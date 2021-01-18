Трудный 2020-й: Татарстан потерял 100 компаний с совокупным оборотом свыше 40 миллиардов

Топ-100 не переживших 2020 год бизнесов: с рынка ушли ряд нефтетрейдеров, ретейлеров и рестораторов

Пандемийный 2020 год не пережили многие представители татарстанского бизнеса. Газета «Реальное время» составила топ-100 крупных компаний республики, которые закрылись в условиях локдауна и его последствий. Совокупный оборот этих организаций составил 41,8 млрд рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. Среди ликвидированных много «нефтетрейдеров», что можно связать с кризисом на рынке черного золота, — пострадали бизнесы, близкие владельцам Чеховского рынка и депутату Госсовета Татарстана Иреку Салихову. Закрылись фирмы владельцев сгоревшего ТЦ «Порт», некогда успешного казанского ресторатора Михаила Горшенина (ООО «Парк Отель») и ряд «дочек» «Мелиты».



Нефтетрейдер с пятимиллиардным оборотом

Крупнейшей по объемам выручки закрывшейся в 2020 году компанией стало ООО «Трейд Ойл» (ранее АО «Трейд-Ойл»), входившее в структуры ГК «Ядран-Ойл» депутата Госсовета РТ Ирека Салихова.

Оборот фирмы в статусе АО в 2018 году составлял 13,2 млрд рублей, чистая прибыль — 484 млн, в статусе ООО в 2019 году — 4,9 млрд рублей, а прибыль обернулась убытком в 793 миллиона.

До ликвидации в 2020 году нефтетрейдер принадлежал двум компаниям: «С-Актив» и «Нордвестойл», которые контролировались депутатом Салиховым, но последний в октябре 2019 года продал доли этих компаний гендиректору «Ядрайн-Ойла», выходцу из Уфы Тимофею Бутюгову, под руководством которого компания и закрылась.

Сам Ирек Салихов, как выяснила в прошлом году газета «Реальное время», среди прочего один из крупнейших собственников недвижимости на улице Сибгата Хакима, ему принадлежат помещения в здании на Меридианной, 1 стоимостью 13,7 млн рублей и коммерческая недвижимость площадью 248,4 кв. м в жилом здании на Мусина, 1 стоимостью 51 млн рублей. В последнем находится множество самых разных заведений, от ресторана «Тема» и бара «Кост» до лаундж-кафе, брассерии, студии красоты и прочих дорогих заведений.



Ирек Салихов в 2014 и 2019 годах избирался депутатом Госсовета РТ, начинал в 2008 году с работы в «Татнефти», затем создал собственную нефтяную компанию «Ядран-Ойл». Салихов известен и развитием непрофильных активов — вроде сети «Тубетей» или чайной азнакаевской фабрики. Пять лет назад президент Татарстана Рустам Минниханов попросил компанию Салихова возродить «Сад рыбака» в Адмиралтейской слободе Казани.

Ирек Салихов в 2014 и 2019 годах избирался депутатом Госсовета РТ, начинал в 2008 году с работы в «Татнефти», затем создал собственную нефтяную компанию «Ядран-Ойл». Фото: tatarstan.ru

Еще два нефтетрейдера — банкроты

В сентябре прошлого года стало известно, что с Салихова намерены взыскать часть долгов обанкротившегося нефтрейдера из Нижнекамска — ООО «Крекинг-Проф», конкурсный управляющий которого ходатайствовал о привлечении к ответственности лиц и компаний империи депутата: среди них был сам парламентарий, председатель совета директоров ГК «Ядран-Ойл» Ирек Салихов, директор компании Дамир Мадьяров, а также подконтрольная им компания «Альянс Ойл» и ликвидированная «Трейд Ойл».



По мнению конкурсника, компания «Трейд Ойл» была разделена на ООО «Магистраль», ООО «Вест ЛТД», ООО «Астор», ООО «Девелопмент+», имущество которых на 620 млн рублей было арестовано. Оказалось также, что соучредитель фирмы «Крекинг-Проф» Игорь Васильев является директором и владельцем 25% ООО «Президент». Эта компания, в свою очередь, владела небольшой, менее процента, долей в ныне ликвидированном ООО «Трейд Ойл». «Крекинг-Проф», заявлял конкурсный управляющий, переводил компаниям Салихова миллиарды рублей.

В сентябре из-за банковских долгов обанкротился еще один нефтетрейдер, из Богатых Сабов, — «ГСМ-Трейд», хотя еще пару лет назад его обороты превышали десятки миллиардов рублей.

«ГСМ-Трейд» и его совладелец Ренат Ялаков также были связаны с империей Ирека Салихова, но после сентябрьского банкротства в компании «Ядран» заявили, что он более не имеет отношения к группе компаний депутата.

В сентябре из-за банковских долгов обанкротился еще один нефтетрейдер, из Богатых Сабов, — «ГСМ-Трейд». Фото: neftegaz.ru

Нефтетрейдер, близкий к владельцам Чеховского рынка

Вторая по величине выручки компания, начавшая процесс ликвидации в прошлом году, — это альметьевский «Трансресурс». Фирмой руководил Александр Пичугов, также управлявший казанским ТЦ «Чеховский» (Чеховский рынок), под началом которого в 2016 году начиналась масштабная реконструкция рынка. «Чеховский» и другие три компании Пичугова — действующие.



«Трансресурс» принадлежал частично кипрскому офшору, частично ООО «Матрикс» Владимира Полякова, известного казанского трейдера. Контролирующий Чеховский рынок Поляков засветился в скандале из-за сноса исторических особняков в центре Казани: дома Потехина и особняка Банарцева. В прессе даже закрепилось прозвище — «ершовские» (от названия одной из контролируемых Поляковым компаний — МФК «Ершовский»).



Единственная поляковская структура, которая приносит настоящие деньги, — «Октан-Ресурс» с оборотом в 6,1 млрд рублей и прибылью 44,2 млн (Чеховский рынок убыточен).

У «Трансресурса» перед закрытием была выручка в 4,6 млрд рублей, а прибыль составила почти 200 млн рублей. Возможно, все дело в долгах — у материнской компании «Матрикс» их почти 3 млрд рублей, и все краткосрочные, причем 2 млрд рублей кредитов были взяты в 2018 году, а выручка за это время снизилась до 135 млн рублей. Прибыль продолжает снижаться и составила в 2019 году 403 миллиона.

Вторая по величине выручки компания, начавшая процесс ликвидации в прошлом году, — это альметьевский «Трансресурс». Фирмой руководил Александр Пичугов, также управлявший казанским ТЦ «Чеховский» (Чеховский рынок). Фото: Максим Платонов

Сеть ТТС реорганизовала еще 14 точек

Как и годом ранее, в 2020 году сеть «ТрансТехСервис» закрыла несколько небольших юрлиц. В частности, были ликвидированы 14 организаций с общей выручкой за 2019 год в 29 млрд рублей.



Активную деятельность по реструктуризации своей империи Зубарев начал в 2018 году, когда закрыл сразу десять «дочек» «ТрансТехСервиса» с оборотом в 28,7 млрд рублей путем присоединения. Всего за 2019 год были реструктурированы 28 филиалов ТТС.



В начале 2019 года Вячеслав Зубарев в интервью «Реальному времени» рассказал, что в ближайшие два года ТТС не планирует больших инвестпрограмм по расширению сети автосалонов, «точечные открытия будут иметь место, но агрессивного развития, которое компания демонстрировала до 2014 года, ждать не стоит, поскольку рост в сегменте продаж новых автомобилей экономически не оправдан». По его мнению, «инвестиции должны окупаться, а окупаемость — это не короткий срок, это 7—10 лет. Давайте попробуем спрогнозировать, как будут расти доходы населения через 7—10 лет. Я понимаю, что заявления бывают разные, но все-таки уверенности в том, что рынок будет расти, нет».



В ноябре прошлого года ТТС открыл под Казанью, на трассе М-7, крупнейший в России мегамолл подержанных авто — на площади 7,6 га, где планируется продавать до 24 тыс. машин в год.

В ноябре прошлого года ТТС открыл под Казанью, на трассе М-7, крупнейший в России мегамолл подержанных авто. Фото: realnoevremya.ru

Минус «Франт» и «Парк Отель»



В списке закрывшихся предприятий можно найти и ЗАО «Франт» известных казанских предпринимателей Нагаевых с выручкой 62 млн рублей. Семье Роберта Нагаева, в прошлом руководителя службы земельного кадастра по Казани и председателя городского Комитета по земельным ресурсам и земельной реформе, принадлежал и ТЦ «Порт» — его контролировал Булат Нагаев (как бизнес-центр «Франт» — Гузель Нагаева). Они же владели сетью ресторанов национальной кухни «Биляр», АО «Кондитерская фабрика «Заря» и являются бенефициарами ТЦ «Проспект» и ТЦ «Антураж».



Впрочем, было ликвидировано только юрлицо, сам ТРЦ «Франт», конечно же, по-прежнему работает. Тем более что ежегодный оборот компании растет, хотя чистая прибыль за два года упала почти в два раза, составив 19,6 млн рублей в 2019 году.



У известного ресторатора Михаила Горшенина в 2020 году закрылась фирма ООО «Парк Отель» на Ноксинском спуске. Выручка компании составляла 14,2 млн рублей, второй год «Парк Отель» был убыточным, уйдя в минус в 2019 году на 12 млн рублей.



Ликвидировано было только юрлицо, сам ТРЦ «Франт» по-прежнему работает. Фото: trcfrant.ru

Горшенину принадлежит также ООО «Тангогрупп» с нулевой выручкой. Между тем ранее это была целая сеть ресторанов «Танго» в составе группы компаний «Танго Групп». С еще одного ликвидированного в 2016 году — ООО «Купеческое собрание» (одноименный ресторан также был закрыт) кредиторы требовали 90 млн рублей.

В 2017 году у Горшенина закрылись и другие рестораны: «Пьяцца Фонтана» и «Арлекино». Сеть заведений «Танго» вошла в кризис, а в 2018 году одно из его зданий выставили на продажу за 210 млн рублей. Горшенин тогда, впрочем, планировал «открыть такое же количество ресторанов, но в новых форматах и в новых местах», объясняя закрытие старых точек реформами. Но судя по отсутствию деятельности «Танго Групп» в 2019 году, ресторатор взял паузу.

«Дочки» «Мелиты» и «Управдом» ушли в минус

По-видимому, кризис испытала и империя «Мелита» Раиса Гумерова. ООО «Мелита-Сырье» вместе с головной «Мелитой» реорганизуются.

У ООО «Мелита-Сырье» выручка за два года упала с 86 млн до 13,7 млн рублей, и в последние два года компания стала убыточной, уйдя в минус в 2019 году уже на 21 млн рублей. Убыточна и компания «Мелита-Технопарк» (минус 12,3 млн рублей).



Второй год подряд убыточно и ООО «ТД Мелита», которое ушло в минус на 14,2 млн рублей в 2019 году. Фирма также проходит реорганизацию. У самого ООО «Мелита» при обороте в 53 млн рублей прибыль оказалась всего 934 тыс. рублей, и почти 10 лет компания закрывала год в минусе.

По-видимому, кризис испытала и империя «Мелита» Раиса Гумерова. Фото: dinamo-kazan.com

В марте 2020 года сам Раис Гумеров признавался СМИ, что меховая отрасль и так испытывала тяжелые времена, а в текущих условиях пострадала больше всех. По его словам, продажи несколько месяцев были на нуле, и предполагал, что более половины его коллег-меховщиков этот год не переживут.

Наконец, посыпалась империя бизнесмена Кирилла Кузнецова — владельца сети магазинов стройматериалов «Управдом». Филиалы компании были открыты в десятках городов России, включая Набережные Челны, Нижнекамск, Казань, Уфу и так далее.

В 2020 году были закрыты точки в автограде и Нижнекамске, суммарный убыток которых в 2019 году составил 8,5 млн рублей. Из всей сети осталось только семь магазинов: в Казани, Уфе, Дзержинске, Ярославле, Архангельске, Белгороде и Чайковском.

Топ-100 компаний РТ, закрывшихся в 2020 году

№ Краткое наименование Возраст компании, лет Совладельцы, ЕГРЮЛ Вид деятельности/отрасль 2019, Выручка, RUB 1 ООО "ТРЕЙД-ОЙЛ" 12,5 С-АКТИВ, ООО (45 000 000 руб., 90%)

НОРДВЕСТОЙЛ, ООО (5 000 000 руб., 10%) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 4.965.050.000 2 ООО "ТРАНСРЕСУРС" 8,0 МАТРИКС, ООО (5 000 000 руб., 50%)

НТС ХОЛДИНГ ПИЭЛСИ (NTS HOLDING PLC) (5 000 000 руб., 50%) Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 4.579.226.000 3 ООО "ЛАДА-ТТС" 6,5 Зубарев Вячеслав Викторович (10 000 000 руб., 100%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 3.268.269.000 4 ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС-19" 12,0 Зубарев Вячеслав Викторович (8 000 руб., 80%)

УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО (2 000 руб., 20%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 2.706.498.000 5 ООО "АЦ КАЗАНЬ" 15,0 Зубарев Вячеслав Викторович (10 000 руб., 100%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 2.509.785.000 6 ООО "МЕГА-ТТС" 14,5 Зубарев Вячеслав Викторович (8 000 руб., 80%)

УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО (2 000 руб., 20%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 2.485.626.000 7 ООО "АЦ-ЧЕЛНЫ" 2,0 Зубарев Вячеслав Викторович (10 000 руб., 100%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 2.425.667.000 8 ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС-34" 8,0 Зубарев Вячеслав Викторович (10 000 руб., 100%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 2.176.709.000 9 ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС-18" 14,5 Зубарев Вячеслав Викторович (8 080 руб., 80%)

УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО (2 020 руб., 20%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 2.168.643.000 10 ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС АЗИНО" 8,0 Зубарев Вячеслав Викторович (10 000 руб., 100%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 2.156.200.000 11 ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС АВТО" 9,0 Зубарев Вячеслав Викторович (10 000 руб., 100%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1.763.064.000 12 ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС-23" 12,0 Зубарев Вячеслав Викторович (8 000 руб., 80%)

УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО (2 000 руб., 20%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1.706.361.000 13 ООО "СОЮЗ-ГАРАНТ" 18,5 Зубарев Вячеслав Викторович (7 400 000 руб., 74%)

УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО (2 600 000 руб., 26%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1.625.460.000 14 ООО "ПФ "ТРАНСТЕХСЕРВИС-5" 17,0 Зубарев Вячеслав Викторович (8 000 руб., 80%)

УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО (2 000 руб., 20%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1.597.217.000 15 ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС-26" 12,0 Зубарев Вячеслав Викторович (10 000 руб., 100%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1.205.751.000 16 ООО "ТРАНСТЕХСЕРВИС-30" 2,0 Зубарев Вячеслав Викторович (10 000 руб., 100%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1.186.788.000 17 ООО "СТРОЙХАУС" 3,5 Зиннуров Айрат Мирзахидянович (10 000 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 462.301.000 18 ФГУП "ВНИИР" 26,5 РОССТАНДАРТ (56 600 000 руб., 100%) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 347.802.000 19 ООО "МЕДИЦИНА КРАСОТЫ ПЛЮС" 9,5 Жабоева Светлана Леоновна (10 000 руб., 100%) Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 186.084.000 20 ООО "СЕРВИС ПЛЮС" 9,5 Гафарова Венера Ахатовна (300 000 руб., 100%) Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 169.710.000 21 ООО "ИНТЕРНУР" 2,5 Ефимов Артем Валентинович (10 000 руб., 100%) Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 164.446.000 22 ООО "КОНСТАНЦИЯ" 2,5 Ефимов Артем Валентинович (10 000 руб., 100%) Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 143.253.000 23 ООО "ГИДРА" 3,0 Карпачёва Татьяна Александровна (5 000 руб., 50%)

Яньков Евгений Игоревич (5 000 руб., 50%) Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 125.790.000 24 ООО "АЛАТЫРЬ" 2,5 Дардымов Константин Геннадьевич (10 000 руб., 100%) Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 121.196.000 25 ООО "ПК "ВИСМА" 5,5 Ваулин Сергей Николаевич (10 000 руб., 100%) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 121.056.000 26 ООО "ОГОНЕК" 7,5 Рыбакова Ольга Николаевна (10 000 руб., 100%) Деятельность автомобильного грузового транспорта 101.689.000 27 ООО "ОПАЛ" 6,5 Минлибаева Олеся Николаевна (10 000 руб., 100%) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 92.435.000 28 ООО "РЕМСЕЛЬБУРВОД" 13,0 Гильмутдинова Рауфа Нигматовна (10 000 руб., 25%)

Кадыров Жабир Минзакирович (10 000 руб., 25%)

Кадыров Радик Жабирович (10 000 руб., 25%)

Миннемуллин Магефур Мансурович (10 000 руб., 25%) Разведочное бурение 75.631.000 29 ООО "ПАНОРАМА" 14,5 Кутдусов Риналь Завдатович (12 000 руб., 100%) Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 70.571.000 30 ООО "СНЭГ" 4,0 Совков Владимир Семенович (10 000 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 63.214.000 31 ЗАО "ФРАНТ" 10,0 Нагаева Гузэль Зуфаровна (10 000 руб., 100%) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 62.113.000 32 ООО "АКМЕДИКА" 10,0 Шамсутдинов Айдар Энгельсович (5 000 руб., 50%)

Яфясова Фарида Явветовна (5 000 руб., 50%) Торговля оптовая фармацевтической продукцией 60.513.000 33 ООО "АВАСТОМ" 6,5 Авзалов Вадим Азатович (10 000 руб., 100%) Производство медицинских инструментов и оборудования 57.695.000 34 ООО "УРТА САБА" 16,0 САБА, ООО (10 000 руб., 100%) Смешанное сельское хозяйство 56.837.000 35 ООО "ВКУСНЯЕВ+" 5,0 АЛАБУГА СОТЕ, ОАО (100 000 руб., 100%) Производство печенья 55.800.000 36 ООО "ФОРСАТ" 13,0 Самигуллина Чулпан Мухаметвасиловна (9 000 руб., 90%)

Нуреева Фирдаусь Галяувна (1 000 руб., 10%) Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 54.806.000 37 ООО "ГАРАНТСТРОЙ" 6,5 Гарифуллин Рустем Рафикович (5 000 руб., 50%)

Щербинин Вячеслав Вениаминович (5 000 руб., 50%) Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 50.792.000 38 ООО "АРБАКАМ-АВТОСЕРВИС" 13,5 Сидорова Наталия Николаевна (9 000 руб., 90%)

Хикматов Рашид Сафиевич (1 000 руб., 10%) Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 42.034.000 39 ООО "АДАРЕД" 13,0 Гаптельхаков Ринат Назипович (14 000 руб., 70%)

Семенова Елена Анатольевна (2 000 руб., 10%)

Талдыкин Игорь Михайлович (2 000 руб., 10%)

Гаптельхаков Рафкат Назипович (1 000 руб., 5%)

Сотруддинов Ильнар Ирикович (1 000 руб., 5%) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 40.180.000 40 ООО "АВТОТРАНС ТНП" 9,0 Тимербулатов Аскар Альбертович (100 000 руб., 100%) Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 40.118.000 41 ООО "АК КАНАТ" 13,5 СОЮЗ-АГРО, ООО (7 500 000 руб., 100%) Разведение сельскохозяйственной птицы 38.944.000 42 ООО "СЕРВИС-Б" 5,5 Гафарова Венера Ахатовна (300 000 руб., 100%) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 36.566.000 43 ООО "РЕФСЕРВИС" 14,0 Галимуллин Ильсур Ильдусович (5 000 руб., 50%)

Галимуллин Фирдус Ильдусович (5 000 руб., 50%) Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 36.101.000 44 ООО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КАЗАНЬ" 22,5 СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД, АО (150 000 руб., 100%) Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами 33.721.000 45 ООО "ФСК "БЕРЁЗКА" 9,5 КВАРЦ-ИНВЕСТ, ООО (11 235 руб., 74.90%)

Семенов Антон Юрьевич (3 765 руб., 25.10%) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 28.732.000 46 МУП "ДОРСИГНАЛ" 15,0 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСКА (779 661.02 руб., 100%) Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 26.685.000 47 ООО "СК "СТРОЙСЕРВИС" 6,5 Мухамадиев Финат Ралифович (10 000 руб., 100%) Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 19.250.000 48 ООО ПК "ПОЛИМИР" 9,5 Савин Сергей Анатольевич (15 000 руб., 100%) Производство прочих пластмассовых изделий 18.325.000 49 ООО "АКАДЕМИЯ ТЕННИСА" 14,0 Пипия Асмат Татачиевна (50 000 руб., 100%) Деятельность в области спорта 17.517.000 50 ООО "СИТИ-СТРОЙ" 4,5 Самсонов Антон Михайлович (10 000 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 17.253.000 51 ООО"ПЕРЕКРЕСТОК" 16,5 Ахметзянов Тахир Талгатович (10 000 руб., 100%) Торговля оптовая яйцами 15.549.000 52 ООО "НАЧУРАЛ ЛИВИНГ" 3,0 Лила Анкур (5 000 руб., 50%)

Толмачева Наталья Викторовна (5 000 руб., 50%) Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 14.872.000 53 ООО "РЕМСТРОЙЦЕНТР" 6,0 Минзарипов Ирек Вакилевич (10 000 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 14.321.000 54 ООО "ПАРК ОТЕЛЬ" 3,5 Горшенин Михаил Витальевич (10 000 руб., 100%) Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания 14.189.000 55 ООО "МЕЛИТА-СЫРЬЕ" 10,0 Гумеров Раис Хафизович (26 968 103 руб., 99.96%)

Гумеров Адель Раисович (10 000 руб., 0.040%) Выделка и крашение меха 13.777.000 56 ООО "АНТЛЕРС" 7,0 Дьячкова Анна Константиновна (300 000 руб., 100%) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 12.820.000 57 ООО "СЭТ ИЛЕ" 6,5 ТАТАГРОЛИЗИНГ, АО (80 010 000 руб., 100%) Смешанное сельское хозяйство 11.748.000 58 ООО "ВОЛНА" 18,0 Васильев Сергей Викторович (15 300 руб., 60%)

Грушина Полина Александровна (10 200 руб., 40%) Деятельность физкультурно-оздоровительная 10.639.000 59 ООО "ЗП "ЛИФТ" 15,0 Алмазов Игорь Владимирович (327 750 руб., 25%)

Алмазова Ирина Валентиновна (327 750 руб., 25%)

Кострин Александр Валентинович (327 750 руб., 25%)

Кострин Валентин Иванович (327 750 руб., 25%) Производство прочих строительно-монтажных работ 9.074.000 60 ООО "ВАХТОВИК" 18,0 Минязов Сайрин Шакурович (210 000 руб., 100%) Производство изделий из бетона для использования в строительстве 8.530.000 61 ООО "МУН-ТЕХНОЛОГИЯ" 7,5 Шафигуллин Мунир Гайнемухаметович (100 000 руб., 100%) Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 8.483.000 62 ООО "ТЕПЛОТЕХНИКА" 12,5 Степанов Константин Васильевич (30 000 руб., 100%) Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 8.443.000 63 ООО "СЕРВИС ГРУПП - 6" 4,5 Бикмуллин Ильдар Марсович (5 000 руб., 50%)

Исмагилов Айдар Радифович (5 000 руб., 50%) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 8.353.000 64 ООО "МЕТАКОН" 18,0 БЕТАР, ООО ПКФ (10 000 руб., 100%) Обработка металлических изделий механическая 7.355.000 65 ООО "СЕРВИС ГРУПП - 2" 8,0 Бикмуллин Ильдар Марсович (5 000 руб., 50%)

Исмагилов Айдар Радифович (5 000 руб., 50%) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 6.861.000 66 ООО "СЕРВИС ГРУПП - 4" 4,5 Бикмуллин Ильдар Марсович (5 000 руб., 50%)

Исмагилов Айдар Радифович (5 000 руб., 50%) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 6.570.000 67 ООО ФИРМА "ЛУЧ" 23,0 ЛУЧ, ООО ФИРМА (228 000 руб., 76%)

ТАТСПИРТПРОМ, АО (72 000 руб., 24%) Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 6.171.000 68 ООО "ВАЛЕНСИЯ ГРУП" 4,0 Шарафутдинов Руслан Наилевич (10 000 руб., 100%) Производство прочих отделочных и завершающих работ 6.170.000 69 ООО "СЕРВИС ГРУПП - 8" 4,5 Бикмуллин Ильдар Марсович (5 000 руб., 50%)

Исмагилов Айдар Радифович (5 000 руб., 50%) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 5.420.000 70 АО "НИИРС И ИСЭ" 28,0 КРЭТ, АО

(3 830 000 руб., 100% данные от

22.01.2015) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, прочие 5.364.000 71 ООО "КОМСЕРВИС" 15,5 Павлова Анастасия Игоревна (11 000 руб., 100%) Торговля оптовая неспециализированная 5.313.000 72 ООО "СЕРВИС ГРУПП - 3" 4,5 Бикмуллин Ильдар Марсович (5 000 руб., 50%)

Исмагилов Айдар Радифович (5 000 руб., 50%) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 4.921.000 73 ООО "СЕРВИС ГРУПП - 7" 4,5 Бикмуллин Ильдар Марсович (5 000 руб., 50%)

Исмагилов Айдар Радифович (5 000 руб., 50%) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 4.871.000 74 ООО "ЯЗ" 10,5 Аглетдинова Рамзия Салиховна (300 000 руб., 100%) Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 4.722.000 75 ООО "СЕРВИС ГРУПП - 5" 4,5 Бикмуллин Ильдар Марсович (5 000 руб., 50%)

Исмагилов Айдар Радифович (5 000 руб., 50%) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 4.565.000 76 ООО "ЭКСПЕРТ ТАТАРСТАН" 6,5 Халилов Руслан Рафикович (10 000 руб., 100%) Издание журналов и периодических изданий 4.389.000 77 ООО "КАМСКИЙ КУЛИНАР" 9,0 Галаутдинов Ахат Насыхович (10 000 руб., 100%) Производство макаронных изделий 4.022.000 78 ООО "МТА" 9,0 Ахмадиева Лилия Рифовна (88 060 руб., 85%)

Графский Станислав Витальевич (10 360 руб., 10%)

Антипова Ольга Валерьевна (5 180 руб., 5%) Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 3.892.000 79 ООО "ЭЛЬБРУС" 4,0 Сизов Руслан Игоревич (10 000 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 3.641.000 80 ООО "ТАМЧЫ" 14,5 Набиев Дилус Ильдусович (305 000 руб., 100%) Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 3.537.000 81 ЗАО "АЛЕКСЕЕВСКАЯ МСО-ТАПС" 17,5 ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ПМК -ТАПС, ЗАО (4 384 500 руб., 61.31%)

КАНТРИСТРОЙ, ООО (2 767 000 руб.

38.69%, от 01.01.2011) Производство земляных работ 3.442.000 82 ООО "ХОЗТОРГ" 16,5 Давыдов Равиль Максутович (500 000 руб., 100%) Торговля оптовая неспециализированная 3.330.000 83 ЧУДПО "ЦЭО" 21,0 Граждане России (2) Подготовка кадров высшей квалификации 3.061.000 84 ООО "ФИРМА "МЭС" 23,5 Габдрахманов Рамиль Рифкатович (4 540 000 руб., 90%)

БИЗАРТ, ООО (504 444.44 руб., 10%) Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 2.739.000 85 МУП "НУР" 7,5 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(12 000 000 руб. 100%) Производство питьевого молока и питьевых сливок 2.671.000 86 ООО ТД "УПРАВДОМ-НИЖНЕКАМСК" 3,0 Кузнецов Кирилл Валерьевич (10 000 руб., 100%) Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 2.629.000 87 ООО ТД "КАМСКИЙ КУЛИНАР" 11,5 Галаутдинов Ахат Насыхович (10 000 руб., 100%) Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 2.460.000 88 ООО "ЕВРОРЕНТ" 10,0 Галимова Лилия Анваровна (10 000 руб., 100%) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 2.451.000 89 ООО "ЧОП "БУЛГАР" 18,0 Салихова Рашида Мужиповна (100 000 руб., 100%) Деятельность частных охранных служб 2.189.000 90 ООО "АПРЕЛЬ" 14,5 Гилязетдинова Савия Кутдусовна (300 000 руб., 100%) Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 2.054.000 91 АНО "МИГРАНТ-КАЗАНЬ" 5,5 Граждане России (1) (Аллагулова Мунера Мингбаевна) Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 2.050.000 92 ООО "КАНЭП" 14,5 Филиппов Олег Валерьевич (3 400 руб., 34%)

Мусифуллин Ильдар Шакурович (3 300 руб., 33%)

Филиппов Валерий Петрович (3 300 руб., 33%) Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 2.024.000 93 ООО "АВАНГАРД - ПЛЮС" 18,5 Юнусов Ильдус Миргазиянович (10 000 руб., 100%) Производство спецодежды 1.734.000 95 ООО "НЕДРАПРОЕКТСЕРВИС" 6,5 Бобров Денис Евгеньевич (11 000 руб., 100%) Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания 1.607.000 96 ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" 5,5 Сафин Марат Газизянович (10 000 руб., 100%) Производство электромонтажных работ 1.545.000 97 ООО "АРОВАНА" 4,0 Вахатова Татьяна Валентиновна (10 000 руб., 100%) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 1.505.000 98 ООО "КАЗАНСКАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 6,0 Карпов Владислав Владимирович (700 000 руб., 70%)

Батина Татьяна Михайловна (300 000 руб., 30%) Строительство жилых и нежилых зданий 1.451.000 99 ООО "ЦЕНТР ПРОФДЕЗ" 17,0 Анварова Гульнара Азатовна (6 000 руб., 60%)

Газизова Елена Владимировна (4 000 руб., 40%) Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы 1.374.000 100 ООО АГРОФИРМА "МАРС" 16,5 ПРОСТОР, ООО АПК (10 000 руб., 100%) Смешанное сельское хозяйство 1.250.000