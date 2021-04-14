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В Татарстан поступило 3 240 доз вакцины «ЭпиВакКорона»

15:02, 14.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстан поступило 3 240 доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстан поступило 3 240 комплектов доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Препарат развезли по крупным городам республики — в Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск, уточнили в ведомстве.

Напомним, первую крупную партию «ЭпиВакКороны» направили в регионы России в начале апреля. Вакцина зарегистрирована 13 октября 2020 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, чем «ЭпиВакКорона» отличается от вакцины центра им. Гамалеи «Спутник V» рассказал сегодня главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Он отметил, что в препарате «Вектора» используются синтетические белки, с помощью которых вирус проникает в клетку и может прикрепиться к ее рецепторам.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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