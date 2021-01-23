Евгений Минченко: «Для справороссов возникает сложное сочетание электоральных баз»

Неделя ознаменовалась громкой предвыборной новостью — на левом политическом фланге за 8 месяцев до выборов в Госдуму решили объединиться три партии — парламентская «Справедливая Россия», партия «Патриоты России» и новая партия «За правду!», чьим лидером стал писатель Захар (Евгений) Прилепин. Почему это случилось, что принесет в электоральном плане новая сила под названием «Справедливая Россия — За правду!» прежде всего парламентской партии пока еще под старым названием, и стоит ли списывать со счетов Сергея Миронова, в интервью «Реальному времени» рассуждает известный российский политтехнолог Евгений Минченко.

«Эти группы в общем-то с трудом скрещиваются»



— Евгений Николаевич, что вам видится в объединении трех партий левого толка?

— Объединение — это всегда тот процесс, который привлекает внимание к партии, создает некое логичное восприятие, что она находится на подъеме, и это, важные плюсы для новой партии. Кроме того, в партии однозначно появляется новое, дополнительное количество ярких спикеров, говорящих голов «Справедливой России». Что касается минусов, то для справороссов возникает сложное сочетание электоральных баз «Справедливой России», то есть осторожных лоялистов, и базы партии «За правду!», чьи члены это эдакие радикальные путинисты, радикальные сторонники российской внешней активности, и эти группы в общем-то с трудом скрещиваются. Кроме того, большая проблема объединенной партии — организационная, то есть как будут между собой взаимодействовать активы партий на региональном и федеральном уровнях?

И наконец, проблема — это нынешнее название партии: «Справедливая Россия — За правду!» несет в себе сложность, потому что правда и справедливость — это на самом деле разные ценности, разные посылы, и избирателю будет очень сложно разобраться, за что он будет голосовать.

— А почему случилось это объединение мироновцев и прилепинцев? Чья была эта идея: Кремля, Миронова?

— Левопатриотический фланг в России перегружен различными силами, и это объединение напрашивалось, и думаю, что Кремль тоже хорошо смотрит на любые объединительные процессы. Но в плюсе от объединения, бесспорно, «Справедливая Россия» — внимание избирателей точно будет к ней привлечено, что создаст какое-то движение в ее пользу.

— Можно сказать, что это объединение станет неким спасением «корабля» справороссов, который медленно шел к электоральному дну?



— «Справедливая Россия» к моменту объединения с двумя партиями была над гранью прохождения 5-процентного барьера — максимум она могла набрать в районе 4 процентов. В чем сложность справороссов? Привлекая радикальных политиков из движения Прилепина они выходят из ниши приличной партии и автоматически становятся партией второго выбора, и в этом случае бенефициаром становится партия «Новые люди» — именно они стали претендовать на нишу партии приличных людей, партии, за которую нестыдно голосовать, и партии, которая не имеет за собой никакого негативного бэкграунда.

Фото: duma.gov.ru

— Уточните: все-таки сдувается «Справедливая Россия» как партия или нет? Где-то ее хоть как-то слышно, а где-то нет.

— У «Справедливой России» есть несколько очень сильных региональных отделений с яркими фигурами — можно назвать здесь челябинское отделение с Валерием Гартунгом и астраханское с Олегом Шеиным, и в свое время партия привлекла в свои ряды немалое число региональных элит, а среди них и сейчас люди, которые обладают навыками публичных политиков — это, например, популярный в Якутии Федот Тумусов. Но и кроме перечисленных, в партии есть много ярких фигур, и я бы не стал отказывать «Справедливой России» в политической субъектности — с точки зрения регионального представительства она все же посильнее, чем «За правду!» и «Патриоты России», которые сейчас находятся в кризисе после ареста Анатолия Быкова — лидера партии в Красноярском крае.

«Прилепин — фигура с неочевидными достоинствами»

— Ну хорошо, есть сильные региональные отделения с яркими руководителями, но их же мало — рейтинг по стране у справороссов невелик. Что мешало им приблизиться к КПРФ, у которой позиции не растут? Звучат предположения, что у партии во главе с Мироновым мало денег, нет серьезных спонсоров.

— «Справедливая Россия» занимает определенную электоральную нишу — ее избиратели — пугливые лоялисты, то есть это люди, которые как бы недовольны властью, но не хотят голосовать за радикальную оппозицию, а это электорат, что называется, с бору по сосенке, электорат случайный. И если вспомнить их лучший результат за всю историю партии — результат 2011 года по выборам в ту же Думу, то он был обусловлен популярным тогда призывом «Голосуй за любую партию, кроме «Единой России» — в эту историю, в эту нишу и попали партии без антирейтинга — в том числе и «Справедливая Россия».

Но тем не менее до сих пор у справороссов антирейтинг низкий — в 2016-м они также прошли в парламент, а значит, это состоявшаяся политическая сила, хотя и имеющая проблемы.

— Сергей Миронов выражал уверенность, что он останется во главе объединенной партии, но мне не показалось, что уверенность была стоппроцентной. Учитывая новую фигуру — Захара Прилепина, человека заметного, можно предполагать замену лидера? Миронов считает участие Прилепина в событиях на Донбассе едва ли не героизмом.

— Это была бы ошибка — если и ставить во главе партии и списка на выборах в Думу, то кого-то из региональных харизматиков типа того же Гартунга, а Прилепин — на мой взгляд, это фигура с неочевидными достоинствами.

— В 2012 году политолог Леонид Радзиховский назвал Сергея Миронова политическим трупом. Видимо, потому что он не поддержал протесты после выборов, особенно на фоне призыва сдать мандаты депутатов. Вместо этого он сам пошел на выборы президента, хотя в партии были популярные кандидаты, способные составить куда большую конкуренцию Путину, чем Миронов — та же Оксана Дмитриева.

— Ну назвал и что? В 2016 году справороссы прошли в Думу, и кто труп?

Фото: rtvi.com

— Трудно поверить, что Миронову не помог Кремль на выборах-2016. В нескольких округах не выдвигались кандидаты не только от «Единой России», но и от КПРФ и верх брали справороссы — тот же Тумусов, Аксаков. Просто хочется понять — многое ли способен Миронов принести партии на выборах?



— Да, Миронов может сыграть немаловажную роль, потому что Миронов — это хоть какое-то узнаваемое лицо для партии, и если будет остро стоять вопрос о выборе главы списка партии на думских выборов, с большой вероятностью это будет Миронов.

— Сейчас, как вы заметили, рейтинг справороссов невелик, но после объединения сложно поверить, что они не пройдут в Думу. Сколько могут набрать новые справороссы?

— Им все же будет сложно — в силу того, о чем я упомянул в начале беседы: очень трудно скрестить ценности справедливости и правды: с этой недели справороссы — партия с низким антирейтингом включает в себя людей с высоким антирейтингом.

— Кремль разве откажет в поддержке новой старой силе?

— Насколько я знаю, в партию пришла очень профессиональная команда, которой я желаю успеха.

«Радикальная, антинавальнистская позиция прилепинцев создает большие сложности»

— Много говорили, что «За правду!» будет бороться за места в региональные парламенты, Госдуму, именно как партия, и тут все закончилось. Почему?

— Мне было понятно, что никакого похода «За правду!» не будет еще прошлой осенью, когда Прилепин начал позиционировать «За правду!» не как партию, а как движение.

— Вы отметили радикальность прилепинцев, что подтверждается их намерениями жестко противостоять сторонникам Алексея Навального. Если радикализм выльется во что-то серьезное, не грозит ли это справороссам непопаданием в Думу?

— А вот это проблема — за справороссов ранее голосовали в том числе и навальнисты, как за альтернативу «Единой России», соответственно, нынешняя радикальная, антинавальнистская позиция прилепинцев уже сейчас создает большие сложности прежде всего для оппозиционного электората справороссов.

— И напоследок вновь про объединения перед началом думской кампании. Мы можем ожидать такие же шаги от каких-то сил?

— Я думаю, что уже лимит исчерпан. Конечно, было бы логично объединить «Справедливую Россию» с Партией пенсионеров, но этого, как видите, не произошло — пенсионеры идут своей дорогой. А на либеральном фланге объединяться некому.

Фото: pravdaurfo.ru

— В последние годы в стране начала расти экологическая повестка, и можно было ожидать какого-то объединительного съезда экопартий, но такового не будет?

— Конечно, у нас есть две экологические партии, но они абсолютно неузнаваемы, а сейчас экологическую повестку используют уже абсолютно все партии, а партия чисто экологическая — это слишком узкая ниша.