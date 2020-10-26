Государственный Комитет Республики Татарстан по тарифам

Общая информация

Комитет Республики Татарстан по тарифам (далее — Комитет) создан 25 января 2008 года Указом Президента Республики Татарстан № УП-29 «Об образовании Комитета Республики Татарстан по тарифам».

Указом Президента Республики Татарстан от 22 апреля 2010 г. №УП-254 «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан» Комитет преобразован в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам.

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее — Госкомитет) является органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области государственного регулирования цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) на товары (работы, услуги) на территории Республики Татарстан, а также контроля за их применением в соответствии с законодательством.

Руководитель — Груничев Александр Станиславович.

Дата последнего обновления: