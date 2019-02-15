НО ГЖФ РТ

Общая информация

Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (НО ГЖФ РТ) основана как государственный внебюджетный жилищный фонд 30 марта 1995 года указом президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева № 213 «О мерах по развитию жилищного строительства в Республике Татарстан» для разработки и внедрения в жизнь нетрадиционных методов финансирования и привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство.

Опыт работы ГЖФ РТ сначала по реализации программы ликвидации ветхого жилья, а в 2005-2006 г.г. — программы социальной ипотеки, позволил фонду плавно интегрироваться в реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В рамках федеральной целевой программы «Жилище» фонд реализует подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой», «Обеспечение жильем семей молодых специалистов на селе» в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса», а также подпрограмму «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».

Исполнительный директор — Зарипов Марат Ривгатович.

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