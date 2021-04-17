События недели: Турция под запретом, Татарстан с «ЭпиВакКороной» и финал КХЛ без «Ак Барса»

Главные события недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Позади очередная трудовая неделя, которая была насыщена событиями разного характера. Так, татарстанская умма обрела нового «старого» лидера. Имамы республики уже в третий раз подряд избрали на эту должность Камиля Самигуллина. В Татарстан поступили первые 3 тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона», которые пока распределили только по крупным городам. И похоже, экономика республики постепенно начала восстанавливаться после коронакризисного 2020-го, о чем свидетельствует рост на 15,5% налоговых поступлений в бюджет.

Альтернативы нет

Духовное управление мусульман Татарстана в начале этой недели выбрало своего лидера. Им уже в третий раз стал 36-летний Камиль Самигуллин, срок его полномочий рассчитан на 4 года.

Делегаты VIII съезда — имамы со всего Татарстана — единогласно проголосовали за действующего муфтия республики, который был единственным кандидатом. Голосование прошло в открытом режиме, а в работе съезда поучаствовал и президент Татарстана. Отсутствие конкурентов на выборах новоизбранный муфтий объяснил тем, что за два месяца заявлений от других кандидатов так и не поступило.

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне форума произошел инцидент: в конце минувшей недели глава ДУМ России Равиль Гайнутдин написал письмо татарстанскому лидеру Рустаму Минниханову, где обвинил республиканского муфтия в «сектантском толковании» Корана. В ответ на обвинения Камиль Самигуллин пожелал Гайнутдину здоровья и весеннего настроения, а позже предложил пойти на мировую в честь наступающего Рамазана.

По завершении съезда, отвечая на вопросы журналистов, Камиль хазрат заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с ДУМ РФ.

— Я не доллар, чтобы всем нравиться. Это нормально, что каждый человек может высказать свое мнение. В полемику мы с Равилем хазратом не вступали, надеемся, что все наладится, — добавил он.

Фото: Ринат Назметдинов

Не нужен нам берег турецкий. И танзанийский заодно

В понедельник Россия официально заявила, что с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией.

С 13 апреля республиканское Управление Роспотребнадзора открыло горячую линию по вопросам отмены рейсов.

Как заявили в ведомстве, туристы, чей отдых не состоится из-за отмены авиаперелетов в эти две страны, могут потребовать расторжения договора с туроператором или его изменения из-за угрозы собственному здоровью, а также вернуть средства за туры.

При этом ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин предупредил, что полную стоимость тура в Турцию не возвратят при его аннулировании. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции. Поскольку направление временно ограничено, есть две четкие рекомендации: либо перенос поездки, либо поиск альтернативного направления.

Замглавы надзорного ведомства в Татарстане Любовь Авдонина в конце недели сообщила, что со вторника на горячую линию поступило не так много звонков: «Обращения единичные, чаще всего спрашивают, когда границу откроют. Мы говорим, что об этом еще думать рано, до 1 июня все рейсы приостановлены. Попадаются вопросы по возврату туров, мы разъясняем порядок. На сегодня для тех туристов, которые находятся в Турции и Танзании, остаются вылеты согласно датам окончания туров, туристы имеют право выехать раньше. Но мы рекомендуем следить за информацией на сайтах туроператоров».

Фото: Максим Платонов

«Финико» живее всех живых

Казанский предприниматель Кирилл Доронин опроверг информацию о закрытии его организации «Финико», заявив в своем Instagram-аккаунте, что компания прекратит свою деятельность, только «если одновременно закроются все брокеры, фондовые рынки и криптобиржи разом».

О том, что финансовая пирамида «Финико» прекращает свою деятельность по решению «теневых хозяев» компании, на прошлой неделе сообщил telegram-канал «Татарская Якудза». По их информации, запустить этот процесс уже делегировали Доронину. Прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико» в декабре прошлого года. Согласно версии силовиков, компания Доронина неправомерно привлекла порядка 80 млн рублей.

В ходе следствия было установлено, что с августа 2019 по декабрь 2020-го неустановленные лица от имени компании «Финико» на территории Татарстана и других регионов России организовали деятельность по привлечению денег физлиц под предлогом их высокоэффективного использования. Под этим подразумевались инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и работа на иных торговых площадках.

Во власти стихии

Казанцы за неделю направили в экстренные службы порядка 200 заявок на устранение подтоплений талыми водами.

Количество жалоб уже в два раза превысило прошлогодний показатель, особенно преуспели в этом жители Советского, Приволжского и Авиастроительного районов, где расположены крупные коттеджные поселки.

Фото: mchs.tatarstan.ru

В Салмачах подтопило около 20 домов, расположенных в низине. К борьбе с паводком привлекли технику, восстанавливают водоотводные каналы, откачивают поступающую воду. Одну семью переселили в пункт временного размещения.

Половодье продолжает нашествие и на районы Татарстана. Так, в Арском районе затопило деревню и мост. В Лаишевском районе в воде оказался коттеджный поселок Тургай, о чем сообщили пользователи соцсетей. Из берегов вышла река Каипка — местный приток реки Меша. В поселке Озерная Долина Лаишевского района из-за резкого таяния снега затопило почти 90 участков, расположенных в низменности. В зоне подтопления оказались и придомовые участки села Большие Кокузы Апастовского района, и несколько жилых зданий в поселке Мирном Приволжского района Казани.

Первая партия синтетической антиковидной вакцины

В Татарстан на днях доставили 3 240 комплектов доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор».

Препарат распределили по крупным городам республики — в Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск.

Обе вакцины, которыми сегодня прививают в России, имеют регистрационные удостоверения, уточнил на днях главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Как он отметил, глобальной особенностью является то, что в «Спутнике» используется аденовирус, с помощью которого до иммунных клеток доставляется частица вируса, лишенная возможности размножаться. Что касается «ЭпиВакКороны», то в ней используются синтетические белки.

Туберкулезный диспансер закрыли на неопределенный срок

В четверг стало известно, что Казанский туберкулезный диспансер в Каменке все же закрыли — говорят, что временно.

Фото: Максим Платонов

Пациентов заведения пока переместили в другие тубдиспансеры республики. Принять такие меры вынудили итоги плановой проверки, проведенной Роспотребнадзором республики: комиссия выявила неудовлетворительное санитарно-техническое состояние здания, которому уже 107 лет.



По мнению ведомства, нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью пациентов и медработников. На юрлицо Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности медучреждения. Материалы направлены в суд.

Накануне объявленного решения, принятого надзорным органом, с открытым письмом обратились сотрудники тубдиспансера, где написали, что решение о закрытии принято, несмотря на многочисленные обращения пациентов и сотрудников в Минздрав РТ по вопросу острой необходимости в капремонте больницы, которого в этом лечебном заведении не было более 50 лет.

Фото: Максим Платонов

Авторы письма пишут, что били во все колокола, что о плачевном состоянии больницы знал еще экс-министр здравоохранения республики Адель Вафин (и посещал ее), но мер принято не было. Разработанный в 2019—2020 годах по распоряжению президента Татарстана Рустама Минниханова проект новой больницы так и не был реализован — стройке помешала пандемия COVID-19.

Лето на три дня

Погода, царящая на этой неделе в Казани и Татарстане, установила новый температурный рекорд.

Днем 15 апреля столбик термометра в тени в столице республики поднимался до отметки в +21,4°, сообщил Гидрометцентр. Ранее абсолютный максимум в этот день был зафиксирован в 1995 году и составил +19,8°. Аномально теплая погода превысила норму на 8—10 градусов. Причиной такого тепла стал сибирский антициклон, принесший с собой теплые воздушные массы.

В полдень четверга температурf составила +18...+24, к 14 часам воздуха превысила +22° и снова достигла рекордного значения. 14 апреля в Казани тоже зафиксировали температурный рекорд: термометры метеостанции КФУ показали 21,2 градуса тепла. Обычно для этого времени года характерна среднесуточная температура в 5—6 градусов выше нуля.

Но в пятницу территорию республики охватил холодный атмосферный фронт. Так что жары на предстоящей неделе ждать не стоит — по прогнозам синоптиков, хотя осадков и не ожидается, зато дневная температура вряд ли превысит +15.

Суд посадил убийцу бизнесмена

В четверг городской суд Бугульмы принял решение о дальнейшей судьбе 54-летнего уроженца Армении Араика Мирзояна.

Фото: пресс-служба Бугульминского горсуда

Суд признал его виновным в расстреле совладельца ТД «Изобилие» Евгения Деданина из мести, а также в незаконном обороте оружия и его переделке, и отправил на 12 лет в колонию строгого режима. Также Мирзояну, согласно судебному решению, необходимо будет выплатить в доход государства штраф в 200 тыс. рублей. Ранее гособвинитель запрашивал для Мирзояна 15 лет колонии строгого режима со штрафом 280 тысяч рублей.



В ходе допроса обвиняемого выяснилось, что на убийство 1 сентября 2020-го он пошел ради мести за смерть друга Ивана Нетроголова, который двумя годами ранее вооруженный пришел в дом Деданина вместе с приятелем Владиславом Колоярцевым требовать деньги. Связанный хозяин смог вырваться и дать отпор нападавшим.

Нетроголов и Колоярцев умерли от ножевых ранений. На Деданина возбудили дело о превышении пределов необходимой самообороны, однако зампрокурора РТ посчитал уголовное преследование хозяина дома незаконным. Дела в отношении жителей Самарской области Колоярцева и Нетроголова прекратили за их смертью. Подозревавшийся в организации нападения на дом Деданиных фитнес-тренер Андрей Климанов получил срок лишь за пособничество покушению на грабеж. На волю он вышел за несколько месяцев до убийства бизнесмена.

«Ак Барс» не дошел до финала

15 апреля стал известен второй финалист очередного чемпионата КХЛ.

Победителем раунда плей-офф «Восточной конференции» стал омский «Авангард». Борьба за выход в финал была ожесточенной — казанцы и омичи бились до последнего, но в овертайме удача оказалась на стороне «Авангарда».

Фото: ak-bars.ru

Перед началом плей-офф КХЛ сложно было предположить, что «Авангард» сможет играть наравне с «Ак Барсом» и даже в чем-то их превосходить. Но по сути, команды были равны, и каждая была достойна выхода в финал Кубка Гагарина. В финале Кубка Гагарина команда из Омска встретится с московским ЦСКА. Опыт борьбы за главный трофей чемпионата уже имеется у этих команд: москвичи одержали абсолютную победу над «Авангардом» в серии финальных игр 2019 года.

Налогами бюджет республиканский полнится

В пятницу финансовые, налоговые и казначейские органы Татарстана подвели итоги исполнения консолидированного бюджета за первый квартал текущего года.

Совещание прошло под началом главы республики Рустама Минниханова. Согласно представленной отчетности, сборы налогов выросли на 15,5%: в бюджеты всех уровней поступило 212 млрд рублей налогов — на 28,5 млрд больше показателя за первые три месяца 2020 года.

Больше всего увеличились поступления за счет налогов на прибыль и на добычу полезных ископаемых. Причем 57% в общем объеме собранных налогов — доля предприятий нефтегазохимического сектора экономики. И все же, несмотря на улучшение финансовых показателей, президент республики отметил, что негативные последствия «пандемийного» года еще испытывает на себе промышленность региона — индекс промпроизводства составил 97,7%, а оборот розничной торговли снизился на 0,3%.

Фото: tatarstan.ru

Глава Минфина республики Радик Гайзатуллин недоволен сбором НДФЛ — темпы роста отстают. В консолидированный бюджет РТ за I квартал поступило 19,2 млрд рублей. «Средний темп роста по Приволжскому федеральному округу — 101,1%, по России — 103,5%. Также отмечу, что темп роста НДФЛ в I квартале текущего года ниже темпов роста за предыдущие два года», — сообщил он. Причину отставания финансисты видят в так называемых «серых зарплатах».