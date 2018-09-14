Нападение в Бугульме. «Ударили лицом об щебенку и сказали, что из Казани приедешь растением»

Третий подозреваемый в нападении на бугульминца Евгения Деданина отрицает свою причастность к преступлению

Сегодня стало известно имя третьего подозреваемого в нападении на семью бугульминского бизнесмена Евгения Деданина. Напомним, отбиваясь от грабителей, коммерсант смертельно ранил двоих из них, а третьему, по данным МВД, удалось скрыться. Позднее полиция его задержала. Им оказался местный житель, тренер по профессии Андрей Климанов. Бугульминский суд отправил его сегодня под арест на два месяца. Мужчина рассказал, что при задержании его ударили об землю головой и заставляли признать вину, однако он продолжает отрицать свою причастность к преступлению. Подробнее — в материале «Реального времени».

Третий участник, наводчик или организатор?

Сегодня утром в СМИ просочилась информация о третьем подозреваемом в нападении на Евгения Деданина. Если погибшие грабители были выходцами из Самары, то задержанный полицией оказался 47-летним жителем Бугульмы — тренером Андреем Климановым. Источник «Реального времени» в правоохранительных органах подтвердил данные и добавил, что мужчина показаний не дает, то есть свою вину не признает, а значит, его причастность придется доказывать.

По версии следствия, во время нападения на коммерсанта Андрей Климанов в дом не заходил — дежурил в машине. Знал ли он бизнесмена лично — пока неясно. Известно, что оба мужчины увлекались спортом: Евгений — как любитель, а Климанов — профессиональный тренер. Возможно, один занимался у другого или вместе посещали тренировки, но выяснить это достоверно не удается. Сегодня коммерсант уже не отвечает на звонки, а его друг Карен пояснил, что приятель решил сделать паузу в общении с журналистами, поэтому также не будет комментировать возможную связь Деданина с Климановым. Как выяснилось, Евгений с семьей так и не вернулся домой — опасается, что близкие убитых грабителей будут ему мстить, по некоторым данным, он получил такую информацию.

Сейчас следователи изучают все варианты, какую роль сыграл в нападении Климанов: просто наводчика, одного из участников нападения или организатора преступления. Как минимум предстоит выяснить, что связывает бугульминского тренера с налетчиками из Самары.

В два часа дня Андрея Климанова доставили в городской суд Бугульмы для избрания меры пресечения



«Из Казани приедешь растением»

В два часа дня Андрея Климанова доставили в городской суд Бугульмы для избрания меры пресечения. Перед началом процедуры ареста мужчина рассказал, что его машину остановили на улице, приложили головой об землю и силой пытались заставить сознаться в преступлении:

— Мне об этом сказали в жесткой форме, когда вытащили из машины. Ударили лицом об щебенку и произнесли фразу: «Из Казани приедешь растением», — пересказывает свое задержание Климанов.

Суду тренер сообщил, что не судим, имеет высшее образование, окончил Альметьевский нефтяной институт, работает фитнес-тренером в Альметьевске. Был женат, развелся, женился во второй раз и сейчас проживает со второй супругой.

— Евгения Деданина вы знаете и он вас знает? Не отрицаете? — спросили у Климанова в суде.

— Я никогда не отрицал это. Я что, говорил, что я его не знаю?! — ответил подозреваемый.

Словом, Климанов признал, что знает Евгения Деданина, они вместе тренировались, но не видит в этом ничего противозаконного. Мужчина уверяет, что не понимает, почему решили, что он виновен в нападении на бизнесмена. Отвечая на вопросы, он твердо заявил, что не причастен к преступлению. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал его на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Климанова на два месяца



«Я считаю, его взяли по ошибке»

Судя по странице во «ВКонтакте», 47-летний бугульминец, отец троих детей работает тренером по единоборствам в спортивном клубе Альметьевска. В альбоме много его фотографий с занятий как со взрослыми, так и со школьниками. Есть несколько старых снимков с армейской службы. В профиле Климанов указал, что помогает людям поверить в себя, а в интересах — что ему «приятно видеть результаты своей деятельности». При этом отношение к алкоголю — положительное, а любимая цитата: «Алькоголь это анастезия, позволяющая перенести операцию под названием жизнь!» (орфография и пунктуация сохранены). Последний раз мужчина заходил на страницу в соцсети 10 сентября, в 23.19, а последняя запись — ссылка на видео с «полезными приемами самообороны».

Между тем на работе у Климанова в альметьевском клубе Infitno многие не верят в причастность своего коллеги к преступлению и отзываются о нем исключительно положительно:

— Я считаю, его взяли по ошибке, — высказала свое мнение «Реальному времени» фитнес-тренер Зульфия Шириева. — Я знаю, что в Бугульму он часто ездил, а в Альметьевске только работает. У него занимались и дети, и взрослые, и все довольны. Мою дочь тренировал, она вообще им восхищена, то есть о нем только положительные отзывы идут. Он очень отзывчивый, справедливый. Помогает бескорыстно. Не знаю, был ли он знаком с Деданиным, он же персональный тренер, а я по групповым программам, у нас разные залы. Но о нем ничего плохого не могу сказать. Я его три года знаю, он общительный и доброжелательный человек, у меня нет причин сомневаться в его порядочности.