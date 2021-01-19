Госжилфонд не будет снижать ставку по соципотеке — но добился снижения первоначального взноса

Госжилфонд при президенте Татарстана представил обновленную программу соципотеки

Фото: Максим Платонов

«Антиковидный» эффект государственной льготной ипотеки освежил и татарстанскую программу социальной ипотеки. С этого года ГЖФ увеличил размер нормативной площади, которая приобретается по льготной цене в 42,46 тысячи, и одновременно на 21,5% понизил стоимость сверхнормативной площади — до 50,9 тысячи рублей. Как заявил сегодня заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ Булат Гилманов, в результате приобретение полнометражной двухкомнатной квартиры обойдется почти на 300 тысяч рублей дешевле, или примерно в 2,8 млн рублей. В то время как коммерческие застройщики постепенно сокращают площади квартир в проектах, ГЖФ решил, напротив, увеличить. Преобразования вводятся для того, чтобы больше семей-очередников приобретали просторное и комфортное жилье по доступной цене, пояснил Булат Гилманов.

ГЖФ «сбрасывает» цену на 21,5%

ГЖФ, пожалуй, как и остальные игроки жилищного рынка, адаптировал программу социальной ипотеки, чтобы соответствовать спросу в меняющихся рыночных реалиях. Сегодня заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте Татарстана Булат Гилманов представил обновленную программу государственной поддержки граждан в обеспечении жильем в Татарстане на 2021 год, которая была утверждена правительством Татарстана в конце прошлого года.

Главное нововведение заключается в снижении стоимости квадратного метра жилья, которое приобретается очередником сверх установленного норматива социального жилья. Речь идет о дополнительной площади в квартире, которая приобретается очередником по его желанию сверх установленного норматива социального жилья.

Иначе говоря, если семья приобретала полнометражную трехкомнатную квартиру, то сверхнормативные метры оплачивались не по льготной цене в 42,4 тысячи рублей, а с повышенным коэффициентом 1,5 — по 63,6 тысячи рублей. Нововведения направлены на облегчение покупки полнометражных комфортных квартир, тогда как коммерческие застройщики в последние годы, наоборот, сокращали площади квартир в новых проектах, говорят в ГЖФ.

Гилманов представил обновленную программу государственной поддержки граждан в обеспечении жильем в Татарстане на 2021 год. Фото Рината Назметдинова

Можно купить больше сверхнормативного жилья

С 1 января этого года стоимость сверхнормативного жилья в Казани снизится с 63,6 до 50,9 тысячи рублей, сообщил заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов. По его словам, коэффициент к стоимости сверхнормативного жилья будет составлять не 1,5, а 1,2 (на эту величину умножается социальная стоимость в 42,46 тысячи рублей).

Снижение коэффициента приведет к понижению стоимости сверхнормативного жилья в Набережных Челнах с 59,2 до 47,4 тысячи рублей, в Альметьевске с 55,2 до 44,2 тысячи рублей. По словам Булата Гилманова, эти меры направлены на то, чтобы больше семей приобретали полнометражное комфортное жилье. Одновременно с этим ГЖФ увеличил нормативную площадь, которая может выкупаться по базовой социальной цене. Если раньше на одного члена полагалось 39,6 кв. м, то теперь — 42,9 кв. м.

Какую экономию получат очередники 2021 года? Булат Гилманов в качестве примера привел расчет стоимости двухкомнатной квартиры на 67 кв. м для трех человек, которые выиграют до 300 тысяч рублей. «Если до изменений они могли купить 64,8 кв. м, а теперь до 70,2 кв. м. До введения изменений семье пришлось бы заплатить 3,12 млн рублей, а по новым правилам она обойдется в 2,8 млн рублей», — рассказал Гилманов.



Гилманов: с 1 января этого года стоимость сверхнормативного жилья в Казани снизится с 63,6 до 50,9 тысячи рублей. Фото Рината Назметдинова

Кроме того, по старым правилам семье за такую квартиру пришлось бы внести огромный первоначальный взнос в 827,9 тысячи рублей, а теперь — лишь 284,5 тысячи рублей. Дело в том, что при выкупе квартиры со сверхнормативными метрами участник программы социальной ипотеки должен был полностью оплатить сверхнормативную площадь. После смягчения правил оператор программы социальной ипотеки «растягивает» стоимость покупки на весь срок ипотеки. Иначе говоря, ГЖФ понижает ограничительные барьеры по метражу соципотечного жилья, создавая более доступные финансовые условия для выкупа полнометражных квартир. В настоящее время в очереди находятся 12 тысяч семей, сообщили в ГЖФ.

Центр «Салават купере» застроят 9-этажками

В этом году ГЖФ планирует построить в Татарстане 280 тысяч кв. м жилья. Наибольшее количество будет введено в Казани, Челнах и Нижнекамске. В этих городах в основном осуществляется комплексная застройка с формированием социальной инфраструктуры — это и детские сады, школы, общественные пространства. В этом году начнется застройка 2-го микрорайона в ЖК «Салават купере», который станет центром жилого комплекса.

— При его формировании Фонд опирался на мнения соципотечников. Так, в данном квартале будет относительно невысокая этажность домов — до 10 этажей. Многие из опрашиваемых выбрали именно такой вариант этажности, — сообщил Гилманов.

В этом году ГЖФ планирует построить в Татарстане 280 тысяч кв. м жилья. Фото Максима Платонова



Проект будет реализован в течение двух лет. Первые девять домов планируется сдать в конце текущего года. В нем будут применены современные урбанистические подходы: «двор без машин»; пешеходный бульвар длиной 400 метров, куда будут вынесены все шумные зоны, современные общественные пространства, которые будут включать спортивные площадки.

На территории жилого района «Салават купере» проживает более 20 тысяч населения. Здесь функционирует 5 детских садов, в 2020 году построено еще 2 на 520 мест, которые на данный момент проходят процедуру получения лицензии. Работает филиал детской поликлиники №4, политехнический лицей №182, с февраля начнет работу гимназия «Заман» №189 на 1224 места.

На территории «Салават купере» функционирует 5 детских садов, в 2020 году построено еще 2 на 520 мест. Фото Максима Платонова

Почему ГЖФ не может понизить ставку до 6,5%

Журналисты не могли не спросить, почему ГЖФ не может снизить ставку в 7%, тогда как по всей стране продолжают действовать льготные 6,5% на новостройки. Гилманов пояснил, что ГЖФ не имеет банковской лицензии, поэтому не может рассчитывать на компенсацию льготной ставки в 6,5% из федерального бюджета, как делают кредитные учреждения — участники программы льготной ипотеки.

— По поводу снижения ставки — этот вопрос мы весь прошлый год активно прорабатывали, — рассказал Гилманов. — Ездили в «Дом.РФ», обращались в Минфин России. Здесь нами был получен отрицательный ответ. Жилищный фонд не имеет лицензию банка, поэтому снизить ставку не можем. Все коммерческие банки свою выгоду сохранили, то есть как получали свои 10—12 процентов, так и получают. Просто им государство разницу возвращает. А для жилищного фонда они не захотели эту ставку возвращать. Мы были готовы, выходили с предложениями, как это сделать, но ответ был простой: «Нет лицензии Банка России, поэтому не можем субсидировать», — сообщил Гилманов.

При этом он указал, что и в льготной ипотеке у банков есть «скрытые проценты», которых нет в соципотеке. Речь идет о дополнительных расходах на страхование имущества и жизни. «Мы работаем на определенный слой населения, который не имеет высоких доходов и не может получить ипотеку в коммерческом банке», — добавил он. С другой стороны, разница в стоимости квадратного метра все равно сохраняет привлекательность социального жилья.

Отвечая на другой острый вопрос о транспортной доступности, Булат Гилманов сообщил, что в прошлом году началось строительство дублера Горьковского шоссе, который улучшит в будущем выезд из «Салават купере» через альтернативные пути.