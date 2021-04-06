В Казани может закрыться противотуберкулезный диспансер: врачи опасаются, что больные пойдут заражать других

Знаменитый противотуберкулезный диспансер в Каменке закрывается навсегда — убеждают «Реальное время» сотрудники клиники. Медики распространили открытое письмо о помощи, предупреждая об угрозе для жителей Казани: в связи с закрытием «Каменки» на улице могут оказаться больные открытой формой туберкулеза бездомные люди.



В письме говорится, что решение о закрытии принято, несмотря на многочисленные обращения пациентов и сотрудников в Минздрав по вопросу острой необходимости в капремонте больницы — здесь его не было более 50 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Представитель администрации заверила, что всех пациентов переведут на свободные койки в другие туберкулезные клиники, в частности на имеющиеся свободные койки в филиал тубдиспансера на улице Прибольничной — в Дербышки, а сотрудников, сказала она, трудоустроят в других больницах.

Однако работники диспансера, которых мы встретили в больничном парке, на анонимных условиях рассказали, что многие неизлечимо больные уже написали заявления на долечивание по месту жительства, которого у них де факто нет.

— Среди наших пациентов большинство — асоциальные, у них нет жилья, многие приехали из других регионов — со всей России. Есть из Зеленодольска, Оренбурга... Они попали к нам из социальных приютов, идти, ехать им некуда, в семьях их не ждут. Они не долечиваться отправятся, а бродяжничать. Они будут болтаться по Казани, а это значит, они будут заражать других.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова