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Муфтий Татарстана заявил, что хочет уладить конфликт с главой ДУМ России до Рамадана

14:45, 09.04.2021 3
Муфтий Татарстана заявил, что хочет уладить конфликт с главой ДУМ России до Рамадана
Фото: wikipedia.org

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин заявил о желании вступить в священный месяц Рамадан без споров с председателем ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтием Равилем Гайнутдином.

«Рамазан совсем близко, поэтому я бы хотел вступить в этот месяц с добром и благом, а не в качестве участника спора двух братьев по вере», — приводит ТАСС слова Самигуллина.

Напомним, на днях Гайнутдин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с последним скандалом вокруг изданного труда «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә». По его мнению, ошибка в изданном толковании Корана допущена преднамеренно. Он расценивает ее как попытку «внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага».

Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия в неграмотности и в том, что в своем служении он не опирается «на традицию, духовное и научное богатство татарского народа — признанное и изучаемое во всем мире», а делает ставку «на адепта братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление, актуальное в пределах небольшого квартала города Стамбула». В ответ Самигуллин лишь пожелал Гайнутдину здоровья и весеннего настроения.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    25 баранов, холодильник Розенлев...и почетная грамота...в Сибирь...
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  • Анонимно 09 апр
    Дело не в конфликте,а в том,что наш муфтий который раз избирается без альтернативы,как будто кроме него в республике нет достойных и уважаемый всеми хазратов.Это не выборы,а просто фикция!!!
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  • Анонимно 09 апр
    А что наш муфтий тоже обнуленный и может избираться каждый раз без альтернативы.
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