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Государственный Комитет Республики Татарстан по тарифам

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Общая информация

Комитет Республики Татарстан по тарифам (далее — Комитет) создан 25 января 2008 года Указом Президента Республики Татарстан № УП-29 «Об образовании Комитета Республики Татарстан по тарифам».

Указом Президента Республики Татарстан от 22 апреля 2010 г. №УП-254 «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан» Комитет преобразован в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам.

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее — Госкомитет) является органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области государственного регулирования цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) на товары (работы, услуги) на территории Республики Татарстан, а также контроля за их применением в соответствии с законодательством.

Руководитель — Груничев Александр Станиславович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Карла Маркса, д. 66
  • Телефон: (843) 221-82-18
  • Email: kt@tatar.ru
  • Сайт: https://kt.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 26.10.2020

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