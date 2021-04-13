«Не было заявлений» — муфтий Татарстана объяснил, почему у него не было конкурентов

Камиль Самигуллин — о выборах, конфликте с Равилем Гайнутдином и новых задачах ДУМ Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

Имамы Татарстана дали муфтию республики Камилю Самигуллину мандат на новый четырехлетний срок, уже третий по счету. Также единогласно на VIII съезде Духовного управления мусульман РТ были избраны старый-новый главный казый Татарстана Джалиль Фазлыев и первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов. Глава ДУМ презентовал концепцию «Аманат», в рамках которой будет работать и дальше и назвал приоритетные направления деятельности — изучение Корана, сохранение татарского языка и национальных традиций. По окончании официальной церемонии на брифинге главный муфтий Татарстана ответил и на все острые вопросы касательно конфликта с ДУМ РФ и отсутствия конкурентов на выборах.

Безальтернативные выборы

VIII съезд Духовного управления мусульман РТ, проходивший в МВЦ «Казань Экспо», никаких сюрпризов не преподнес. Хотя их и ожидали после недавних обвинений председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, заподозрившего своего коллегу Камиля Самигуллина в «сектантстве». Скандал разразился вокруг тафсира — толкования священного Корана в книге «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», изданной ДУМ РТ еще в 2019 году. Это побудило московского муфтия на прошлой неделе обратиться к президенту Татарстана, которого он призвал «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства».

Само присутствие на съезде Рустама Минниханова, претендующего на роль «отца всех татар», его мирная приветственная речь, в которой не было даже намека на разбушевавшиеся страсти, и награждение всего руководства ДУМ благодарностями президента РТ, говорило о том, что татарстанские власти предпочли сохранить статус-кво.

После съезда, отвечая на вопросы журналистов, Камиль Самигуллин заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с ДУМ РФ.

— Я не доллар, чтобы всем нравиться. Это нормально, что каждый человек может высказать свое мнение. В полемику мы с Равилем хазратом (Гайнутдином, — прим. ред.) не вступали, надеемся, что все наладится, — прокомментировал он.

VIII съезд Духовного управления мусульман РТ, проходивший в МВЦ «Казань Экспо», никаких сюрпризов не преподнес

Что касается теологического спора с российским муфтием о толковании тафсира, то Самигуллин сказал, что он уже дал на это развернутый ответ.

Не было интриги и в выборах главного республиканского муфтия. Его кандидатура была безальтернативной. Поэтому саму процедуру голосования свели к формальности — приглашенные на съезд имамы единогласно проголосовали с мест поднятием бейджиков. Таким образом, 36-летний Камиль-хазрат переизбран на третий срок. Позже на брифинге он объяснил это отсутствием других кандидатов на пост.

— У нас был открытый пленум, были выставлены условия. Два месяца работала комиссия. Рассуждали так: раз не было заявлений, не нужно искусственно создавать. Раз не было заявлений — так и получилось.

Отсутствовали конкуренты и у главного казыя Татарстана Джалиля Фазлыева — его тоже единогласно переизбрали на новый срок. Как пояснили на брифинге, Самигуллина и Фазлыева выдвинули 30 мухтасибатов из 48.

Сохранил свою должность и первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов, имам мечети Кул Шариф.

Приглашенные на съезд имамы единогласно проголосовали с мест поднятием бейджиков

Под знаком «аманат»

Камиль Самигуллин, выступивший с отчетным докладом за 4 прошедших года с момента его избрания, заявил, что всю работу ДУМ РТ можно обозначить одним словом — «аманат», которое переводится, как «вверенное на ответственное хранение». Каждая буква раскрывает одно из направлений деятельности духовного управления: корановедение, развитие исламского образования и науки, изучение и популяризация татарского богословского наследия, обязанность имамов давать наставления, укрепление нравственных ценностей в обществе, сохранение татарско-мусульманских традиций и татарского языка.

По словам муфтия, приоритетным направлением деятельности ДУМ РТ является изучение Корана.



— В 2017 году издание Корана ДУМ РТ успешно прошло проверку Министерства вакфов Сирии и впервые в России получило свидетельство о соответствии международным стандартам, — отметил он.

Впоследствии он был переиздан в Турции, Узбекистане, Беларуси. Глава ДУМ особо отметил, что Священная для мусульман книга впервые была отпечатана достаточно редким в наше время так называемым «казанским» шрифтом («Казан басмасы»), который получает признание в мире.

В 2019 году изданы переводы смыслов Корана на татарском и русском языках, а год спустя эти издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» и «Калям Шариф. Перевод смыслов» вышли в формате аудиоверсии, в виде Коран-ручки, Коран-лампы и мобильных приложений. «Все это распространяется бесплатно», — подчеркнул Камиль хазрат.

Он рассказал, что в ливанском университете аль-Джинан подготовлен первый российский специалист по 10 кыраатам (вариантам чтения) Корана. Сегодня Раушан хазрат Юсупов работает в Татарстане, а всего в республике — два таких специалиста.

По словам муфтия, приоритетным направлением деятельности ДУМ РТ является изучение Корана

От азов до академического уровня

Глава духовного управления констатировал, что за 4 отчетных года в Татарстане окончательно сформирована многоступенчатая система мусульманского образования: курсы при мечети — медресе — вузы — Болгарская исламская академия. Открылись различные учебные заведения исламской направленности: татарско-мусульманская школа «Нур» в Альметьевске, мусульманский пансионат «Ярдэм» в Балтасинском районе, центр «Камалия» в Чистополе, просветительский центр им. Ахмадзаки Сафиуллина в Нурлате, школа «Ихсан» в Елабуге. В 2021 году свою деятельность начало первое татарское онлайн-медресе. Курсы по основам ислама при мечетях посетили около 15 тыс. человек.

Активно ведется работа по изучению и сохранению татарского богословского наследия. Были найдены и оцифрованы более 1,2 тыс. трудов, изданных до 1918 года. Они размещены в онлайн-библиотеке Darul-Kutub.com, причем, скачивать их можно бесплатно. Издательство «Хузур» впервые выпустило 44 наименования произведений выдающихся татарских богословов общим тиражом почти 38,5 тыс. экземпляров. Проведено около 30 научно-практических конференций для популяризации имен татарских мусульманских ученых.

Самигуллин отметил, что взаимодействие с паствой идет по нескольким направлениям. Например, Издательский дом «Хузур» превратился в один из крупнейших мусульманских медиахолдингов в России. В него входит телеканал «Хузур ТВ», крупнейший в России мусульманский интернет-портал «Islam-today.ru», радио «Азан», журнал «Шура», газеты «Дин вэ мэгыйшэт» и «Умма». У муфтията более 40 аккаунтов в социальных сетях, на которые подписаны более 2 млн человек, действуют 10 бесплатных мобильных приложений. С 2019 года работает первый мусульманский колл-центр «Даруль ифта» с бесплатным федеральным номером. С 2017 года в республике открылось 78 новых мечетей.

Основная целевая аудитория в работе ДУМ по укреплению нравственных ценностей — молодежь, нуждающиеся категории населения и заключенные-мусульмане. С 2017 года реализованы 50 молодежных проектов, в волонтерское движение вовлечены более 1 тыс. человек, проводятся различные конкурсы и спортивные соревнования. Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ оплатил лечение около 300 тяжелобольных детей, открыты центр социализации детей с особенностями развития «Хаят», центр кратковременного пребывания детей-инвалидов под присмотром социальных нянь, в три раза — до 30 тыс. человек увеличилось количество участников республиканского ифтара.

Во всех 10 колониях Татарстана открыты мечети или молельные комнаты, с осужденными работают 10 специально подготовленных имамов, библиотеки мест лишения свободы пополняются религиозной литературой.

Издательство «Хузур» впервые выпустило 44 наименования произведений выдающихся татарских богословов общим тиражом почти 38,5 тыс. экземпляров

Мечети — оплот татарского языка

Особое место в деятельности ДУМ занимает сохранение и развитие татарского языка. «Родной язык и традиции праведных предков — аманат от Аллаха», — заявил муфтий Татарстана. Он подчеркнул, что в мечетях создана татароязычная среда — все общение ведется строго на татарском, а в духовном управлении — еще и документооборот.

Разработано пособие для имамов, которое позволяет проводить богослужения и религиозные обряды на основе татарских традиций. Кроме того, в 100 мечетях республики организованы курсы по изучению татарского языка, подготовлен учебник татарского языка для начинающих. В этом году начало работу первое татарское онлайн-медресе

Будучи уже переизбранным, среди основных своих задач Самигуллин назвал необходимость продолжения заданного курса. В частности, планируется охватить вещанием телеканала «Хузур» все больше регионов (сейчас их 9), создать программу изучения татарского языка в онлайн-медресе для русскоговорящих мусульман, открыть мусульманские школы в Нижнекамске и Набережных Челнах, добиваться повышения статуса древнейшего медресе «Мухаммадия», которому исполнится 140 лет, до высшего учебного заведения.

«Впереди — большие планы»

Большую роль духовного управления по возрождению татарского языка, который по этой теме работает рука об руку со Всемирным конгрессом татар, отметил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что впереди — большие планы, в частности, празднование в следующем году 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии. А хазратам, среди которых большинство было людей в возрасте, посоветовал пройти вакцинацию.

Заместитель председателя Госсовета РТ, глава Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов заявил, что нет другой такой аудитории, как мусульманская умма, где можно еще общаться на татарском языке. «Я был рад, когда муфтий сказал, что в списке аманатов есть наш родной язык», — отметил он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что впереди — большие планы, в частности, празднование в следующем году 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии

Большим прогрессом Ахметов считает решение ДУМ РТ читать вагазы на татарском языке, призывать людей к его изучению. Это ко всему прочему позволяет поддерживать связь с соотечественниками, находящимися за рубежом.

Единственным, кто по касательной затронул тему клинча татарстанского и российского муфтиев, был вице-премьер РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.



— Мы избрали муфтия, чтобы он служил народу, тем самым показав свое единство… Наши планы грандиозны, мы должны быть дружными, — заявил он, добавив, что Камиль хазрат переживает за нацию.

Шайхразиев напомнил, что только 1 млн татар живут в республике, а более 5 млн татар — находятся за ее пределами. Поэтому так важно в Татарстане сохранять традиции предков, религию, национальную кухню.

Вице-премьер рассказал, что в поездках по регионам, где проживает татарское население, к нему часто обращаются с жалобами на то, что не хватает имамов-татар и просят организовать их подготовку. Шайхразиев отметил, что со стороны ДУМ РТ это была бы действенная помощь. Завершился съезд коллективным намазом.

1 / 58 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов