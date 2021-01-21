«Население «за МКАДом» страдает от кризиса сильнее, чем москвичи»

Показатели личных банкротств в регионах зашкаливают по сравнению с Москвой и средними цифрами по России

За 5 лет действия закона о банкротстве физлиц почти 300 тысяч россиян потерпели финансовый крах. Причем минувший «пандемийный» год, как подсчитало «Реальное время», побил все предыдущие рекорды, особенно в регионах. Так, Татарстан даже обогнал Москву по количеству банкротов среди граждан: если в Первопрестольной показатель должников на 100 тысяч населения составил 59 человек, то у нас — 83 (!). Прирост к предыдущему 2019 году в республике — 89%, в среднем по России — 72%. Впрочем, аналитики считают, что такой всплеск спровоцировал не столько коронакризис, сколько сама возможность освободиться от непосильного бремени долгов, а, чтобы помочь в этом «физикам», запаса прочности у банковской системы страны более чем достаточно.



Татарстанцев-банкротов почти на 90% больше

В сегменте «потребительских» банкротств в минувшем году в России продолжился бурный рост. Поскольку закон о финансовой несостоятельности физлиц вступил в силу в октябре 2015-го, то отправным в статистике можно считать 2016 год. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), на протяжении трех последующих лет в России наблюдался ежегодный прирост числа заявлений: на 52%, 47% и 56,8% соответственно. Прошлый год побил все эти рекорды: рост банкротств составил 72,6%.



Число граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году, превысило 119 тыс. В целом за пять с небольшим лет существования процедуры банкротства физлиц в России подали заявления о финансовой несостоятельности свыше 282 тыс. человек. В среднем в стране на 100 тыс. населения приходится 81 банкрот среди физлиц и индивидуальных предпринимателей, информирует Федресурс. Однако в регионах дела обстоят по-разному. Так, в Москве в прошлом году было 7 461 (59 человек на 100 тыс. населения). Субъектов России, где показатели ниже московских, немного. В большинстве из них «физики» банкротились достаточно активно в 2020 году. Зашкаливают цифры банкротства в регионах ПФО и близлежащих к ним: в Самарской (159 человек на 100 тыс населения), Волгоградской (140), Саратовской (140), Ульяновской (152), Пензенской (161), Вологодской (140) областях и Калмыкии (149). Таким образом у Татарстана (83) еще не худший показатель в округе — всего жители республики подали 3 238 заявлений о финансовой несостоятельности.



Количество сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП

Территория 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015—2020 2020 на 100 тыс. населения Российская Федерация 870 19.574 29.827 43.984 68.980 119.049 282.284 81 город Москва 19 1.369 2.476 3.512 5.089 7.461 19.926 59 Московская область 28 1.111 1.700 2.606 4.315 6.653 16.413 87 Краснодарский край 46 691 1.131 1.547 2.745 5.574 11.734 98 город Санкт-Петербург 9 475 1.350 2.179 2.815 5.432 12.260 101 Самарская область 3 643 992 1.715 3.003 5.068 11.424 159 Свердловская область 26 667 965 1.557 2.881 5.066 11.162 118 Республика Башкортостан 10 834 1.326 2.021 2.769 4.731 11.691 117 Ростовская область 43 638 808 1.125 1.994 4.001 8.609 95 Челябинская область 16 596 636 1.131 2.065 3.680 8.124 106 Волгоградская область 43 624 695 1.258 1.951 3.488 8.059 140 Саратовская область 11 408 774 1.235 1.845 3.382 7.655 140 Новосибирская область 107 648 904 1.216 1.591 3.243 7.709 116 Республика Татарстан 7 477 692 994 1.709 3.238 7.117 83 Нижегородская область 9 343 636 1.080 1.421 3.045 6.534 95 Омская область 18 457 650 1.032 1.311 2.150 5.618 112 Пензенская область 7 184 455 818 1.460 2.105 5.029 161 Пермский край 28 342 498 722 1.106 2.001 4.697 77 Ставропольский край 15 315 387 591 965 1.928 4.201 69 Ульяновская область 10 133 164 525 1.139 1.870 3.841 152 Оренбургская область 12 197 309 523 923 1.837 3.801 94 Тюменская область 111 215 436 757 1.671 3.190 109 Белгородская область 8 381 489 586 1.046 1.626 4.136 105 Вологодская область 49 561 804 939 1.175 1.619 5.147 140 Тульская область 8 54 183 402 847 1.485 2.979 101 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 11 192 357 555 872 1.459 3.446 87 Кемеровская область 18 299 558 518 780 1.410 3.583 53 Удмуртская Республика 15 169 232 338 675 1.328 2.757 88 Приморский край 4 283 489 562 825 1.326 3.489 70 Хабаровский край 16 241 449 650 907 1.309 3.572 99 Ивановская область 3 114 123 243 678 1.305 2.466 131 Иркутская область 17 330 486 836 1.089 1.295 4.053 54 Калужская область 5 84 120 303 740 1.249 2.501 125 Красноярский край 6 365 476 823 736 1.248 3.654 44 Калининградская область 5 157 290 447 692 1.197 2.788 118 Воронежская область 15 270 333 259 729 1.133 2.739 49 Алтайский край 25 298 328 498 578 1.079 2.806 47 Ярославская область 4 133 277 494 733 1.015 2.656 81 Архангельская область 29 255 391 508 639 997 2.819 88 Брянская область 4 150 197 284 520 973 2.128 82 Рязанская область 6 414 426 476 646 873 2.841 79 Липецкая область 2 197 235 270 357 847 1.908 74 Тверская область 9 124 220 298 519 829 1.999 66 Курская область 4 202 222 370 471 808 2.077 73 Томская область 14 192 189 289 573 807 2.064 75 Чувашская Республика — Чувашия 6 363 339 419 458 774 2.359 64 Владимирская область 4 199 216 308 453 736 1.916 54 Астраханская область 6 79 94 162 346 663 1.350 66 Амурская область 8 101 93 135 344 636 1.317 81 Республика Саха (Якутия) 6 43 69 137 328 605 1.188 62 Республика Мордовия 8 182 274 289 424 600 1.777 76 Курганская область 7 112 155 233 285 577 1.369 70 Республика Карелия 2 136 209 256 404 564 1.571 92 Кировская область 6 79 222 253 433 552 1.545 44 Республика Бурятия 2 85 147 185 249 516 1.184 52 Смоленская область 2 78 201 233 372 508 1.394 54 Республика Коми 5 85 158 188 303 491 1.230 60 Ленинградская область 2 129 272 179 261 490 1.333 26 Мурманская область 3 59 108 125 249 462 1.006 62 Республика Адыгея 57 81 94 158 418 808 90 Тамбовская область 10 153 185 138 254 412 1.152 41 Псковская область 6 52 70 103 222 408 861 65 Республика Калмыкия 35 119 204 306 404 1.068 149 Республика Марий Эл 35 112 127 190 403 867 59 Республика Северная Осетия — Алания 2 45 56 99 227 371 800 53 Новгородская область 5 26 58 98 257 366 810 61 Орловская область 9 161 135 169 161 336 971 46 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 51 98 222 235 335 942 62 Забайкальский край 9 69 104 147 210 323 862 30 Республика Дагестан 13 50 53 121 315 552 10 Костромская область 68 142 101 194 298 803 47 Кабардино-Балкарская Республика 7 88 121 168 183 270 837 31 Республика Крым 7 15 20 73 255 370 13 Камчатский край 3 44 36 42 73 237 435 76 Республика Хакасия 5 36 72 93 157 223 586 42 Сахалинская область 1 27 52 75 77 128 360 26 Республика Алтай 1 27 15 30 83 122 278 55 Республика Тыва 20 29 32 57 100 238 31 Еврейская автономная область 6 16 15 36 75 148 47 Карачаево-Черкесская Республика 38 23 27 29 70 187 15 город Севастополь 7 1 8 27 52 95 12 Магаданская область 15 17 28 28 47 135 34 Республика Ингушетия 9 14 14 17 36 90 7 Чеченская Республика 3 2 2 14 20 41 1 Чукотский автономный округ 2 1 9 12 18 Иные территории, включая город Байконур 23 7 1 1 32 Ненецкий автономный округ 1 1 2 0 Читинская область 1 1

Первые 2 года этот показатель в республике вырос на 45% и 43,6%. Затем татарстанская статистика значительно опередила общероссийскую. 2019-й превзошел предшествующий ему год почти на 72%. А в прошлом году банкротства в республике подскочили на 89% по отношению к 2019-му.

Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,5% случаев в 2020 году (90,7% — в 2019 году). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, ФНС России — снизилась с 1,7% до 1,0%.

За МКАДом больше жертв кредитования

Если общую долговую нагрузку распределить на все население в России, она окажется невысокой, обращают внимание специалисты.

— Однако посмотрите на статистику банкротств в региональном разрезе: в целом по России было подано за 2020 год 81 заявление на 100 тыс. населения, в Калмыкии, например — 149, а по Москве только 59. Получается, что население «за МКАДом» страдает от кризиса сильнее, чем москвичи, — резонно отмечает в беседе с «Реальным временем» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

От займов каких организаций, микрофинансовых или банков, страдает большинство дебиторов, сказать однозначно аналитики не могут.



— Практически у всех, кто проходит процедуру банкротства, есть долги перед микрофинансовыми организациями. Логика здесь простая. Когда человек не может расплатиться за кредит, берет другие кредиты, чтобы перекрыть первый. В какой-то период банки перестают выдавать кредиты, тогда должник уже обращается в МФО, — поясняет нашему изданию арбитражный управляющий Анвар Айнутдинов.

Он отмечает, что в структуре просроченных долгов больше всего потребительских кредитов. Их размер составляет, как правило, от 500 тыс. рублей до нескольких миллионов рублей. По статистике, 70—80 % процедур банкротства завершается без реализации имущества — «просто нечего реализовать», подчеркнул арбитражный управляющий.

По практике главного редактора журнала «Арбитражная практика для юристов» Андрея Набережного в основном за списанием долгов в рамках судебной процедуры обращаются те, кто брал ипотеку, крупные потребительские кредиты, в том числе на приобретение автомобилей.

Среди редких же крупных процедур граждан Набережный привел пример с бенефициарами компаний в деле о банкротстве Алексея Плещева (промышленная группа «Энергомаш»), в котором сумма требований составила около 51 млрд рублей. В деле Игоря Мавлянова («Яшма») долг потянул на 32 млрд рублей.



Внесудебное списание — на этапе «донастройки»

Андрей Набережный напомнил, что с недавнего времени долги менее 500 тыс. рублей можно списать в упрощенном порядке. В кризисный период государство предприняло меры для стимулирования потребительского банкротства, создав дополнительную внесудебную процедуру, отметил на днях руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

С 1 сентября по 31 декабря прошлого года россияне подали более 6,4 тыс. заявлений на внесудебное банкротство. Однако МФЦ опубликовали в Федресурсе 1 849 сообщений о возбуждении подобных процедур, 28,8 % от всех заявлений. Более чем 4,5 тыс. граждан вернули их заявления. Правда, доля возбужденных процедур все же выросла с 20,5% в сентябре до 41,4% в декабре.

В кризисный период государство предприняло меры для стимулирования потребительского банкротства, создав дополнительную внесудебную процедуру, отметил на днях руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Фото: youtube.com

Механизму внесудебного банкротства физических лиц всего 4 месяца, он проходит этап донастройки, заявил накануне замминистра экономического развития РФ Илья Торосов. Он сообщил, что в регионах сейчас отрабатывают новую систему, осуществляют мониторинг внесудебного банкротства, рассматривают дополнительные инструменты информирования населения об этой возможности.

— Судебных процедур больше на сегодня, потому что граждане еще не вкусили новые возможности. Думаю, со временем внесудебное банкротство будет только набирать обороты, как это происходит и с судебным, — уверен Андрей Набережный.

Коронакризис лишь подлил масла к растущим цифрам

Эксперты не считают текущий всплеск неожиданным и отмечают несколько причин для него.

— Рост числа заявлений о банкротстве в условиях кризиса и эпидемии не удивителен. Снижаются реальные располагаемые доходы населения, растет безработица. В условиях кризиса люди пытаются сохранить уровень потребления, замещая выпадающие доходы кредитами, — говорит Максим Осадчий. — Однако самые опасные кредиты, с самыми высокими ставками — необеспеченные потребительские, кредиты, в том числе карточные, которые приходятся на маргинальные слои населения с низкими доходами. Долговая нагрузка на эти слои населения достаточно высокая, зачастую расходы по обслуживанию долга превышают половину доходов граждан, бремя долгов становится неподъемным. Ситуация усугубляется тем, что в условиях кризиса людей заманивают низкими процентами в льготную ипотеку. Какая разница, какие проценты, если человек потерял работу и все равно не сможет их заплатить? Определенную, хотя и относительно малую роль в увеличении числа банкротств сыграл и рост цен.

Начальник аналитического управления БКФ напомнил про кредитные каникулы, которые, по его мнению, смягчили ситуацию, но многие заемщики не сумели ими воспользоваться из-за достаточно жестких ограничений.

Потребительское банкротство, в отличие от корпоративного, имеет реабилитирующее значение заверяют финансисты. Как отметил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, действующий закон освобождает граждан «от непосильных долгов, имеет социальное значение, дает возможность «перезапуститься» тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию». С каждым месяцем все больше людей узнают об этой процедуре, что «влияет на увеличение количества процедур банкротства граждан», заметил руководитель ведомства.

Как отметил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, действующий закон освобождает граждан «от непосильных долгов, имеет социальное значение, дает возможность «перезапуститься» тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию». Фото: gospartner.club

Андрей Набережный, рассуждая о причинах роста банкротств, также помимо объективных факторов, пандемии коронавируса и заморозки многих направлений для заработка, выделяет еще одну. К повышенным показателям приводит, по его выражению, «в целом нормальное развитие направления банкротства физлиц, сам факт, что люди узнают о такой возможности».

— Эти повышенные проценты связаны с развитием института банкротства физлиц. Появилось огромное количество информации, рассказывают, как это сделать. Появился уже целый рынок компаний и юристов, которые оказывают подобные услуги, — подчеркнул Андрей Набережный.

Анвар Айнутдинов подтвердил, что данные статистики совпадают с реальной ситуацией в Татарстане. По его наблюдениям, население владеет информацией: заявления о банкротстве, как правило, подают не кредиторы, не налоговые органы, в 90% случаев их пишут сами жители республики.

— Если говорить о тех делах, которые мы вели в 2020 году, в основном люди жаловались на потерю работы либо снижение доходов, по этой причине не могли оплачивать кредиты. Коронакризис лишь усугубил тенденцию, но и без него показатели бы подскочили. Сам по себе общий объем процедур банкротства еще не достиг с экономической точки зрения определенной базы. Количество людей, которые в принципе могут пройти процедуру банкротства, по разным оценкам, исчисляется не менее чем миллионом человек или даже больше. И из-за низкой базы банкротств физлиц их число еще несколько лет будет расти ускоренными темпами. Думаю, что, достигнув планки 250 тыс. — 300 тыс. человек в год, этот показатель уже сильно расти не будет, — объяснил Анвар Айнутдинов.



Потребительское банкротство — капля в море для банков

Специалисты в финансовой сфере считают, что статистика по банкротствам физлиц не драматична для самих банков.

— Пока для банковской системы страны эти показатели не критичны. Что такое 100 тысяч банкротов в масштабах России с населением 146 млн человек? Капля в море. Но будем помнить, что капля камень точит, — ответил Максим Осадчий.

— Понятно, чем больше людей банкротятся, больше потерь у банков. Но в то же время это нормальный процесс, и банк закладывает его, в том числе в свою стратегию, просчитывает риски того, что потенциальные заемщики могут не справиться с нагрузкой. Говорить о том, что у большей части физлиц задолженность большая, пока что не приходится. Не так много процедур с колоссальными долгами физлиц — они в основном связаны с бывшими бенефициарами бизнеса. А в целом институт банкротства физлиц работает для обычных граждан, которые не смогли справиться с нагрузкой по обычному потребительскому кредиту, — рассуждает Андрей Набережный.

Ситуация во многом зависит от портфеля самого банка, считает Анвар Айнутдинов. В пример он привел ипотеку как «самую низкую просрочку» — долги по ней, как правило, не превышают 1% от общего портфеля банка в связи с тем, что для многих людей «квартирный вопрос — очень критичный». Если брать необеспеченные кредиты, цифры у банков совершенно разные, объясняет арбитражный управляющий.

«В целом институт банкротства физлиц работает для обычных граждан, которые не смогли справиться с нагрузкой по обычному потребительскому кредиту», — рассуждает Андрей Набережный. Фото: bankstoday.net

«У банков с «хорошими» портфелями они могут быть на уровне 2-3 процентов, у банков с более «сложными» портфелями такие кредиты могут достигать и 10 процентов — для них это более или менее нормально, этот объем кредиторы нивелируют за счет более высоких ставок. Они не теряют, система устроена таким образом, что банки резервируют средства под «плохие» кредиты, поэтому их списание — это освобождение тех средств, которые под это предусмотрели», — говорит Айнутдинов.

Неактивное участие банков в процедурах потребительского банкротства, по мнению арбитражного управляющего, лишний раз свидетельствует о том, что списание кредитов физлиц — небольшие потери для финансовых организаций, которые все чаще переуступают такие долги коллекторам.

— Проведем параллель: США — страна, где уже давно действует законодательство о банкротстве физлиц. Там эти показатели варьируются от 350 тыс. до 500 тыс. банкротов в год, правда, и населения в штатах на порядок больше. Если брать нынешнюю ситуацию в России, у нас 54 млн человек, у кого есть кредит. Банкротятся условно сто тысяч в год. Даже если в год будут банкротиться, допустим, 200 тыс. — 300 тыс. человек, это не будет критично. Критичной для банковской системы станет цифра свыше 1 млн человек в год, — считает Айнутдинов.