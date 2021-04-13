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Доронин опроверг информацию о закрытии «Финико»

12:19, 13.04.2021 13
Доронин опроверг информацию о закрытии «Финико»
Фото: finikoblog.ru

Казанский предприниматель Кирилл Доронин опроверг информацию о закрытии его организации «Финико». В своем Instagram-аккаунте он заявил, что компания прекратит свою деятельность, только «если одновременно закроются все брокеры, фондовые рынки и криптобиржи разом».

«Да и то, мы придумаем, скорее всего, новую биржу, пока другие исчезли (если вдруг исчезли)», — добавил Доронин.

О том, что финансовая пирамида «Финико» прекращает свою деятельность по решению «теневых хозяев» компании, на прошлой неделе сообщил telegram-канал «Татарская Якудза». По их информации, запустить это процесс уже делегировали Доронину.

Напомним, в декабре прошлого года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии силовиков, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей.

Дело возбуждено по результатам проверки на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. Прокурорами установлено: с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица от имени компании «Финико» на территории Татарстана и других регионов РФ организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования. Предлогом были инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и работа на иных торговых площадках.

Уголовное дело возбуждено в ГСУ МВД Татарстана по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о принципе работы «Финико».

Татьяна Демина
Бизнес Татарстан
комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Он все еще не в тюрьме ?
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  • Анонимно 13 апр
    Не понятно закрывается финико или не закрывается...
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  • Анонимно 13 апр
    очки ннадо
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  • Анонимно 13 апр
    Давно пора закрыть,чтоб снизить ущерб пострадавших. Что за правоохранительные органы у нас, видать рука руку моет
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    Анонимно 14 апр
    Пострадавших нет
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  • Анонимно 13 апр
    Чем быстрее хлопнут тем меньше пострадавших...Правоохранительные органы зная об этой пирамиде допускают дальнейшего сбора денег от населения.Куда смотрит прокуратура? Так много вопросов,так мало ответов... Сколько пострадавших будет
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    Анонимно 12:13
    Кто про пострадавших писал ???нет пострадавших , компания прозрачная
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  • Анонимно 13 апр
    Не бывает таких процентов ,,,, Они льют воду в уши людям а те верят какие они волшебные торговцы . Да если вы так хорошо торгуете зачем вам нужны люди ???. Тут схема простая человек пришёл сделал взнос его взнос распределился на всех тех кто делал взносы ранее . И так далее пришёл новый человек делает взнос взнос распределяется между всеми участниками этой схемы .И как только появятся умные люди и они поймут что это всё шляпа и лажа . Деньги перестанут идти в компанию и выплаты не чем будет делать и тогда будет очень очень много пострадавших .
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    Анонимно 14 апр
    Тогда зачем компании выходят на IPO?)))

    Принцип тот же
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  • Анонимно 13 апр
    Не понятны действия правоохранительных органов. Чем дольше существует эта пирамида, тем больше пострадавших. Тем более оченью выборы. И так масса недовольных растёт, потом эти добавятся.
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  • Анонимно 14 апр
    С 2018 года их деятельности нет ни одного пострадавшего. Так в чем смысл вашего комментирования?
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    Анонимно 14 апр
    я в других проектах... но из друзей кто в Финико, еще никто не пострадал. Только в плюсе все.
    Я за кубик, frendex и Umi, а еще MARS
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  • Анонимно 14 апр
    Как говорил основатель "МММ" Сергей Пантелеевич Мавроди, "Лох не мамонт-Лох не вымрет"
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