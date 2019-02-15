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НО ГЖФ РТ

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НО ГЖФ РТ Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (НО ГЖФ РТ) основана как государственный внебюджетный жилищный фонд 30 марта 1995 года указом президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева № 213 «О мерах по развитию жилищного строительства в Республике Татарстан» для разработки и внедрения в жизнь нетрадиционных методов финансирования и привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство.

Опыт работы ГЖФ РТ сначала по реализации программы ликвидации ветхого жилья, а в 2005-2006 г.г. — программы социальной ипотеки, позволил фонду плавно интегрироваться в реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В рамках федеральной целевой программы «Жилище» фонд реализует подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой», «Обеспечение жильем семей молодых специалистов на селе» в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса», а также подпрограмму «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».

Исполнительный директор — Зарипов Марат Ривгатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420202, г. Казань, ул. Горького, д.8/9, а/я 32
  • Телефон: (843) 221-68-88
  • Сайт: www.gilfondrt.ru

Дата последнего обновления: 15.02.2019


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