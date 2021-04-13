В Татарстане Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам отмены рейсов в Турцию и Танзанию

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан с 13 апреля открывает горячую линию по вопросам отмены рейсов в Турцию и Танзанию.



Звонки принимаются по телефону 8 (917) 224-87-94. Кроме того, потребители могут позвонить в консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» по телефону 221-90-16 с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.45).

Как заявили в Роспотребнадзоре, туристы, чей отдых сорвался из-за прекращения авиасообщения с Турцией и Танзанией, могут требовать расторжения договора с туроператором или его изменения из-за угрозы собственному здоровью, а также возврата средств за путешествие.

«В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что при подписании договора о реализации турпродукта туроператор обязан представить туристу достоверную информацию об опасностях в путешествии.



Напомним, что Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин предупредил, что полную стоимость тура в Турцию не возвратят при его аннулировании. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции. Поскольку направление временно ограничено, есть две четкие рекомендации: либо перенос поездки, либо поиск альтернативного направления.



Ольга Плешкова