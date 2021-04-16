Неугомонный Воронков и вратарские провалы: сумасшедшая серия «Ак Барса» и «Авангарда» закончилась в овертайме

Пять итогов самой непредсказуемой и зрелищной серии Кубка Гагарина-2021

Финал Конференции Восток стал самым непредсказуемым во всем розыгрыше Кубке Гагарина-2021, «Ак Барс» и «Авангард» бились до последнего, но в овертайме решительнее оказались омичи. Впрочем, к казанской команде претензий быть не может — они сделали все возможное для победы. В седьмом матче был по-настоящему открытый хоккей с лихо закрученным сюжетом. Как молодые игроки «Ак Барса» попали в историю клуба, и почему система игры Боба Хартли работает. Это и многое другое — в итогах самой крутой серии нынешнего плей-офф КХЛ от спортивной редакции «Реального времени».

К седьмому матчу команды наконец устали отсиживаться в обороне и пошли в массированную атаку

С самого начала встречи команды отсиживаться в обороне даже не собирались, в отличие от прошлых игр. Удивительно то, что у «Авангарда» была возможность играть в открытый хоккей в шестом матче, но омичи зачем-то на своем льду окопались.

На этот раз команда Боба Хартли смекнула, что играть в закрытый хоккей с «Ак Барсом» нет смысла. Стоит отметить, что и казанцы с первых минут стали много атаковать, но преимущество в стартовом отрезке было именно у гостей.

Защитники обоих команд буквально не успевали за нападающими, форварды «Ак Барса» и «Авангарда» носились по всей площадке, будто экономили силы ради последнего седьмого матча.

Стоит отметить нападающего омского клуба Сергея Толчинского, который создал парочку опаснейших моментов у ворот Тимура Билялова. Зайдя в зону, Толчинский умудрился пробежать между защитниками «Ак Барса» Дмитрием Юдиным и Андреем Педаном на огромной скорости, но забить не удалось. К слову, в плей-офф 2021 года Сергей Толчинский провел 17 матчей и набрал 14 очков — хоккеист занимает третье место в списке лучших бомбардиров.

А в концовке первого периода тот же Толчинский отдал голевую передачу на защитника омичей Оливера Каски, который второй раз вывел свою команду вперед. К слову, впервые в этой серии команды забросили три шайбы в первом периоде, и впервые забили семь шайб по ходу одного матча.

Молодые и сумасшедшие игроки «Ак Барса» творят историю. Воронков доигрывал со сломанной челюстью

Дмитрий Воронков вновь включил турбо-режим. Складывается ощущение, что у 20-летнего форварда «Ак Барса» силы не закончатся никогда. В первой половине стартового периода защитник «Авангарда» не справился с отскоком у борта, тем самым шайба выскочила на пятак, а Дмитрий Воронков едва не поразил ворота Шимона Грубеца.

Другой момент с участием Дмитрия Воронкова превратился в заброшенную шайбу. Дмитрий Квартальнов решил выпустить молодое звено Воронков — Галимов — Сафонов, и несмотря на столь юный возраст (Сафонову — 19, Галимову — 21, Воронкову — 20), ребята не подвели.

Илья Сафонов пробросил шайбу в среднюю зону, где ее подобрал Артем Галимов. При входе в зону Галимов и Воронков поменялись местами, это перемещение дизориентировало защитников «Авангарда», далее Артем Галимов отдает филигранную передачу на Воронкова, а там уже у Дмитрия хватило мастерства завершить момент. Все было настолько быстро исполнено, что уследить за шайбой было очень сложно.

Молодые талантливые игроки «Ак Барса» на этом не остановились. Звено Воронков — Галимов — Сафонов полностью взяло игру под свой контроль. Дмитрий Квартальнов доказал всем, что может меняться даже в процессе игры.

Второй гол «Ак Барс» также организовал словно из ничего: Илья Сафонов из последних сил бежал с шайбой в зону соперника, в результате удачного для казанской команды рикошета шайба оказалась у игрока обороны Альберта Яруллина, который бросил из под защитника и попал в левый угол ворот, тем самым сравняв счет 2:2.

Спустя две с половиной минуты то самое сумасшедшее молодое звено вновь организовало гол. Дмитрий Воронков, прорываясь на пятак отдает изобретательную передачу прямо на крюк Артему Галимову, который и замкнул комбинацию броском в девятку.

Это новоиспеченное звено по-настоящему взорвало игру, и придало серии еще больше зрелищности. К слову, эти парни забили все три шайбы «Ак Барса» в седьмом матче серии.

«Дима Воронков — боец. Характер у парня, — говорил по окончании седьмого поединка на пресс-конференции Дмитрий Квартальнов. — Лицом в прошлой игре лег под шайбу, ломается челюсть… Доктора сделали все, что могли. В следующую смену выходит, все разбито у него. Большое уважение таким игрокам. Сегодня вышел и давал пример многим. Думаю, у парня большое будущее», — сказал наставник «Ак Барса».

Вратари не справились с давлением в седьмом матче

Результат игры голкиперов во многом зависит от стиля игры команды в целом. Как мы уже отметили, команды играли седьмой матч в открытый хоккей, никто не отсиживался в обороне, вследствие этого вратари стали пропускать больше.

К слову, вратарь «Авангарда» Шимон Грубец впервые в этой серии пропустил три шайбы. Защитники также не успевали помогать своим голкиперам. В некоторых моментах чешский вратарь мог выручить, но это седьмой матч, где невнимательность не прощается. Грубец в 11 матчах плей-офф имеет 94.04% отраженных бросков.

В свою очередь, Тимур Билялов в пятом матче пропускал три шайбы, и его команда тогда проиграла, но к Билялову было меньше всего вопросов.

Во вчерашней игре безупречной игру Билялова не назовешь — вторая и третья шайбы как минимум имеют право на обсуждение. Однако если суммировать заслуги Тимура по ходу нынешней серии и всего плей-офф, и ошибки, то его вклад в трех победах финала Востока несомненно перевешивает.

Чего только стоит его роскошный сэйв за две минуты до конца третьего периода вчерашней игры, когда Тимур в шпагате забрал шайбу у защитника «Авангарда» Береглазова — кажется, это самое крутое спасение за весь плей-офф.

Оба вратаря по ходу нынешнего плей-офф показали, что они голкиперы топ-уровня. Именно эти парни дошли до финала Конференции Восток, во многом благодаря вратарям «Ак Барс» и «Авангард» зашли в топ-4 команд КХЛ.

Стоит отметить, что по ходу регулярного чемпионата у омского клуба была чехарда с голкиперами: сначала в «Авангарде» первым номером был Игорь Бобков, потом произошел обмен Эмиля Галимова в «Динамо», и уже под конец дедлайна омичи приобрели Шимона Грубеца у китайского «Куньлуня».

Были сомнения насчет этого приобретения, но Грубец доказал, что может играть уверенно на самом высоком уровне.

Система игры Боба Хартли действительно работает — омичи сыграли смелее и выиграли

Перед началось плей-офф КХЛ сложно было предположить, что «Авангард» сможет играть наравне с «Ак Барсом», и даже в чем-то их превосходить. Команда Боба Хартли действует интересно, в атаке у омичей не система, а скорее творчество.

В составе омской команды достаточное количество исполнительных игроков, все четыре звена могут решить исход встречи, седьмой матч это только подтвердил.

Команда умеет извлекать максимум из моментов. Первую шайбу «Авангард» забросил в результате прессинга в зоне соперника. Клим Костин перехватил шайбу и сразу же доставил ее на пятак, где самым расторопным оказался Кирилл Семенов, который переправил шайбу в ворота. Так «Авангард» и открыл счет в заключительном матче этой удивительной серии.

Так же стоит отметить, что на третий период «Ак Барс» вышел откровенно удерживать преимущество, за что и поплатился. «Авангард» аналогично наказал казанскую команду за ошибку в своей зоне. Все тот же Клим Костин подобрав шайбу направил ее на пятак, где защитник омичей Вилле Покка переправил шайбу в ворота, сравняв счет в матче — 3:3.

А другой защитник «Авангарда» Оливер Каски уже в овертайме стреляет в девятку, и Тимур Билялов был в этом моменте отыгран: команда «Авангард» прошла в финал Кубка Гагарина благодаря своей смелой игре в атаке, этим и славится главный тренер омского клуба Боб Хартли.

Если омичи играют в открытый хоккей, как в седьмом матче, то на «Авангард» довольно приятно смотреть, хоккеисты играют изобретательно и ярко, а еще плюс ко всему приносят результат.

«Ак Барс» — «Авангард» — единственное украшение плей-офф 2021 года

Пожалуй, самая интересная, захватывающая и непредсказуемая серия плей-офф нынешнего сезона. Единственное разочарование в противостоянии «Ак Барса» и «Авангарда» только в том, что оно уже позади: «Авангард» оказался сильнее «Ак Барса», но ненамного. По сути, команды были равны и любая из них была достойна выхода в финал Кубка Гагарина.

Если смотреть по всему плей-офф, то посоревноваться с этой серией может только серия ЦСКА — «Локомотив», где тоже было семь матчей, но именно в заключительной встрече не было столько эмоций, как в Казани.

Хоккеисты обеих Казани и Омска пахали до последнего, грызли лед и вырывали преимущество. Стоит отметить, что по ходу серии «Ак Барс» был в роли догоняющего «Авангард». Сначала 2:0, а потом 3:2 омичи вели в серии, и до последнего было не понятно: сможет ли «Ак Барс» перегнать соперника или «Авангард» все-таки не отдаст несколько раз упущенное преимущество, но омская команда оказалась настырнее и удачливее.

Серия «Ак Барса» и «Авангарда» была удивительна тем, что спрогнозировать результат было практически невозможно, команды были абсолютно равны, и по этому мы больше всего соскучились.

В плей-офф 2021 года практически не было таких захватывающих серий, и это большая проблема для Континентальной лиги. Будем надеяться, что потолок зарплат в следующие сезоны выровняет команды, и мы увидим гораздо больше таких интересных и непредсказуемых серий, как противостояние между «Ак Барсом» и «Авангардом».

Омская команда в финале Кубка Гагарина встретится с московским ЦСКА. К слову, эти команды уже встречались в финале Кубка Гагарина в 2019 году, и армейцы не испытали особых проблем против «Авангарда» — 4:0 счет в серии.

Сергей Писцов