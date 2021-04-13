В Арском районе Татарстана затопило деревню и мост

Фото: скриншот

Пользователи социальной сети опубликовали пост в крупной группе в Instagram о том, что затоплена деревня Нижний Пшалым. На одной из фотографий можно разглядеть крышу дома, которая поднимается из воды. Также в ролике видно, как вода несется потоком рядом с автомобилем.

Кроме того, затопило мост в селе Малые Турнали — была опубликована фотография, на которой видно воду на центральной части сооружения.

Ранее в Лаишевском районе Татарстана затопило коттеджный поселок Тургай. Подъем воды и дальнейшее затопление связали с затором льда и мусора, который выдавило на мост, и маленьким диаметром водопропускной трубы.



Также пользователи соцсетей сообщили о затоплении деревни Сикия в Муслюмовском районе Татарстана. В МЧС заявили, что угрозы подтопления деревни нет.