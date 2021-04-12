Быстрое таяние снега и эгоизм горожан: в мэрии Казани назвали причины подтоплений жилых массивов

Число жалоб казанцев на потопы в период весеннего половодья в этом году резко возросло, отметили сегодня в исполкоме Казани. Глава Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов заявил, что серьезных последствий пока удается избегать, но принимаемых мер по борьбе с паводком все равно недостаточно. Посетовал он и на действия жителей, которые «для своего удобства» засыпают водоотводные каналы землей. Интенсивность паводков может усилиться: на этой неделе ожидается 19 градусов тепла и снег будет таять еще быстрее.

Жалобы на подтопление



Число заявок и обращений граждан по подтоплениям территорий за прошедший период оказалось в два раза больше, чем в прошлом году, рассказал сегодня на совещании в мэрии начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов. По состоянию на утро 12 апреля всего поступило 198 жалоб от казанцев.



Только за прошедшую неделю в системе было зарегистрировано 72 заявки. Значительная часть жалоб приходится на Советский, Приволжский и Авиастроительный районы, где расположены крупные коттеджные поселки. Так, на реке Киндерке, вблизи жилого массива Аки и СНТ «Белянкино» Советского района Казани, продолжаются мероприятия по обеспечению отвода талых вод. В данный момент проводится очистка русла Киндерки ото льда, ведутся работы по ликвидации засоров. Однако вода продолжает поступать, нанося ущерб водозаборным сооружениям. Также на прошлой неделе была предотвращена угроза подтопления кладбища поселка Нагорный Советского района талыми водами, рассказал Тимурханов.

Тимурханов уверен, что таяние снега на улицах угрожает подтоплением жилых домов. Фото kzn.ru

Меры недостаточно эффективны

Тимурханов уверен, что таяние снега на улицах угрожает подтоплением жилых домов.

— Отведение ливневых вод происходит по водоотводным каналам и трубам, — пояснил спикер. — Однако некоторые собственники участков для своего удобства засыпают каналы землей, поднимают уровень грунта, тем самым создавая препятствия воде и угрозу подтопления земельных участков.

Например, в этом году в жилом массиве Салмачи подтопило 17 домов, построенных в низине. К борьбе со стихией привлекли технику, специалисты восстанавливают водоотводные каналы, ведут откачку поступающей воды. Противопаводковые работы идут круглосуточно. Одну семью пришлось переселить в пункт временного размещения.

— Напомню, что на экстренный случай подготовлено 15 пунктов временного размещения общей вместимостью 5208 человек, — рассказал Тимурханов. Пока удается избегать серьезных последствий. Однако принимаемых мер недостаточно.

По мнению чиновника, нужно активно осуществлять вычищение водоотводных каналов, заниматься восстановлением водопропускных труб, а также очисткой берегов малых рек и подмостовых пространств. Помимо прочего, необходимо привлечь собственников домохозяйств к ремонтным работам поврежденных или засыпанных ими водоотводных каналов вокруг их участков.

По мнению чиновника, нужно активно осуществлять вычищение водоотводных каналов, заниматься восстановлением водопропускных труб, а также очисткой берегов малых рек и подмостовых пространств. Фото vk.com/mchs.tatarstan

— На этой неделе ожидается повышение температуры до 19 градусов тепла, — подытожил докладчик. — Поэтому мы просим глав администраций усилить дежурные службы, чтобы оперативно реагировать на все обращения казанцев.

Половодье набирает силу

Уровень воды в реках республики продолжает увеличиваться. Многие мосты, дороги и поселки в Татарстане оказались затоплены. На минувшей неделе в поселке Озерная Долина Лаишевского района из-за резкого таяния снега затопило около девяноста участков, расположенных в низменности. В селе Никольском Спасского района произошел подмыв водопропускных труб на реке Бездне, в результате чего осыпалась грунтовая дорога, проходящая рядом с руслом — поверх водопропускных труб. Еще одна грунтовая дорога осыпалась в минувший четверг в Спасском районе.

Из-за повышения уровня воды в реке Шешме подтопило автомобильный мост возле села Слобода Архангельская Новошешминского района. Теперь для того, чтобы добраться до Слободы окружными путями, придется преодолеть расстояние в 31 километр. Аналогичная ситуация произошла ранее в селе Качелино Арского района, где подтопило грунтовую проселочную дорогу, а также в Высокогорском районе: там из-за подъема уровня воды в реке Суле затопило временный автомобильный мост. Еще в марте в казанском поселке Отары ушла под воду единственная дорога, ведущая в город, причем затопило даже тротуары.

Из-за обильного снеготаяния оказались в зоне подтопления придомовые участки в селе Большие Кокузы Апастовского района, а также несколько жилых зданий в поселке Мирном Приволжского района Казани.

В Высокогорском районе из-за подъема уровня воды в реке Суле затопило временный автомобильный мост. Фото vk.com/mchs.tatarstan

Помимо прочего, поднялась вода в реке Сулице, вследствие чего было подтоплено девять участков в селе Куралово Верхнеуслонского района. Здесь были проведены взрывные работы с тем, чтобы очистить русло реки.

По информации Главного управления МЧС России по РТ всего на сегодняшний день подтоплены шесть низководных мостов, одна грунтовая дорога и четыре приусадебных участка.