Под Казанью затопило коттеджный поселок Тургай

В Лаишевском районе Татарстана затопило коттеджный поселок Тургай. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Из берегов вышла река Каипка — местный приток реки Меша.

Фото: скриншот / instagram.com

«Еще полчаса назад этого всего не было в поселоке Тургай. Спасите нас, пожалуйста, кто-нибудь: МЧС, президент, все, кто может что-то сделать, потому что вода прибывает с бешеной скоростью. Речка вышла из берегов», — рассказала в stories в Instagram очевидец.

В минувшие выходные в соцсетях засняли жителей села Куралово под Казанью, которые переплывали улицы на лодках.

Сегодня в исполкоме Казани констатировали, что число жалоб казанцев на потопы в период весеннего половодья в этом году резко возросло. По состоянию на утро 12 апреля всего поступило 198 жалоб от жителей города. Все подробности — в материале «Реального времени».

