«Население «за МКАДом» страдает от кризиса сильнее, чем москвичи»
Показатели личных банкротств в регионах зашкаливают по сравнению с Москвой и средними цифрами по России
За 5 лет действия закона о банкротстве физлиц почти 300 тысяч россиян потерпели финансовый крах. Причем минувший «пандемийный» год, как подсчитало «Реальное время», побил все предыдущие рекорды, особенно в регионах. Так, Татарстан даже обогнал Москву по количеству банкротов среди граждан: если в Первопрестольной показатель должников на 100 тысяч населения составил 59 человек, то у нас — 83 (!). Прирост к предыдущему 2019 году в республике — 89%, в среднем по России — 72%. Впрочем, аналитики считают, что такой всплеск спровоцировал не столько коронакризис, сколько сама возможность освободиться от непосильного бремени долгов, а, чтобы помочь в этом «физикам», запаса прочности у банковской системы страны более чем достаточно.
Татарстанцев-банкротов почти на 90% больше
В сегменте «потребительских» банкротств в минувшем году в России продолжился бурный рост. Поскольку закон о финансовой несостоятельности физлиц вступил в силу в октябре 2015-го, то отправным в статистике можно считать 2016 год. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), на протяжении трех последующих лет в России наблюдался ежегодный прирост числа заявлений: на 52%, 47% и 56,8% соответственно. Прошлый год побил все эти рекорды: рост банкротств составил 72,6%.
Число граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году, превысило 119 тыс. В целом за пять с небольшим лет существования процедуры банкротства физлиц в России подали заявления о финансовой несостоятельности свыше 282 тыс. человек. В среднем в стране на 100 тыс. населения приходится 81 банкрот среди физлиц и индивидуальных предпринимателей, информирует Федресурс. Однако в регионах дела обстоят по-разному. Так, в Москве в прошлом году было 7 461 (59 человек на 100 тыс. населения). Субъектов России, где показатели ниже московских, немного. В большинстве из них «физики» банкротились достаточно активно в 2020 году. Зашкаливают цифры банкротства в регионах ПФО и близлежащих к ним: в Самарской (159 человек на 100 тыс населения), Волгоградской (140), Саратовской (140), Ульяновской (152), Пензенской (161), Вологодской (140) областях и Калмыкии (149). Таким образом у Татарстана (83) еще не худший показатель в округе — всего жители республики подали 3 238 заявлений о финансовой несостоятельности.
|Территория
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2015—2020
|2020 на 100 тыс. населения
|Российская Федерация
|870
|19.574
|29.827
|43.984
|68.980
|119.049
|282.284
|81
|город Москва
|19
|1.369
|2.476
|3.512
|5.089
|7.461
|19.926
|59
|Московская область
|28
|1.111
|1.700
|2.606
|4.315
|6.653
|16.413
|87
|Краснодарский край
|46
|691
|1.131
|1.547
|2.745
|5.574
|11.734
|98
|город Санкт-Петербург
|9
|475
|1.350
|2.179
|2.815
|5.432
|12.260
|101
|Самарская область
|3
|643
|992
|1.715
|3.003
|5.068
|11.424
|159
|Свердловская область
|26
|667
|965
|1.557
|2.881
|5.066
|11.162
|118
|Республика Башкортостан
|10
|834
|1.326
|2.021
|2.769
|4.731
|11.691
|117
|Ростовская область
|43
|638
|808
|1.125
|1.994
|4.001
|8.609
|95
|Челябинская область
|16
|596
|636
|1.131
|2.065
|3.680
|8.124
|106
|Волгоградская область
|43
|624
|695
|1.258
|1.951
|3.488
|8.059
|140
|Саратовская область
|11
|408
|774
|1.235
|1.845
|3.382
|7.655
|140
|Новосибирская область
|107
|648
|904
|1.216
|1.591
|3.243
|7.709
|116
|Республика Татарстан
|7
|477
|692
|994
|1.709
|3.238
|7.117
|83
|Нижегородская область
|9
|343
|636
|1.080
|1.421
|3.045
|6.534
|95
|Омская область
|18
|457
|650
|1.032
|1.311
|2.150
|5.618
|112
|Пензенская область
|7
|184
|455
|818
|1.460
|2.105
|5.029
|161
|Пермский край
|28
|342
|498
|722
|1.106
|2.001
|4.697
|77
|Ставропольский край
|15
|315
|387
|591
|965
|1.928
|4.201
|69
|Ульяновская область
|10
|133
|164
|525
|1.139
|1.870
|3.841
|152
|Оренбургская область
|12
|197
|309
|523
|923
|1.837
|3.801
|94
|Тюменская область
|111
|215
|436
|757
|1.671
|3.190
|109
|Белгородская область
|8
|381
|489
|586
|1.046
|1.626
|4.136
|105
|Вологодская область
|49
|561
|804
|939
|1.175
|1.619
|5.147
|140
|Тульская область
|8
|54
|183
|402
|847
|1.485
|2.979
|101
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|11
|192
|357
|555
|872
|1.459
|3.446
|87
|Кемеровская область
|18
|299
|558
|518
|780
|1.410
|3.583
|53
|Удмуртская Республика
|15
|169
|232
|338
|675
|1.328
|2.757
|88
|Приморский край
|4
|283
|489
|562
|825
|1.326
|3.489
|70
|Хабаровский край
|16
|241
|449
|650
|907
|1.309
|3.572
|99
|Ивановская область
|3
|114
|123
|243
|678
|1.305
|2.466
|131
|Иркутская область
|17
|330
|486
|836
|1.089
|1.295
|4.053
|54
|Калужская область
|5
|84
|120
|303
|740
|1.249
|2.501
|125
|Красноярский край
|6
|365
|476
|823
|736
|1.248
|3.654
|44
|Калининградская область
|5
|157
|290
|447
|692
|1.197
|2.788
|118
|Воронежская область
|15
|270
|333
|259
|729
|1.133
|2.739
|49
|Алтайский край
|25
|298
|328
|498
|578
|1.079
|2.806
|47
|Ярославская область
|4
|133
|277
|494
|733
|1.015
|2.656
|81
|Архангельская область
|29
|255
|391
|508
|639
|997
|2.819
|88
|Брянская область
|4
|150
|197
|284
|520
|973
|2.128
|82
|Рязанская область
|6
|414
|426
|476
|646
|873
|2.841
|79
|Липецкая область
|2
|197
|235
|270
|357
|847
|1.908
|74
|Тверская область
|9
|124
|220
|298
|519
|829
|1.999
|66
|Курская область
|4
|202
|222
|370
|471
|808
|2.077
|73
|Томская область
|14
|192
|189
|289
|573
|807
|2.064
|75
|Чувашская Республика — Чувашия
|6
|363
|339
|419
|458
|774
|2.359
|64
|Владимирская область
|4
|199
|216
|308
|453
|736
|1.916
|54
|Астраханская область
|6
|79
|94
|162
|346
|663
|1.350
|66
|Амурская область
|8
|101
|93
|135
|344
|636
|1.317
|81
|Республика Саха (Якутия)
|6
|43
|69
|137
|328
|605
|1.188
|62
|Республика Мордовия
|8
|182
|274
|289
|424
|600
|1.777
|76
|Курганская область
|7
|112
|155
|233
|285
|577
|1.369
|70
|Республика Карелия
|2
|136
|209
|256
|404
|564
|1.571
|92
|Кировская область
|6
|79
|222
|253
|433
|552
|1.545
|44
|Республика Бурятия
|2
|85
|147
|185
|249
|516
|1.184
|52
|Смоленская область
|2
|78
|201
|233
|372
|508
|1.394
|54
|Республика Коми
|5
|85
|158
|188
|303
|491
|1.230
|60
|Ленинградская область
|2
|129
|272
|179
|261
|490
|1.333
|26
|Мурманская область
|3
|59
|108
|125
|249
|462
|1.006
|62
|Республика Адыгея
|57
|81
|94
|158
|418
|808
|90
|Тамбовская область
|10
|153
|185
|138
|254
|412
|1.152
|41
|Псковская область
|6
|52
|70
|103
|222
|408
|861
|65
|Республика Калмыкия
|35
|119
|204
|306
|404
|1.068
|149
|Республика Марий Эл
|35
|112
|127
|190
|403
|867
|59
|Республика Северная Осетия — Алания
|2
|45
|56
|99
|227
|371
|800
|53
|Новгородская область
|5
|26
|58
|98
|257
|366
|810
|61
|Орловская область
|9
|161
|135
|169
|161
|336
|971
|46
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1
|51
|98
|222
|235
|335
|942
|62
|Забайкальский край
|9
|69
|104
|147
|210
|323
|862
|30
|Республика Дагестан
|13
|50
|53
|121
|315
|552
|10
|Костромская область
|68
|142
|101
|194
|298
|803
|47
|Кабардино-Балкарская Республика
|7
|88
|121
|168
|183
|270
|837
|31
|Республика Крым
|7
|15
|20
|73
|255
|370
|13
|Камчатский край
|3
|44
|36
|42
|73
|237
|435
|76
|Республика Хакасия
|5
|36
|72
|93
|157
|223
|586
|42
|Сахалинская область
|1
|27
|52
|75
|77
|128
|360
|26
|Республика Алтай
|1
|27
|15
|30
|83
|122
|278
|55
|Республика Тыва
|20
|29
|32
|57
|100
|238
|31
|Еврейская автономная область
|6
|16
|15
|36
|75
|148
|47
|Карачаево-Черкесская Республика
|38
|23
|27
|29
|70
|187
|15
|город Севастополь
|7
|1
|8
|27
|52
|95
|12
|Магаданская область
|15
|17
|28
|28
|47
|135
|34
|Республика Ингушетия
|9
|14
|14
|17
|36
|90
|7
|Чеченская Республика
|3
|2
|2
|14
|20
|41
|1
|Чукотский автономный округ
|2
|1
|9
|12
|18
|Иные территории, включая город Байконур
|23
|7
|1
|1
|32
|Ненецкий автономный округ
|1
|1
|2
|0
|Читинская область
|1
|1
Первые 2 года этот показатель в республике вырос на 45% и 43,6%. Затем татарстанская статистика значительно опередила общероссийскую. 2019-й превзошел предшествующий ему год почти на 72%. А в прошлом году банкротства в республике подскочили на 89% по отношению к 2019-му.
Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,5% случаев в 2020 году (90,7% — в 2019 году). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, ФНС России — снизилась с 1,7% до 1,0%.
За МКАДом больше жертв кредитования
Если общую долговую нагрузку распределить на все население в России, она окажется невысокой, обращают внимание специалисты.
От займов каких организаций, микрофинансовых или банков, страдает большинство дебиторов, сказать однозначно аналитики не могут.
— Практически у всех, кто проходит процедуру банкротства, есть долги перед микрофинансовыми организациями. Логика здесь простая. Когда человек не может расплатиться за кредит, берет другие кредиты, чтобы перекрыть первый. В какой-то период банки перестают выдавать кредиты, тогда должник уже обращается в МФО, — поясняет нашему изданию арбитражный управляющий Анвар Айнутдинов.
Он отмечает, что в структуре просроченных долгов больше всего потребительских кредитов. Их размер составляет, как правило, от 500 тыс. рублей до нескольких миллионов рублей. По статистике, 70—80 % процедур банкротства завершается без реализации имущества — «просто нечего реализовать», подчеркнул арбитражный управляющий.
Среди редких же крупных процедур граждан Набережный привел пример с бенефициарами компаний в деле о банкротстве Алексея Плещева (промышленная группа «Энергомаш»), в котором сумма требований составила около 51 млрд рублей. В деле Игоря Мавлянова («Яшма») долг потянул на 32 млрд рублей.
Внесудебное списание — на этапе «донастройки»
Андрей Набережный напомнил, что с недавнего времени долги менее 500 тыс. рублей можно списать в упрощенном порядке. В кризисный период государство предприняло меры для стимулирования потребительского банкротства, создав дополнительную внесудебную процедуру, отметил на днях руководитель Федресурса Алексей Юхнин.
С 1 сентября по 31 декабря прошлого года россияне подали более 6,4 тыс. заявлений на внесудебное банкротство. Однако МФЦ опубликовали в Федресурсе 1 849 сообщений о возбуждении подобных процедур, 28,8 % от всех заявлений. Более чем 4,5 тыс. граждан вернули их заявления. Правда, доля возбужденных процедур все же выросла с 20,5% в сентябре до 41,4% в декабре.
Механизму внесудебного банкротства физических лиц всего 4 месяца, он проходит этап донастройки, заявил накануне замминистра экономического развития РФ Илья Торосов. Он сообщил, что в регионах сейчас отрабатывают новую систему, осуществляют мониторинг внесудебного банкротства, рассматривают дополнительные инструменты информирования населения об этой возможности.
— Судебных процедур больше на сегодня, потому что граждане еще не вкусили новые возможности. Думаю, со временем внесудебное банкротство будет только набирать обороты, как это происходит и с судебным, — уверен Андрей Набережный.
Коронакризис лишь подлил масла к растущим цифрам
Эксперты не считают текущий всплеск неожиданным и отмечают несколько причин для него.
— Рост числа заявлений о банкротстве в условиях кризиса и эпидемии не удивителен. Снижаются реальные располагаемые доходы населения, растет безработица. В условиях кризиса люди пытаются сохранить уровень потребления, замещая выпадающие доходы кредитами, — говорит Максим Осадчий. — Однако самые опасные кредиты, с самыми высокими ставками — необеспеченные потребительские, кредиты, в том числе карточные, которые приходятся на маргинальные слои населения с низкими доходами. Долговая нагрузка на эти слои населения достаточно высокая, зачастую расходы по обслуживанию долга превышают половину доходов граждан, бремя долгов становится неподъемным. Ситуация усугубляется тем, что в условиях кризиса людей заманивают низкими процентами в льготную ипотеку. Какая разница, какие проценты, если человек потерял работу и все равно не сможет их заплатить? Определенную, хотя и относительно малую роль в увеличении числа банкротств сыграл и рост цен.
Начальник аналитического управления БКФ напомнил про кредитные каникулы, которые, по его мнению, смягчили ситуацию, но многие заемщики не сумели ими воспользоваться из-за достаточно жестких ограничений.
Потребительское банкротство, в отличие от корпоративного, имеет реабилитирующее значение заверяют финансисты. Как отметил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, действующий закон освобождает граждан «от непосильных долгов, имеет социальное значение, дает возможность «перезапуститься» тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию». С каждым месяцем все больше людей узнают об этой процедуре, что «влияет на увеличение количества процедур банкротства граждан», заметил руководитель ведомства.
Андрей Набережный, рассуждая о причинах роста банкротств, также помимо объективных факторов, пандемии коронавируса и заморозки многих направлений для заработка, выделяет еще одну. К повышенным показателям приводит, по его выражению, «в целом нормальное развитие направления банкротства физлиц, сам факт, что люди узнают о такой возможности».
— Эти повышенные проценты связаны с развитием института банкротства физлиц. Появилось огромное количество информации, рассказывают, как это сделать. Появился уже целый рынок компаний и юристов, которые оказывают подобные услуги, — подчеркнул Андрей Набережный.
— Если говорить о тех делах, которые мы вели в 2020 году, в основном люди жаловались на потерю работы либо снижение доходов, по этой причине не могли оплачивать кредиты. Коронакризис лишь усугубил тенденцию, но и без него показатели бы подскочили. Сам по себе общий объем процедур банкротства еще не достиг с экономической точки зрения определенной базы. Количество людей, которые в принципе могут пройти процедуру банкротства, по разным оценкам, исчисляется не менее чем миллионом человек или даже больше. И из-за низкой базы банкротств физлиц их число еще несколько лет будет расти ускоренными темпами. Думаю, что, достигнув планки 250 тыс. — 300 тыс. человек в год, этот показатель уже сильно расти не будет, — объяснил Анвар Айнутдинов.
Потребительское банкротство — капля в море для банков
Специалисты в финансовой сфере считают, что статистика по банкротствам физлиц не драматична для самих банков.
— Пока для банковской системы страны эти показатели не критичны. Что такое 100 тысяч банкротов в масштабах России с населением 146 млн человек? Капля в море. Но будем помнить, что капля камень точит, — ответил Максим Осадчий.
— Понятно, чем больше людей банкротятся, больше потерь у банков. Но в то же время это нормальный процесс, и банк закладывает его, в том числе в свою стратегию, просчитывает риски того, что потенциальные заемщики могут не справиться с нагрузкой. Говорить о том, что у большей части физлиц задолженность большая, пока что не приходится. Не так много процедур с колоссальными долгами физлиц — они в основном связаны с бывшими бенефициарами бизнеса. А в целом институт банкротства физлиц работает для обычных граждан, которые не смогли справиться с нагрузкой по обычному потребительскому кредиту, — рассуждает Андрей Набережный.
Ситуация во многом зависит от портфеля самого банка, считает Анвар Айнутдинов. В пример он привел ипотеку как «самую низкую просрочку» — долги по ней, как правило, не превышают 1% от общего портфеля банка в связи с тем, что для многих людей «квартирный вопрос — очень критичный». Если брать необеспеченные кредиты, цифры у банков совершенно разные, объясняет арбитражный управляющий.
«У банков с «хорошими» портфелями они могут быть на уровне 2-3 процентов, у банков с более «сложными» портфелями такие кредиты могут достигать и 10 процентов — для них это более или менее нормально, этот объем кредиторы нивелируют за счет более высоких ставок. Они не теряют, система устроена таким образом, что банки резервируют средства под «плохие» кредиты, поэтому их списание — это освобождение тех средств, которые под это предусмотрели», — говорит Айнутдинов.
Неактивное участие банков в процедурах потребительского банкротства, по мнению арбитражного управляющего, лишний раз свидетельствует о том, что списание кредитов физлиц — небольшие потери для финансовых организаций, которые все чаще переуступают такие долги коллекторам.
— Проведем параллель: США — страна, где уже давно действует законодательство о банкротстве физлиц. Там эти показатели варьируются от 350 тыс. до 500 тыс. банкротов в год, правда, и населения в штатах на порядок больше. Если брать нынешнюю ситуацию в России, у нас 54 млн человек, у кого есть кредит. Банкротятся условно сто тысяч в год. Даже если в год будут банкротиться, допустим, 200 тыс. — 300 тыс. человек, это не будет критично. Критичной для банковской системы станет цифра свыше 1 млн человек в год, — считает Айнутдинов.
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