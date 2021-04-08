Председатель ДУМ России обвинил муфтия республики в сектантстве

Глава Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с последним скандалом вокруг изданного труда «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә».



Ошибка в изданном толковании Корана, по мнению Гайнутдина, допущена преднамеренно. Он расценивает ее как попытку «внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага».

Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия в неграмотности и в том, что в своем служении он не опирается «на традицию, духовное и научное богатство татарского народа — признанное и изучаемое во всем мире», а делает ставку «на адепта братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление, актуальное в пределах небольшого квартала города Стамбула».

«Привнесение чуждых идеологий и традиций для татарского народа, равно как и для стабильности России, будет губительно», — отметил Гайнутдин в тексте обращения к Минниханову.

Ранее в ДУМ Татарстана предупреждали мусульман о распространении в социальных сетях и мессенджерах ложных сообщений, которые дискредитируют труд «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», изданный управлением. В ДУМ РТ отмечали, что смысл текста становится понятен при восстановлении контекста, в котором его приводят ученые. К мусульманам обратились с просьбой быть внимательнее и не доверять анонимным сообщениям, порочащим труд авторов издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә».

Маргарита Головатенко