В Татарстане возбудили дело об организации финансовой пирамиды «Финико»

Прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии силовиков, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Дело возбуждено по результатам проверки на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. Прокурорами установлено: с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица от имени компании «Финико» на территории Татарстана и других регионов РФ организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования. Предлогом были инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и работа на иных торговых площадках.

Клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.

Однако лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.

Уголовное дело возбуждено в ГСУ МВД Татарстана по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).

«Реальное время» подробно писало о принципе работы «Финико» еще в ноябре.