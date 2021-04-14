В Казани сегодня зафиксировали температурный рекорд

Сегодня в Казани зафиксировали температурный рекорд. Термометры метеостанции КФУ показали 21,2 градуса тепла, рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования вуза Юрий Переведенцев.

Предыдущий температурный рекорд был поставлен 14 апреля 1995 года. Тогда столбики термометров показали +20,9 градуса.

По прогнозам Переведенцева, завтра ожидается на один-два градуса меньше. После этого температуры начнут существенно понижаться, постепенно погода приблизится к климатической норме.

Среднесуточная температура для этого времени года равна 5—6 градусам. Сейчас температуры превышают норму на 8—9 градусов. Это большая температурная аномалия, уточнил профессор.

Он отметил, что сейчас мы находимся на западной периферии антициклона, центр которого располагается в районе Западной Сибири. Антициклон подарил нам сухую, солнечную погоду.

Трехдневный всплеск жары (13, 14 и 15 апреля) сменит прохладная погода. Сейчас в регионе формируются условия для прихода воздуха с Арктики. В пятницу в Татарстане пройдет холодный фронт, а за ним придет к нам арктический воздух: температура снизится и достигнет климатической нормы. Но по-прежнему будет высокое атмосферное давление. Погода будет антициклональной, приводит слова Переведенцева пресс-служба КФУ.

По прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу воздух прогреется до +15 градусов. 17 апреля, в субботу, будет чуть прохладнее — до +13 градусов. В воскресенье температура снизится еще на градус. Ночные температуры тоже заметно уменьшатся. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до 0 градусов.

Начало следующей недели прогнозируется еще более холодным: днем прогнозируется 8—10 градусов тепла, а ночью — заморозки.

В целом декада с 14 по 23 апреля будет достаточно теплой для апреля. Средняя температура воздуха ожидается на 2—3 градуса выше нормы, спрогнозировали метеорологи.

По данным Гидрометцентра РТ, завтра в республике потеплеет до +24 градусов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о похолодании в центре европейской части России, оно наступит с четверга.

