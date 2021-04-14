В Татарстан поступило 3 240 доз вакцины «ЭпиВакКорона»
В Татарстан поступило 3 240 комплектов доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
Препарат развезли по крупным городам республики — в Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск, уточнили в ведомстве.
Напомним, первую крупную партию «ЭпиВакКороны» направили в регионы России в начале апреля. Вакцина зарегистрирована 13 октября 2020 года.
О том, чем «ЭпиВакКорона» отличается от вакцины центра им. Гамалеи «Спутник V» рассказал сегодня главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Он отметил, что в препарате «Вектора» используются синтетические белки, с помощью которых вирус проникает в клетку и может прикрепиться к ее рецепторам.
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