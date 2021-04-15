Казанский туберкулезный диспансер все-таки закрыли

В Казани временно закрыли туберкулезный диспансер в поселке Каменка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Плановая проверка ведомства в марте — апреле 2021 года выявила неудовлетворительное санитарно-техническое состояние Казанской туберкулезной больницы в Высокогорском районе. По мнению ведомства, эти нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью как пациентов, так и медработников.

«Функционирование стационара при наличии грубых нарушений не гарантирует соблюдения регламентированных безопасных показателей воздушной среды в учреждении, что способствует распространению туберкулеза воздушно-капельным путем передачи», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении на юридическое лицо по ст. 6.4 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности медучреждения. Материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в суд.

Сообщается, что Минздрав Татарстана перераспределил пациентов Казанской туберкулезной больницы в другие противотуберкулезные стационары республики.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» сообщало, что противотуберкулезный диспансер в Каменке закрывается. Медики распространили открытое письмо с просьбой о помощи, предупреждая об угрозе для жителей Казани: в связи с закрытием диспансера на улице могут оказаться больные открытой формой туберкулеза бездомные люди.



Ольга Плешкова