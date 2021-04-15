В Бугульме приговорили к 12 годам колонии убийцу бизнесмена Деданина

Фото: пресс-служба Бугульминского горсуда

На 12 лет в колонию строгого режима отправил сегодня 54-летнего уроженца Армении Араика Мирзояна Бугульминский горсуд. Согласно приговору, он признан виновным в расстреле совладельца ТД «Изобилие» Евгения Деданина — из мести, а также в незаконном обороте оружия и его переделке, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Также Мирзояна приговорили к уплате штрафа в 200 тысяч рублей в доход государства.

Перед удалением судьи в совещательную комнату фигуранту предоставили право выступить с последним словом. «Мне нечего сказать», — заявил он.

На прошлом заседании гособвинитель запрашивал для Мирзояна 15 лет колонии строгого режима со штрафом 280 тысяч рублей. Вдова убитого еще на старте процесса просила о строгом наказании. Ну а сам подсудимый вину признал еще на следствии, но в суде каяться и просить прощения не стал.

Фото: пресс-служба Бугульминского горсуда

Из оглашенных в суде показаний обвиняемого следовало: на убийство 1 сентября 2020-го пошел ради мести за смерть друга Ивана Нетроголова, который двумя годами ранее вместе с приятелем Владиславом Колоярцевым пришел в дом Деданина с оружием в руках требовать деньги. Связанный хозяин смог вырваться и дать отпор нападавшим. За что позже его назвали «крепким орешком».

Нетроголов и Колоярцев скончались от ножевых ранений. На Деданина возбудили дело о превышении пределов необходимой самообороны, однако зампрокурора РТ посчитал уголовное преследование хозяина дома незаконным.

Дела в отношении жителей Самарской области Колоярцева и Нетроголова в МВД прекратили за их смертью, ну а подозревавшийся в организации нападения на дом Деданиных фитнес-тренер Андрей Климанов в итоге получил срок лишь за пособничество покушению на грабеж. На волю он вышел за несколько месяцев до расстрела бизнесмена.

Мирзояна после преступления задержали брат убитого и его коллеги. Уже через несколько часов после трагедии дело было передано в центральный аппарат СК. Обвинение стрелку утверждал заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин.



О чем суду рассказали свидетели стрельбы и задержания убийцы — в материале «Реального времени».