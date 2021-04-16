Рустам Минниханов: «Мы знаем, где хулиганят. Там, где зарплата меньше МРОТ»

Президент поддержал льготирование промпарков на селе, пригрозил приостановить господдержку должников по налогам и разрешил продавать долгострои

Казна Татарстана постепенно выбирается из «пандемийной» финансовой ямы. Впервые с начала введения коронавирусных ограничений татарстанские налоговики объявили о росте сборов на 15,5%. По итогам первого квартала во все уровни бюджетов поступило 212 млрд рублей налогов, что на 28,5 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года, сообщил сегодня глава УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин на заседании финансового штаба РТ. Тем не менее вспомнили и о «замороженных» резервах, которые могут пополнить казну. Президент Татарстана предложил «продать все, что не нужно» из объектов незавершенного строительства (аудит выявил таковых на 32,7 млрд рублей) и начать «расшивать» налоговую задолженность в 9 млрд рублей, пригрозив предприятиям-должникам приостанавливать господдержку.

Под присмотром московских налоговиков

Первые результаты исполнения консолидированного бюджета после «пандемийного» 2020 года сегодня объявили на совместном совещании финансовых, налоговых и казначейских органов республики. Как обычно, его провел президент РТ Рустам Минниханов, который по ходу совещания не раз сверялся с информацией вице-премьера РТ Рустама Нигматуллина. Интересно, что впервые на заслушивание татарстанского квартального отчета приехала большая команда из ФНС России. Буквально несколько месяцев назад федеральные налоговики приезжали на декабрьскую коллегию в составе делегации главы Минфина Антона Силуанова, и, судя по всему, решили продолжить мониторинг татарстанских сборов. На этот раз в совещании приняли участие замруководителя ФНС России Виктор Бациев, начальник межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО Антон Закамский и другие.

Открывая совещание, Рустам Минниханов не стал бить в литавры по поводу роста налоговых сборов, а, наоборот, скромно заметил, что негативные тенденции прошлого года дают о себе знать. В подтверждение он привел не лучшие показатели «пульса» промышленности. По его словам, индекс промпроизводства составил 97,7%, а оборот розничной торговли снизился на 0,3%.

На этот раз в совещании приняли участие замруководителя ФНС России Виктор Бациев, начальник межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО Антон Закамский и другие

— В этих условиях нам удалось исполнить бюджет республики по доходам и расходам в запланированных объемах. Мы своевременно произвели все социально значимые расходы, включая выплату зарплаты и социальных пособий. В целом собственные доходы консолидированного бюджета за I квартал составили 65,5 млрд рублей, — сообщил Минниханов.

Кстати, собрано на 11,9 млрд руб., или на 22%, больше, чем за тот же период прошлого года, что было отражено позднее на слайдах Минфина РТ. Говоря о нацпроектах, президент Татарстана сообщил, что на их реализацию в республике направят 30,7 млрд рублей. Из них 8,2 млрд — средства бюджета республики, остальное — из федерального бюджета.

Как «расшить» 9 млрд рублей недоимки

Во вступительной речи не обошлось без злободневных вопросов. С первых минут президент заговорил о налоговой недоимке предприятий, которая достигла 9 млрд рублей.

— Необходимо продолжить работу по резервам. Важный резерв — работа с налоговой задолженностью. Сумма достаточно высокая — 9 млрд рублей, — акцентировал он внимание отраслевых министров.

Под давлением налоговиков она снизилась с начала года на 758 млн рублей, но все равно беспокоит, заметил президент. Значительная задолженность допущена по предприятиям, которые курируются Минпромторгом (1,8 млрд рублей), Минстроем (1,4 млрд рублей), Минтрансом РТ (0,5 млрд рублей), Минсельхозом РТ (0,5 млрд рублей).

— Министерствам и ведомствам необходимо [иметь] информацию о наличии у них задолженности, — указал Минниханов. — И если есть такая, то мы должны все наши меры поддержки приостановить, — призвал он к решительным мерам по отношению к должникам.

Кроме того, могут потерять господдержку и физические лица, имеющие долг по налогам. Государственные и муниципальные органы подключены к соответствующему информационному ресурсу, поэтому у них есть возможность распечатки платежных документов для оплаты налогов должника при получении госуслуг.

По словам Марата Сафиуллина, наибольший рост налоговых доходов обеспечен организациями нефтегазохимического комплекса — на него пришлось 57% всех поступлений

57% сборов обеспечено нефтегазохимическим комплексом

После этого к отчетному докладу перешел глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. По его словам, налоговые сборы в первом квартале 2021 года выросли на 15,5% — до 212 млрд рублей.

— Платежи возросли в первом квартале к соответствующему периоду прошлого года на 28,5 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет республики на 14,7 млрд рублей. Наибольшее увеличение произошло по налогу на прибыль, по налогу на добычу полезных ископаемых, что подтверждает позитивное влияние на налоговую сферу восстановительных процессов в экономике и улучшение ценовой конъюнктуры на стратегические для республики товары, — сказал он.

Согласно данным на слайдах к выступлению, налоговые доходы в консолидированный бюджет Татарстана выросли на 28,4%, до 66,6 млрд рублей. Налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 10,5% — до 145,4 млрд рублей.

По словам Марата Сафиуллина, наибольший рост налоговых доходов обеспечен организациями нефтегазохимического комплекса — на него пришлось 57% всех поступлений. В первом квартале текущего года выросли поступления доходов от добычи полезных ископаемых почти на 10% — до 114,9 млрд рублей. Производство нефтепродуктов показало рост по налоговым доходам в два раза — до 9,5 млрд рублей.



Налоговые сборы в первом квартале 2021 года выросли на 15,5%

Но если быть объективными, то потери, по сравнению с «докоронавирусным» 2019 годом, все-таки есть. На слайдах было видно, что крупнейшие налогоплательщики — «Татнефть», КВЗ, «Нижнекамскшина», подразделения «Газпрома», ЛУКОЙЛа — все-таки снизили отчисления по налогу на прибыль. Напомним, что сборы по этому налогу провалились почти на 40%.

Позже, в заключительном слове, Рустам Минниханов сообщил, что около 27% предприятий сработали с убытком за январь — февраль. Кроме того, мониторинг Минфина в первом квартале показал, что 556 предприятий снизили свои платежи по налогу на прибыль на 10,5 млрд рублей.

«Мы знаем, где «хулиганят»

Глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин выразил озабоченность по поводу отставания темпов роста сборов НДФЛ. По итогам первого квартала поступило в консолидированный бюджет республики 19,2 млрд рублей.

— Хочу акцентировать ваше внимание, что средний темп роста по Приволжскому федеральному округу — 101,1%, по России — 103,5%. Также отмечу, что темп роста НДФЛ в I квартале текущего года ниже темпов роста за предыдущие два года», — сообщил он.

Радик Гайзатуллин выразил озабоченность по поводу отставания темпов роста сборов НДФЛ

Одновременно с этим произошел рост недоимки по налогу. На 1 марта 2021 года она составляет 582,6 млн рублей. Иначе говоря, ровно столько не выплатили заработной платы.



— Здесь присутствует теневой сегмент, — согласился президент. — Мы знаем, где хулиганят. Там, где зарплата меньше МРОТ, — ответил Рустам Минниханов.

По данным ФНС и Минтруда РТ за 2020 год, в Казани значатся 166 таких организаций, в Зеленодольском районе — 114, в Буинском — 88, в Набережных Челнах — 76, в Нижнекамске — 72.

«Все, что не нужно, — продать!»

Глава Минфина Татарстана также высказался за то, чтобы избавиться от долгостроев. Согласно данным слайдов, объектов незавершенного строительства значится на 32,7 млрд рублей.

— Анализ показал, что в их составе числятся объекты со сроками начала строительства более трех лет. Всего по республике их количество составляет 287, с объемом финансовых вложений 10,8 млрд рублей, — сообщил Радик Гайзатуллин.

«Все, что не нужно, — продать, — предложил президент. — Определить объекты, возраст которых свыше трех лет. Есть объекты, которые, может, и списать надо. Один раз надо поставить точку. Это «наследие», которое мы тогда начинали и недофинансировали. Сегодня у нас такие перекосы не появляются. По «наследию» надо поработать». Согласно слайдам, больше всего таких объектов скопилось на балансе Минстроя РТ (ГИСУ).

«Все, что не нужно, — продать, — предложил президент. — Определить объекты, возраст которых свыше трех лет. Есть объекты, которые, может, и списать надо. Один раз надо поставить точку»

В заключительном слове президент высказался о необходимости поддержки инвестиционной активности. Он сообщил, что принято решение о предоставлении налоговых преференций для резидентов и управляющих компаний промпарков (с заполняемостью менее 70% обнуляется налог на имущество и транспортный налог, а также снижается ставка по УСН сроком на 10 лет).



«Не все одинаково развиваются, поэтому нужны и «пряники», чтобы сохранить рабочие места на селе», — объяснил президент РТ. Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета, 23 апреля.