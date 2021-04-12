Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Исключения составят направления, необходимые для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции в Турции, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в республике. На взаимной основе сохраняются два рейса в неделю по направлению Москва — Стамбул, Стамбул — Москва. Россияне, оставшиеся в стране, смогут вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее приостановку авиасообщения с этими странами анонсировали СМИ. Ограничения рассматривают в рамках предотвращения завоза россиянами коронавируса.

Голикова отметила, что авиасообщение с Турцией и Танзанией возобновят, если там стабилизируется ситуацию с COVID-19, пишет ТАСС.

Туроператорам рекомендуется приостановить деятельность по продаже туров для путешествий в Турцию с 15 апреля по 1 июня.