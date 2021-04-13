Доронин опроверг информацию о закрытии «Финико»

Казанский предприниматель Кирилл Доронин опроверг информацию о закрытии его организации «Финико». В своем Instagram-аккаунте он заявил, что компания прекратит свою деятельность, только «если одновременно закроются все брокеры, фондовые рынки и криптобиржи разом».



«Да и то, мы придумаем, скорее всего, новую биржу, пока другие исчезли (если вдруг исчезли)», — добавил Доронин.

О том, что финансовая пирамида «Финико» прекращает свою деятельность по решению «теневых хозяев» компании, на прошлой неделе сообщил telegram-канал «Татарская Якудза». По их информации, запустить это процесс уже делегировали Доронину.

Напомним, в декабре прошлого года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии силовиков, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей.

Дело возбуждено по результатам проверки на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. Прокурорами установлено: с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица от имени компании «Финико» на территории Татарстана и других регионов РФ организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования. Предлогом были инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и работа на иных торговых площадках.

Уголовное дело возбуждено в ГСУ МВД Татарстана по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о принципе работы «Финико».

Татьяна Демина