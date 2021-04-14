Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана назвал отличия «ЭпиВакКороны» от «Спутника»

Обе вакцины, с помощью которых сегодня проводится вакцинация на территории РФ, имеют регистрационные удостоверения, уточнил во время прямого эфира в аккаунте республиканского оперштаба в «Инстаграме» главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Глобальной особенностью является то, что в «Спутнике» используется аденовирус, который помогает донести до иммунных клеток частичку вируса, а она, в свою очередь, лишена возможности размножаться. Что касается «ЭпиВакКороны», то в ней используются синтетические белки, с помощью которых вирус проникает в клетку и может прикрепиться к ее рецепторам.

«В ответ на введение синтетических антител и в ответ на введение частички вируса начинается выработка антител — той материальной основы, которая является фактором защиты от дальнейшего заражения коронавирусом», — пояснил Лопушов.