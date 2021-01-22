В Татарстане возбудили уголовное дело после инцидента на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане по факту ЧП в селе Большое Нуркеево Сармановского района возбудили уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре РТ, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура РТ

По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды. Прокуратура Сармановского района РТ начала проверку по данному факту. Ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.



В результате ЧП два человека погибли на месте до приезда скорой помощи, один пострадал. Он доставлен в БСМП Набережных Челнов.

