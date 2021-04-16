Роспотребнадзор по Татарстану: об открытии границ с Турцией и Танзанией думать еще рано

Фото: Максим Платонов

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, много ли вопросов поступает на горячую линию ведомства в связи с закрытием границ с Турцией и Танзанией и что чаще всего интересует жителей:

— Вопросов поступает не так много, не как в первый раз, когда закрывали в прошлом году. Обращения единичные, чаще всего спрашивают, когда границу откроют. Мы говорим, что об этом еще думать рано, до 1 июня все рейсы приостановлены. Попадаются вопросы по возврату туров, мы разъясняем порядок. На сегодня для тех туристов, которые находятся в Турции и Танзании, остаются вылеты согласно датам окончания туров, туристы имеют право выехать раньше. Но мы рекомендуем следить за информацией на сайтах туроператоров.

Авдонина рассказала, что те туристы, которые уже купили путевки, имеют возможность заменить тур на альтернативные направления, перенести сроки совершения путешествия ну или принять «какие-то иные решения, которые утроили бы обе стороны».

— Те туристы, которые предусматривали посещение Турции или Танзании после 1 июня — рекомендуем следить за возможными изменений со стороны Ростуризма. Если договор заключен, турист вправе потребовать расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств и имеет право на возврат денег, но и туроператор имеет право на возмещение своего ущерба.

Также замглавы Роспотребнадзора отметила, что жалоб на то, что не нельзя перенести или изменить даты туров, не поступало.