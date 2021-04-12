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Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией

19:24, 12.04.2021 6
Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Исключения составят направления, необходимые для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции в Турции, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в республике. На взаимной основе сохраняются два рейса в неделю по направлению Москва — Стамбул, Стамбул — Москва. Россияне, оставшиеся в стране, смогут вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее приостановку авиасообщения с этими странами анонсировали СМИ. Ограничения рассматривают в рамках предотвращения завоза россиянами коронавируса.

Голикова отметила, что авиасообщение с Турцией и Танзанией возобновят, если там стабилизируется ситуацию с COVID-19, пишет ТАСС.

Туроператорам рекомендуется приостановить деятельность по продаже туров для путешествий в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

ОбществоБизнесТранспорт
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Комментировать тут нечего. Политический торг не увенчался успехом...
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  • Анонимно 12 апр
    Верните деньги за путевки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  • Анонимно 12 апр
    турция и танзания одни из доступных стран для туризма.в танзании весной дешевле.
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  • Анонимно 12 апр
    Если ИМ нельзя из-за санкций, то как ОНИ могут позволить летать простым смертным ?
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  • Анонимно 12 апр
    А в Ростове на Дону уже привезли из Занзибара вирус , долетались????
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  • Анонимно 13 апр
    ***
    А я остаюся с тобою,
    Родная навеки страна!
    Не нужен мне берег турецкий,
    Танзания мне не нужна...
    ***
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