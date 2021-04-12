В АТОР заявили, что у туристов не получится вернуть полную стоимость тура в Турцию при его аннулировании

Фото: Максим Платонов (архив)

Полную стоимость тура в Турцию не возвратят при его аннулировании. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции. Поскольку направление временно ограничено, есть две четкие рекомендации: либо перенос поездки, либо поиск альтернативного направления, разъяснил вице-президент АТОР в эфире телеканала «Москва-24".

Фото: Максим Платонов (архив)

Горин отметил, что при аннулировании тура турист просто потеряет часть денег, так что это невыгодно.

Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о приостановке Россией авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. По данным АТОР, туры в Турцию на период с 15 апреля по 31 мая забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн или 32 млрд рублей. В Кремле уточнили, что решение о приостановке авиасообщения связано исключительно с тревожной эпидемиологической ситуацией.

