компании Seven Diamonds привез бриллианты на мероприятие на «Казанскую ярмарку». Валеро с сообщниками (по сообщениям СМИ, предполагаемых подельников было двое: еще один уроженец Колумбии и один — из Гватемалы) украли у менеджера дорожный чемодан, куда тот упаковал бриллианты.

Алексей Нечаев