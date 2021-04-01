Гособвинитель запросил 15 лет за расстрел бугульминского бизнесмена Деданина

Фото: пресс-служба Бугульминского горсуда

На финишную прямую сегодня вышел судебный процесс по делу признавшегося в убийстве из мести 54-летнего гражданина Араика Мирзояна из Самарской области. Гособвинитель запросил для него в прениях 15 лет колонии строгого режима со штрафом 280 тысяч рублей — за расстрел бизнесмена Евгения Деданина, незаконный оборот оружия и его переделку, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Ранее вдова убитого выразила желание, чтобы наказание было строгим: «Никаких поблажек не должно быть. Человек забрал [жизнь] мужа, отца».

Адвокат подсудимого на заседании просил признать в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие судимостей у Мирзояна, его признание вины и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Сам Мирзоян в суде вину признал, но каяться и просить прощения не стал. На старте следствия он полностью признал вину в преступлении и рассказал, что совершил преступление из мести за смерть друга Ивана Нетроголова, который в сентябре 2018-го вместе с приятелем Владиславом Колоярцевым пришел в дом Деданина с оружием в руках. Связанный хозяин смог вырваться и дать отпор нападавшим. Нетроголов и Колоярцев скончались от ножевых ранений.

В суде от показаний стрелок отказался, но подтвердил данные из протоколов своих допросов в Следкоме — газовый пистолет для самозащиты купил в свое время у Колоярцева, шесть патронов нашел рядом с кафе, где работал поваром, после чего попросил некоего умельца переделать оружие в боевое.

Напомним, 1 сентября 2020-го совладелец торгового дома «Изобилие» Евгений Деданин скончался после трех огнестрельных ранений на территории базы своего предприятия. Сотрудники базы и брат убитого смогли догнать и задержать стрелка. Мирзоян сопротивления не оказывал.

15 апреля суд предоставит подсудимому возможность выступить с последним словом.