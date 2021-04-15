Уже завтра в Казани температура начнет опускаться — Гидрометцентр Татарстана

Гидрометцентр Татарстана дал прогноз на предстоящие выходные. Согласно прогнозу синоптиков, завтра погода начнет постепенно меняться.

По данным Гидрометцентра РТ, в пятницу через республику пройдет холодный атмосферный фронт. Ночью осадки маловероятны, однако днем в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ветер поменяется на северо-восточный, после чего в республику начнет попадать более прохладный воздух. Температура ночью составит +3—8°, днем ожидается +12—17°. В южных районах республики все еще будет держаться теплая погода с температурой до +22°.

Фото: kzn.ru

В выходные, 17 и 18 апреля, погода вновь будет формироваться под влиянием северного антициклона. Существенных осадков не ожидается, ночью температура понизится до 0... +5°, 18 апреля — до -2... +3°, днем воздух будет прогреваться до +11—17°.

По предварительному прогнозу синоптиков на начало следующей недели, в Татарстане сохранится погода без осадков. Температура еще немного понизится ночью до 0... -5°, днем 19 апреля ожидается +7—12°, 20 апреля будет +9—14°.



Ранее в Казани установили температурный рекорд, воздух прогрелся до +21,4°.



Ольга Плешкова