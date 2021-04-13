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«Не было заявлений» — муфтий Татарстана объяснил, почему у него не было конкурентов

00:00, 13.04.2021

Камиль Самигуллин — о выборах, конфликте с Равилем Гайнутдином и новых задачах ДУМ Татарстана

«Не было заявлений» — муфтий Татарстана объяснил, почему у него не было конкурентов
Фото: Ринат Назметдинов

Имамы Татарстана дали муфтию республики Камилю Самигуллину мандат на новый четырехлетний срок, уже третий по счету. Также единогласно на VIII съезде Духовного управления мусульман РТ были избраны старый-новый главный казый Татарстана Джалиль Фазлыев и первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов. Глава ДУМ презентовал концепцию «Аманат», в рамках которой будет работать и дальше и назвал приоритетные направления деятельности — изучение Корана, сохранение татарского языка и национальных традиций. По окончании официальной церемонии на брифинге главный муфтий Татарстана ответил и на все острые вопросы касательно конфликта с ДУМ РФ и отсутствия конкурентов на выборах.

Безальтернативные выборы

VIII съезд Духовного управления мусульман РТ, проходивший в МВЦ «Казань Экспо», никаких сюрпризов не преподнес. Хотя их и ожидали после недавних обвинений председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, заподозрившего своего коллегу Камиля Самигуллина в «сектантстве». Скандал разразился вокруг тафсира — толкования священного Корана в книге «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», изданной ДУМ РТ еще в 2019 году. Это побудило московского муфтия на прошлой неделе обратиться к президенту Татарстана, которого он призвал «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства».

Само присутствие на съезде Рустама Минниханова, претендующего на роль «отца всех татар», его мирная приветственная речь, в которой не было даже намека на разбушевавшиеся страсти, и награждение всего руководства ДУМ благодарностями президента РТ, говорило о том, что татарстанские власти предпочли сохранить статус-кво.

После съезда, отвечая на вопросы журналистов, Камиль Самигуллин заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с ДУМ РФ.

— Я не доллар, чтобы всем нравиться. Это нормально, что каждый человек может высказать свое мнение. В полемику мы с Равилем хазратом (Гайнутдином, — прим. ред.) не вступали, надеемся, что все наладится, — прокомментировал он.

VIII съезд Духовного управления мусульман РТ, проходивший в МВЦ «Казань Экспо», никаких сюрпризов не преподнес

Что касается теологического спора с российским муфтием о толковании тафсира, то Самигуллин сказал, что он уже дал на это развернутый ответ.

Не было интриги и в выборах главного республиканского муфтия. Его кандидатура была безальтернативной. Поэтому саму процедуру голосования свели к формальности — приглашенные на съезд имамы единогласно проголосовали с мест поднятием бейджиков. Таким образом, 36-летний Камиль-хазрат переизбран на третий срок. Позже на брифинге он объяснил это отсутствием других кандидатов на пост.

— У нас был открытый пленум, были выставлены условия. Два месяца работала комиссия. Рассуждали так: раз не было заявлений, не нужно искусственно создавать. Раз не было заявлений — так и получилось.

Отсутствовали конкуренты и у главного казыя Татарстана Джалиля Фазлыева — его тоже единогласно переизбрали на новый срок. Как пояснили на брифинге, Самигуллина и Фазлыева выдвинули 30 мухтасибатов из 48.

Сохранил свою должность и первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов, имам мечети Кул Шариф.

Приглашенные на съезд имамы единогласно проголосовали с мест поднятием бейджиков

Под знаком «аманат»

Камиль Самигуллин, выступивший с отчетным докладом за 4 прошедших года с момента его избрания, заявил, что всю работу ДУМ РТ можно обозначить одним словом — «аманат», которое переводится, как «вверенное на ответственное хранение». Каждая буква раскрывает одно из направлений деятельности духовного управления: корановедение, развитие исламского образования и науки, изучение и популяризация татарского богословского наследия, обязанность имамов давать наставления, укрепление нравственных ценностей в обществе, сохранение татарско-мусульманских традиций и татарского языка.

По словам муфтия, приоритетным направлением деятельности ДУМ РТ является изучение Корана.

— В 2017 году издание Корана ДУМ РТ успешно прошло проверку Министерства вакфов Сирии и впервые в России получило свидетельство о соответствии международным стандартам, — отметил он.

Впоследствии он был переиздан в Турции, Узбекистане, Беларуси. Глава ДУМ особо отметил, что Священная для мусульман книга впервые была отпечатана достаточно редким в наше время так называемым «казанским» шрифтом («Казан басмасы»), который получает признание в мире.

В 2019 году изданы переводы смыслов Корана на татарском и русском языках, а год спустя эти издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» и «Калям Шариф. Перевод смыслов» вышли в формате аудиоверсии, в виде Коран-ручки, Коран-лампы и мобильных приложений. «Все это распространяется бесплатно», — подчеркнул Камиль хазрат.

Он рассказал, что в ливанском университете аль-Джинан подготовлен первый российский специалист по 10 кыраатам (вариантам чтения) Корана. Сегодня Раушан хазрат Юсупов работает в Татарстане, а всего в республике — два таких специалиста.

По словам муфтия, приоритетным направлением деятельности ДУМ РТ является изучение Корана

От азов до академического уровня

Глава духовного управления констатировал, что за 4 отчетных года в Татарстане окончательно сформирована многоступенчатая система мусульманского образования: курсы при мечети — медресе — вузы — Болгарская исламская академия. Открылись различные учебные заведения исламской направленности: татарско-мусульманская школа «Нур» в Альметьевске, мусульманский пансионат «Ярдэм» в Балтасинском районе, центр «Камалия» в Чистополе, просветительский центр им. Ахмадзаки Сафиуллина в Нурлате, школа «Ихсан» в Елабуге. В 2021 году свою деятельность начало первое татарское онлайн-медресе. Курсы по основам ислама при мечетях посетили около 15 тыс. человек.

Активно ведется работа по изучению и сохранению татарского богословского наследия. Были найдены и оцифрованы более 1,2 тыс. трудов, изданных до 1918 года. Они размещены в онлайн-библиотеке Darul-Kutub.com, причем, скачивать их можно бесплатно. Издательство «Хузур» впервые выпустило 44 наименования произведений выдающихся татарских богословов общим тиражом почти 38,5 тыс. экземпляров. Проведено около 30 научно-практических конференций для популяризации имен татарских мусульманских ученых.

Самигуллин отметил, что взаимодействие с паствой идет по нескольким направлениям. Например, Издательский дом «Хузур» превратился в один из крупнейших мусульманских медиахолдингов в России. В него входит телеканал «Хузур ТВ», крупнейший в России мусульманский интернет-портал «Islam-today.ru», радио «Азан», журнал «Шура», газеты «Дин вэ мэгыйшэт» и «Умма». У муфтията более 40 аккаунтов в социальных сетях, на которые подписаны более 2 млн человек, действуют 10 бесплатных мобильных приложений. С 2019 года работает первый мусульманский колл-центр «Даруль ифта» с бесплатным федеральным номером. С 2017 года в республике открылось 78 новых мечетей.

Основная целевая аудитория в работе ДУМ по укреплению нравственных ценностей — молодежь, нуждающиеся категории населения и заключенные-мусульмане. С 2017 года реализованы 50 молодежных проектов, в волонтерское движение вовлечены более 1 тыс. человек, проводятся различные конкурсы и спортивные соревнования. Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ оплатил лечение около 300 тяжелобольных детей, открыты центр социализации детей с особенностями развития «Хаят», центр кратковременного пребывания детей-инвалидов под присмотром социальных нянь, в три раза — до 30 тыс. человек увеличилось количество участников республиканского ифтара.

Во всех 10 колониях Татарстана открыты мечети или молельные комнаты, с осужденными работают 10 специально подготовленных имамов, библиотеки мест лишения свободы пополняются религиозной литературой.

Издательство «Хузур» впервые выпустило 44 наименования произведений выдающихся татарских богословов общим тиражом почти 38,5 тыс. экземпляров

Мечети — оплот татарского языка

Особое место в деятельности ДУМ занимает сохранение и развитие татарского языка. «Родной язык и традиции праведных предков — аманат от Аллаха», — заявил муфтий Татарстана. Он подчеркнул, что в мечетях создана татароязычная среда — все общение ведется строго на татарском, а в духовном управлении — еще и документооборот.

Разработано пособие для имамов, которое позволяет проводить богослужения и религиозные обряды на основе татарских традиций. Кроме того, в 100 мечетях республики организованы курсы по изучению татарского языка, подготовлен учебник татарского языка для начинающих. В этом году начало работу первое татарское онлайн-медресе

Будучи уже переизбранным, среди основных своих задач Самигуллин назвал необходимость продолжения заданного курса. В частности, планируется охватить вещанием телеканала «Хузур» все больше регионов (сейчас их 9), создать программу изучения татарского языка в онлайн-медресе для русскоговорящих мусульман, открыть мусульманские школы в Нижнекамске и Набережных Челнах, добиваться повышения статуса древнейшего медресе «Мухаммадия», которому исполнится 140 лет, до высшего учебного заведения.

«Впереди — большие планы»

Большую роль духовного управления по возрождению татарского языка, который по этой теме работает рука об руку со Всемирным конгрессом татар, отметил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что впереди — большие планы, в частности, празднование в следующем году 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии. А хазратам, среди которых большинство было людей в возрасте, посоветовал пройти вакцинацию.

Заместитель председателя Госсовета РТ, глава Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов заявил, что нет другой такой аудитории, как мусульманская умма, где можно еще общаться на татарском языке. «Я был рад, когда муфтий сказал, что в списке аманатов есть наш родной язык», — отметил он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что впереди — большие планы, в частности, празднование в следующем году 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии

Большим прогрессом Ахметов считает решение ДУМ РТ читать вагазы на татарском языке, призывать людей к его изучению. Это ко всему прочему позволяет поддерживать связь с соотечественниками, находящимися за рубежом.

Единственным, кто по касательной затронул тему клинча татарстанского и российского муфтиев, был вице-премьер РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

— Мы избрали муфтия, чтобы он служил народу, тем самым показав свое единство… Наши планы грандиозны, мы должны быть дружными, — заявил он, добавив, что Камиль хазрат переживает за нацию.

Шайхразиев напомнил, что только 1 млн татар живут в республике, а более 5 млн татар — находятся за ее пределами. Поэтому так важно в Татарстане сохранять традиции предков, религию, национальную кухню.

Вице-премьер рассказал, что в поездках по регионам, где проживает татарское население, к нему часто обращаются с жалобами на то, что не хватает имамов-татар и просят организовать их подготовку. Шайхразиев отметил, что со стороны ДУМ РТ это была бы действенная помощь. Завершился съезд коллективным намазом.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
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