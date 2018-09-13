Первый зампрокурора РТ дал задний ход уголовному делу бугульминца Деданина

Сегодня первый зампрокурора Татарстана признал незаконным и отменил решение следователя о возбуждении уголовного дела в отношении бугульминского предпринимателя Евгения Деданина. По его мнению, вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден.

Напомним, уголовное дело в отношении Деданина было возбуждено вчера вечером по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

В постановлении Следкома говорилось, что утром 12 сентября 2018 года мужчина, находясь в гараже дома на ул. Добровольского в Бугульме, нанес двум вооруженным грабителям, проникшим в его дом, множественные удары ножом в жизненно важные органы. От полученных ранений те скончались на месте.

По мнению прокуратуры, постановление было вынесено незаконно. Из материалов проверки следует, что двое вооруженных огнестрельным оружием мужчин незаконно проникли на территорию домовладения жителя Бугульмы с целью разбойного нападения. При этом они связали хозяина жилища, его супругу и знакомого, после чего под угрозой физической расправы стали требовать передачи денежных средств.

В дальнейшем мужчине удалось освободиться, между ним и нападавшими завязалась драка, в которой он смог вырваться от них и убежать на кухню, где взял два ножа и стал хаотично отмахиваться. При этом один из нападавших продолжал держать пистолет в руке, нажимал на спусковой крючок, а другой рукой пытался выбить ножи из рук оборонявшегося.

«Согласно ч. 1 ст. 37 УК РФ, не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства», — комментирует ситуацию старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, уточняя, что это распространяется на случаи, когда «посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».

Таким образом, в прокуратуре считают — предприниматель Деданин действовал в условиях необходимой обороны. Вывод следствия не подтверждается.

Ход дополнительной доследственной проверки по этой истории прокуратура республики взяла на особый контроль.

Сегодня сам Деданин заявил «Реальному времени», что в интернете неверно трактуют его действия.