Глава «Газпрома» пообещал Путину завершить газификацию регионов к 2030 году

Предправления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на виртуальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал завершить газификацию России на 100%. Этот процесс должен занять 10 лет.

«К 2030 году будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране», — передает слова Миллера пресс-служба президента России.

Фото: kremlin.ru

Глава «Газпрома» отметил, что уже к концу 2025 года планируется завершить газификацию в 35 регионах страны. Всего по стране этот процесс будет выполнен на 90,1%.

За ближайшие пять лет компания планирует построить 24,4 тысячи километров газопроводов и газифицировать 3 632 населенных пункта.