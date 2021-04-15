В Казани и Татарстане установлен температурный рекорд

В Казани 14 апреля зафиксировали температурный рекорд, воздух прогрелся до +21,4°. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

По сообщению синоптиков, предыдущий абсолютный максимум в этот день составлял +19,8° и отмечался в 1995 году.

Сейчас Татарстан находится под влиянием Сибирского антициклона в очень теплой воздушной массе. Аномально теплая погода превышает норму на 8—10 градусов. Сегодня температуры в полдень составили +18...+24, к 14 часам температура воздуха превысила +22° и снова достигла рекордного значения.

Напомним, вчера в Казани также зафиксировали температурный рекорд. Термометры метеостанции КФУ показали 21,2 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд был поставлен 14 апреля 1995 года. Тогда столбики термометров показали +20,9 градуса. Среднесуточная температура для этого времени года равна 5—6 градусам. Сейчас температуры превышают норму на 8—9 градусов. Это большая температурная аномалия.

Ольга Плешкова